«Понятно, что идти в атаку в этой ситуации Тосуняну не с руки, он обороняется»

Эксперты о сдержанности доклада главы АРБ и отсутствии на съезде ассоциации Эльвиры Набиуллиной

Сегодня в Москве открылся съезд Ассоциации российских банков. После скандального выступления президента АРБ на предыдущем форуме главной интригой этого стало то, что его впервые проигнорировала глава Центробанка — Эльвира Набиуллина. Хотя в работе форума приняли участие ее зампреды. Эксперты прокомментировали «Реальному времени» поступок регулятора, а также оценили слабеющие позиции АРБ.

Новый вид ключевой ставки от Тосуняна

На фоне прошлогоднего революционного доклада президента АРБ с критикой ЦБ его нынешнее выступление оказалось гораздо скромнее. Гарегин Тосунян в основном говорил по теме съезда — о цифровой экономике.

Глава Ассоциации российских банков сконцентрировался на текущих вопросах банковской деятельности и затронул тему снижения уровня процентных ставок по кредитам. В частности, предложил ввести новый подвид ключевой ставки — «инвестиционную ставку» Банка России.

— Мы, безусловно, поддерживаем курс на последовательное снижение ключевой ставки Банка России в условиях низкой инфляции. Однако положительный эффект от снижения ставок будет более заметен, если эта динамика будет сопровождаться более активным инвестиционным кредитованием, доля которого в России сегодня ничтожно мала — не более 8%. Для достижения этой цели мы предлагаем ввести новый вид ключевой ставки — «инвестиционную ставку» Банка России, — предложил Гарегин Тосунян.

Скоробогатова, выступая на съезде, также придерживалась основной тематики — развитие информационных технологий в банковском секторе. Фото Максима Платонова



Введение этой ставки будет предполагать создание нового «продукта» для банков со стороны ЦБ. Иными словами, кредитным организациям предоставят ресурсы для целевого кредитования инвестиционных проектов российского бизнеса. Процентная ставка по таким кредитам не должна превышать целевой уровень инфляции 4% годовых, а маржа банка-оператора не должна превышать 1,5% годовых, поясняют в АРБ.

Впрочем, Тосунян также напомнил, что в прошлом году съезд был посвящен конкуренции и вызвал горячие дискуссии. Поэтому АРБ предлагает создать межведомственную Комиссию по конкуренции и защите интересов участников финансового рынка при Банке России и ФАС России или при уполномоченном при президенте России по защите прав предпринимателей.

Следом выступила первый заместитель главы Центробанка Ольга Скоробогатова. Сама Эльвира Набиуллина в работе съезда участие не приняла, прислав лишь своих зампредов. Скоробогатова, выступая на съезде, также придерживалась основной тематики — развитие информационных технологий в банковском секторе. Банки будут терять прибыль, если не будут внедрять цифровые платформы и цифровые услуги. Задача Банка России, по словам спикера, — в течение двух лет перейти на электронный документооборот и удаленное предоставление отчетности, что значительно упростит взаимодействие банков и регулятора.

— Предлагаю сосредоточиться на инновациях и технологиях, которые несут пользу. И здесь очень важно нам с вами во взаимодействии отрабатывать правильные механизмы не только регулирования, но и поддержки и развития таких технологий, — отметила Ольга Скоробогатова.



Критиковали Тосуняна за доклад и сама председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, а также министр финансов Антон Силуанов и президент ВТБ Андрей Костин. Фото Максима Платонова



«Понятно, что идти в атаку в этой ситуации Тосуняну не с руки»

Напомним, прошлогоднее выступление президента АРБ вызвало волну недовольства в банковском сообществе. В «Альфа-банке» посчитали недопустимым обвинять регулятора в «цинизме, фаворитизме, работе в режиме «военных операций», умышленном сокращении числа банков». Поэтому «Альфа-банк» покинул ассоциацию, его примеру последовали еще ряд крупнейших банков. Критиковали Тосуняна за доклад и сама председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, а также министр финансов Антон Силуанов и президент ВТБ Андрей Костин.

Этим конфликтом и объясняют отсутствие Набиуллиной, хотя ее доклад был заявлен в программе. За пять лет своего руководства глава ЦБ ни разу не пропускала съезды АРБ. Кроме того, эксперты связывают напряжение в отношениях регулятора и Тосуняна с его конфликтом с Ассоциацией банков «Россия». Последняя несколько дней назад предложила объединиться в одну структуру, ссылаясь на то, что сейчас деятельность двух организаций не скоординирована и снижает их эффективность.

— Это естественная реакция на известный доклад Гарегина Ашотовича. Даже не на сам доклад, а на конфликтную ситуацию, которую он породил. Съезд АРБ больше не представляет большого интереса. Основной акцент сместился на аксаковскую ассоциацию после того, как туда перешли основные игроки банковского сектора, — говорит Максим Осадчий, начальник аналитического управления банка БКФ.

Пояснил эксперт и сдержанный тон нынешнего доклада президента АРБ: «Понятно, что идти в атаку в этой ситуации Тосуняну не с руки. Он пытается обороняться». Эксперт прогнозирует, что АРБ, скорее всего, продолжит терять вес в банковском сообществе и ослабнет в борьбе со своим конкурентом — Ассоциацией «Россия».

Василий Солодков, директор Банковского института НИУ ВШЭ, также отметил: «Прошлогодний доклад Тосуняна был революционный, а с нынешним все просто: «Ребята, дайте нам денег, и все будет хорошо».

«Судя по всему, Набиуллина восприняла это как личное оскорбление. Заодно и Силуанов в струю попал», — полагает Василий Солодков. Фото hse.ru



«Судя по всему, Набиуллина восприняла это как личное оскорбление»

Другие эксперты также связывают отсутствие Набиуллиной на съезде со скандальным выступлением президента АРБ:

— Конечно, это связано с прошлогодним докладом Тосуняна, где он сказал, что сложилась нездоровая конкуренция на рынке и что во многом виноват в этом Центробанк. Судя по всему, Набиуллина восприняла это как личное оскорбление. Заодно и Силуанов в струю попал, — полагает Василий Солодков, директор Банковского института НИУ ВШЭ.

В возможном объединении двух ассоциаций Солодков видит только минусы для банковского сообщества. Пока действуют две ассоциации, это хорошо для ее участников: «Если у банков, которые входят в обе ассоциации одновременно, не получается лоббировать свои интересы в одной структуре, можно было попытаться сделать это через другую, то есть оставалась хоть какая-то конкуренция». Если же произойдет слияние, возможности для конкуренции исчезнут, впрочем, Тосунян не планирует объединяться, убежден эксперт.

Максим Осадчий сомневается, что Тосунян согласится на объединение двух банковских ассоциаций:

— В этом случае Гарегин Ашотович из первого лица ассоциации автоматически превратится даже не во второе, а в третье лицо объединенной ассоциации, что его вряд ли устроит. Ведь президент Ассоциации «Россия» — Георгий Лунтовский. Второе лицо — председатель совета Анатолий Аксаков, председатель комитета ГД по финансовому рынку, — считает Максим Осадчий.

Василий Солодков, говоря о банковской системе России в целом, считает, что ее будущее вызывает серьезные опасения, потому что число банков сокращается. Сказывается как общемировая тенденция, так и «политика ЦБ, который действительно создал неравноправные условия для конкуренции».