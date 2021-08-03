В Казани началось восстановление исторической ротонды на территории Пороховой слободы

В Казани на территории Пороховой слободы на улице Богатырева началось восстановление исторической ротонды. Она посвящена подвигу директора предприятия Всеволода Лукницкого. Об этом сообщили в telegram-канале Кировского и Московского районов столицы РТ.

14 августа 1917 года на заводе произошел взрыв и началось возгорание. Лукницкий, услышав первый взрыв, поспешил на завод. Ему удалось открыть дренажную систему, которая затопила часть складов и цехов. Сам мужчина в ходе инцидента был смертельно ранен и вскоре скончался от большой потери крови.

Ротонду построили в 1927 году. Объект восстанавливается силами благотворителя — он предпочел остаться инкогнито.

В конце июля в центре Казани, на фасаде дома на улице Баумана, 72, обнаружили старинную вывеску, написанную по штукатурке. На ней можно прочесть: «Обувь», «Магазин Соловьева», «Галантерейная торговля». Собственник согласился моментально остановить работы.

Алексей Нечаев