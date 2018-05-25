Работников «Казаньоргсинтеза» поздравили с Днем химика

Фото: Олег Тихонов

24 мая в ДК химиков и парке «Сосновая роща» прошли торжественные мероприятия, посвященные Дню работника химической промышленности. Официально профессиональный праздник отмечается в последнее воскресенье мая, но по традиции «Казаньоргсинтез» проводит торжества чуть раньше. В этом году сотрудников химического гиганта столицы Татарстана поздравляли на следующий день после республиканских праздничных мероприятий, прошедших в Нижнекамске.

Работников и гостей мероприятия от имени исполнительной дирекции и генерального директора ПАО «Казаньоргсинтез» поздравил главный инженер Рафаэль Сафаров. Он отметил, что предприятие успешно окончило 2017 год, выпустив более 750 тысяч тонн полимерной продукции. Впервые в истории КОСа в прошлом году произведено 510 тысяч тонн полиэтилена низкого давления. Таким образом предприятие вышло на проектные мощности. «На каждом заводе, подразделении идет большая работа, выделяются деньги на модернизацию. В прошлом году мы построили такие крупные объекты, как гипохлорит натрия – ушли от хлора на нашем водозаборе. На Заводе по производству и переработке полиэтилена низкого давления ввели в строй двухконтурную систему охлаждения и сделали рекуперацию газов. Нет ни одного завода, ни одного цеха, которого бы не коснулась модернизация. Предприятие стало более сильным и мощным», — добавил Рафаэль Сафаров.

Для сотрудников «Казаньоргсинтеза» приготовили насыщенную праздничную программу. Торжественная часть мероприятия прошла в ДК химиков. Гостей праздника своими концертными номерами радовали хореографические и вокальные коллективы города, также свои творческие номера представили сами работники «Казаньоргсинтеза». Отдельным подарком стало выступление звезд татарской эстрады, победителей международных конкурсов Салавата Миннеханова и Гузэлем.

По традиции в этот день были вручены официальные награды. Почетными грамотами и благодарственными письмами ОАО «ТАИФ», а также российских и татарстанских профильных министерств и ведомств наградили отличившихся сотрудников градообразующего предприятия. Звания «Заслуженный работник ПАО Казаньоргсинтез» были удостоены 15 человек. Почетной грамотой Министерства энергетики России наградили 10 сотрудников. Министерство промышленной торговли Татарстана почетной грамотой отметило четырех сотрудников «Казаньоргсинтеза». Всего на празднике награды получили 93 человека. Также на празднике озвучили итоги республиканского смотра на лучшую постановку изобретательской, рационализаторской и патентно-лицензионной работы среди предприятий Татарстана за 2017 год. ПАО «Казаньоргсинтез» стал лидером в этом конкурсе.

После завершения официальной части развлекательная программа для работников ПАО «Казаньоргсинтез» продолжилась в парке «Сосновая роща» у ДК химиков.