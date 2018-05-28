Алина Загитова: «Уйти от Тутберидзе? Нет, не могу такое представить»

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова сразу по прилету в Ижевск ответила на вопросы журналистов. По словам фигуристки, она даже представить не может, что уйдет от своего тренера Этери Тутберидзе.

«Нет, не могу представить, — приводит ТАСС слова Загитовой.

Кроме того, Загитова рассказала о ходе подготовки к следующему сезону.

«У меня будет короткая программа под «Призрак оперы», с тем же набором элементов, как в прошлом сезоне. Произвольную мне пока еще не поставили, сборы у нас начнутся с 4 июня. Самая главная мечта сейчас — это просто спокойно тренироваться, когда я приеду в Новогорск, и спокойно поставить программу, чтобы зрители прочувствовали ее, потому что она очень интересная», — сказала Загитова.

Отметим, что сегодня фигуристка встретится с главой Удмуртии Александром Бречаловым, а затем проведет мастер-класс для детей.

Ранее в Москве премьер-министр Японии Синдзо Абэ вручил Алине Загитовой собаку породы акиту-ина.