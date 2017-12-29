Каникулы в «Ривьере»: новогодняя ночь «в Голливуде», праздник «на высоте», аквапарк и экскурсии по городу

До Нового года осталось несколько дней. Как провести праздничную ночь и новогодние каникулы, чтобы каждый день прошел насыщенно и ярко? «Казанская Ривьера» подготовила для гостей большой выбор вариантов празднования на любой вкус.

Новый год «в Голливуде»



Мечтаете оказаться в Голливуде? Для этого не обязательно лететь через океан. В новогоднюю ночь рестораны «Панорама» и «Каравелла» превратятся в центр американской киноиндустрии: красная ковровая дорожка, множество репортерских камер и фотозон, яркое новогоднее шоу и праздничное банкетное меню.

Рим, Париж, Лондон. Проникнуться праздничной атмосферой известных городов мира и встретить Новый год на высоте 65 метров предлагает одно из самых высоких в мире колесо обозрения «Вокруг света». Теплые кабинки, великолепные виды на город, музыкальное сопровождение. Вы почувствуете атмосферу всемирного праздника! Действуют специальные предложения: аренда кабинки и праздничный сет. В новогоднюю ночь — с 31 декабря на 1 января колесо обозрения работает до 4 часов утра, а в каникулы принимает гостей до часу ночи.

Новогодние каникулы в формате «все включено»

Приятным новогодним подарком для самых любимых станет отдых в формате «все включено» в отеле «Ривьера». В стоимость базового тарифа входят завтрак «шведский стол» с блюдами национальной татарской и европейской кухни, отдых в аквапарке «Ривьера» с аттракционами, разнообразными горками, спа-зоной и детским водным комплексом, посещение ультрасовременного 5D-кинотеатра с увлекательными фильмами для всей семьи.

Крупнейший аквапарк и познавательные экскурсии

Тропическое лето в самый разгар зимы и более 50 аттракционов обещают посетителям в аквапарке «Ривьера». Любители экстремального отдыха оценят крутые горки и скоростные спуски, компаниям понравится на «Ниагаре» и «Анаконде», а для маленьких посетителей представлен большой выбор детских аттракционов.

Кроме этого, «Ривьера» предлагает экскурсионные туры с опытными гидами Казани. Это уникальная возможность полюбоваться основными достопримечательностями столицы Татарстана, послушать увлекательный рассказ экскурсовода и сделать множество потрясающих фотографий.

Для детей «Ривьера» подготовила новогодние представления с поиском Деда Мороза, интерактивными шоу с любимыми героями из мультфильмов и вручением новогодних подарков. Представления проходят ежедневно со 2 по 6 января.

Как встретишь Новый год, так его и проведешь. Выбрав местом проведения праздничных каникул «Казанскую Ривьеру», вы можете быть уверены в том, что новый год станет для вас и ваших близких удачным и счастливым!

Казань, Амирхана, 1, www.kazanriviera.ru, +7 (843) 511-21-21.

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