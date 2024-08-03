День в истории 3 августа: повысили НДС, татарский перевели на латиницу, пройдет праздник «Я выбираю небо!»
Ключевые годовщины, дни рождения, интересные грядущие события 3 августа 2024 года
Сегодня в Казани пройдет авиационный праздник «Я выбираю небо!». 3 августа отмечается неофициальный праздник «День арбуза». Шесть лет назад Владимир Путин подписал закон о повышении НДС до 20%, 44 года назад в Москве прошла церемония закрытия летних Олимпийских игр, 97 лет назад вышел указ о принятии латинского шрифта для татарской письменности, 532 года назад началась первая экспедиция Христофора Колумба. Главные события дня, ожидающиеся и прошедшие, — в традиционном обзоре «Реального времени».
Повестка
- У Центра семьи «Казан» состоится авиационный праздник «Я выбираю небо!».
- В столице Татарстана пройдет 10-й «Казанский велодевичник».
- Российская премьер-лига: казанский «Рубин» сыграет против ФК «Химки».
Кто родился: Борис Курчатов и писатель Анатолий Алексин
- 1903 — первый президент Туниса в 1957—1987 годах Хабиб Бургиба (скончался 6 апреля 2000 года). При нем были расширены права женщин, повысился уровень среднего и высшего образования, запретили многоженство, ввели законодательную процедуру развода.
- 1905 — советский ученый-радиохимик Борис Курчатов (скончался 13 апреля 1972 года). Окончил химический факультет Казанского университета. Совместно с И. Курчатовым, Л. Мысовским и Л. Русиновым стал первооткрывателем ядерной изомерии брома, что было одним из крупных достижений ядерной физики того времени.
- 1910 — советский актер Вацлав Дворжецкий (скончался 11 апреля 1993 года). Наиболее крупные его роли — в фильмах «Щит и меч», «Красное и черное», «Забытая мелодия для флейты», «Где-то плачет иволга», «Письма мертвого человека», «Через тернии к звездам», «Угрюм-река».
- 1924 — советский и российский писатель Анатолий Алексин (скончался 1 мая 2017 года). Его произведения — о детстве и юности, связи детей с миром взрослых: «А тем временем где-то...», «Мой брат играет на кларнете», «Действующие лица и исполнители», «Третий в пятом ряду», «Безумная Евдокия», «Сигнальщики и горнисты» и другие.
- 1946 — советский и российский актер Николай Бурляев. Среди фильмов с его участием — «Иваново детство», «Трын-трава», «Отпуск в сентябре», «Военно-полевой роман», «Сувенир для прокурора», «Мастер и Маргарита».
- 1971 — руководитель Республиканского агентства Татарстана по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдар Салимгараев.
- 1973 — председатель Казанской еврейской общины Шалва Тетруашвили.
- 1976 — депутат Госсовета Татарстана шестого созыва Николай Атласов.
- 1988 — помощник раиса Татарстана Газинур Бакиров.
Кто скончался: Сибгат Хаким и Иннокентий Смоктуновский
- 1968 — советский военачальник, маршал Советского Союза Константин Рокоссовский (родился 21 декабря 1896 года). Во время Великой Отечественной войны он командовал на разных фронтах, участвовал в разработке операции «Багратион». В 1945 году Рокоссовский командовал Парадом Победы в Москве.
- 1971 — советский инженер-конструктор, создатель советских луноходов Георгий Бабакин (родился 13 ноября 1914 года). Под его руководством были созданы такие аппараты, как «Луна-7», «Луна-8», знаменитые «Луноход-1» и «Луна-20», которые управлялись с Земли и смогли доставить образцы лунного грунта. Зонд «Венера-4» был первым в атмосфере одноименной планеты.
- 1986 — народный поэт Татарстана, лауреат госпремий им. Тукая и им. Горького Сибгат Хаким (родился 17 декабря 1911 года). Он воевал на фронте с первых дней Великой Отечественной войны, участвовал в боях под Ржевом, Харьковом и на Курской дуге, командовал стрелковым взводом. Произведения поэта публиковались еще за несколько лет до войны — в 1938 году вышел сборник стихов «Беренче җырлар» («Первые песни»). Сибгат Хаким писал не только стихи, но и песни, его публицистические работы посвящены литературному процессу, творчеству писателей и деятелей искусства.
- 1994 — советский и российский актер Иннокентий Смоктуновский (родился 28 марта 1925 года). Он снимался в главных ролях в фильмах «Неотправленное письмо», «Моцарт и Сальери», «Девять дней одного года» и других. Вершиной кинокарьеры для Смоктуновского стала роль Гамлета в фильме Козинцева.
- 1998 — советский композитор Альфред Шнитке (родился 24 ноября 1934 года). Каталог его произведений включает 70 названий, не считая ранних сочинений и прикладной музыки. Творения Шнитке исполняли крупнейшие оркестры Европы и США.
- 2008 — русский писатель Александр Солженицын (родился 11 декабря 1918 года). Автор таких произведений, как «Один день Ивана Денисовича», «Архипелаг ГУЛАГ», «В круге первом», «Раковый корпус» и других.
- 2009 — советский и российский актер Зиновий Высоковский (родился 28 ноября 1932 года). Он выступал как мастер разговорного жанра на эстраде. Его известность умножила передача «Кабачок 13 стульев», где он сыграл роль пана Зюзи.
- 2023 — советская и российская актриса Ирина Мирошниченко (родилась 24 июля 1942 года). Ее кинодебют состоялся в фильме «Я шагаю по Москве». В числе картин с ее участием — «Их знали только в лицо», «Андрей Рублев», «Кремлевские куранты», «Пришел солдат с фронта», «Вам и не снилось…».
Праздники: День арбуза
- День арбуза. Свою историю ведет из США. Если верить «Словарю американской еды и напитков» Джона Мариани, слово «арбуз» там появилось более четырех столетий назад, в 1615 году. Несмотря на то, что в праздновании Дня арбуза многие страны придерживаются третьего дня августа, некоторые все же предпочитают проводить торжества, а это по большей части фестивали, в другие дни. Например, в Соль-Илецке его отмечают 23 августа, а в российской «столице арбузов» Астрахани, как правило, в сентябре.
События в истории: открылась Ла Скала, Горький приехал в Казань, прошло закрытие Олимпиады-1980
- 1492 — началась первая экспедиция Христофора Колумба. Корабли вышли из гавани испанского города Палос-де-ла-Фронтера. От Канарских островов экспедиция повернула на Запад, пересекла Атлантический океан в субтропическом поясе и достигла острова Сан-Сальвадор в Багамском архипелаге, где высадилась 12 октября 1492 года. Этот день стал официальной датой открытия Америки.
- 1778 — в Милане открылось здание оперы Ла Скала. Первая опера, поставленная на ее сцене, — «Признанная Европа» Антонио Сальери. Здание строил архитектор Джузеппе Пьермарини на месте церкви Санта-Мария-алла-Скала, названной в честь покровительницы храма Беатриче делла Скала. В зале в форме подковы было пять ярусов лож и галерея. Во втором ряду лож располагались столы для карточной игры и торговли напитками. В партере зрители размещались на складных и передвижных стульях. В 1964 году Ла Скала впервые приехала в СССР, а труппа Большого театра отправилась в Милан.
- 1914 — Германия объявила войну Франции. Так для французов началась Первая мировая война. В первые же недели немецкое командование направило свой основной удар против Франции. На Западный фронт перебросили более 1,5 млн военных. По требованию Парижа Россия начала наступление на Восточном фронте. Тем временем к реке Марне на севере Франции вышли 900-тысячные германские войска с 3,5 тыс. орудий. Им противостояли порядка 1,1 млн человек при 3 тыс. орудий под командованием маршала Жозефа Жака Сезера Жоффра. Именно ему в итоге досталась слава победителя на Марне, хотя, некоторые историки уверяют, что успеху французов поспособствовал военный губернатор Парижа Жозеф Симон Галлиени, который отдал 6-й французской армии, прикрывавшей Париж, приказ выдвинуться к линии фронта. В итоге немцы отступили, их план молниеносного разгрома Франции потерпел крах.
- 1927 — вышел указ ТатЦИКа и Совета народных комиссаров о принятии латинского шрифта для татарской письменности с предложением провести реформу к 8 января 1931-го. Ранее, в апреле 1926 года, было создано общества «Яңалиф», продвигавшее латинизацию. В 1939-м новые буквы заменили кириллицей.
- 1928 — в Казань приехал Максим Горький. Жил писатель в гостинице «Казанское подворье» на нынешней улице Баумана. Он провел в городе два дня, участвовал в собрании русских и татарских писателей, журналистов и рабкоров в Доме татарской культуры (ныне Театр юного зрителя), посетил редакцию газеты «Красная Татария».
- 1943 — началась партизанская операция «Рельсовая война». Она проводилась на протяжении полутора месяцев на оккупированной территории РСФСР, Белорусской ССР и Украинской ССР. В результате было взорвано порядка 215 тысяч рельсов, что затруднило перегруппировки и снабжение отступающих немецко-фашистских войск.
- 1958 — впервые в истории подводная лодка достигла Северного полюса. Ею стала американская подлодка «Наутилус». В 1982 году подлодка была объявлена национальным историческим памятником США.
- 1959 — под девизом «За гуманизм киноискусства, за мир и дружбу между народами!» открылся первый Московский международный кинофестиваль (ММКФ). Большой приз получил фильм Сергея Бондарчука «Судьба человека». С 1989 года главным призом стал «Золотой Георгий». За время своего существования Московский международный кинофестиваль стал одним из наиболее престижных кинофорумов мира.
- 1980 — на Центральном стадионе имени Ленина в Москве прошла церемония закрытия летних Олимпийских игр — 1980. Последний раз ее закрывал президент Международного олимпийского комитета Майкл Моррис, лорд Килланин, поскольку до Олимпиады организацию возглавил Хуан Антонио Самаранч. Олимпийский Мишка улетел под песню «До свидания, Москва» в исполнении Льва Лещенко и Татьяны Анциферовой. Вскоре он приземлился на Воробьевых горах.
- 1990 — после вторжения Ирака в Кувейт США объявили о направлении своих военно-морских сил в район Персидского залива. Еще четыре дня спустя американцы отправили туда сухопутные силы и авиацию. В этот же день встретились министр иностранных дел СССР Эдуард Шеварднадзе и госсекретарь США Джеймс Бейкер. Представители двух государств приняли совместное заявление. «Сегодня СССР и США идут на необычный шаг — совместно призывают все международное сообщество присоединиться к ним и в международном масштабе приостановить все поставки оружия Ираку», — гласил документ. Боевые действия завершились в апреле 1991 года.
- 1995 — истребители талибов в Кандагаре перехватили российский Ил-76. 16 августа 1996-го на своем же самолете российский экипаж после 378-дневного плена совершил побег, захватив с собой троих охранников-талибов. В ночь с 18 на 19 августа летчики благополучно вернулись в столицу Татарстана. «Реальное время» публиковало воспоминания казанского летчика о легендарном побеге из Кандагара.
- 2017 — Международная федерация студенческого спорта (FISU) официально признала хоккей с мячом видом спорта.
- 2017 — руководителем национального совета «Милли шура» был избран вице-премьер РТ Василь Шайхразиев.
- 2018 — президент России Владимир Путин подписал закон о повышении налога на добавленную стоимость (НДС) с 18 до 20%, а также новых тарифах социальных взносов.
- 2021 — в Казани на территории Пороховой слободы на улице Богатырева началось восстановление исторической ротонды. Она посвящена подвигу директора предприятия Всеволода Лукницкого. 14 августа 1917 года на заводе произошел взрыв и началось возгорание. Лукницкий, услышав первый взрыв, поспешил на завод. Ему удалось открыть дренажную систему, которая затопила часть складов и цехов. Сам он в ходе инцидента был смертельно ранен и вскоре скончался от большой потери крови.
- 2021 — Еврокомиссия признала действующими на территории Евросоюза сертификаты о вакцинации Сан-Марино, где использовалась российская вакцина от COVID-19 «Спутник V». Таким образом, сертификаты вакцинации Сан-Марино стали действительны на всей территории Европейского союза и в странах шенгенской зоны.
- 2023 — Венесуэла отправила официальный запрос на вступление в БРИКС. Как говорила исполнительный вице-президент страны Дельси Родригес, Венесуэла поставит на службу комиссии по энергетике объединения крупнейшие в мире запасы нефти и будет содействовать развитию «новых отношений сотрудничества» и «строительству многополярного мира». На сегодняшний день государство еще не вошло в БРИКС.
- 2023 — США добавили Казанский научный центр РАН в санкционный список. Под санкции попали в том числе Институт твердого тела РАН и Институт общей физики РАН.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.