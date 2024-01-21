«Триггер», «Папины дочки» и «Цикады»: что приковывало татарстанцев к экранам в 2023 году
В 2023 году российская киноиндустрия пополнилась большим количеством как зарубежных картин, так и отечественных фильмов и сериалов. Причем последняя категория начала стремительно набирать популярность. Помимо премьер, на экраны вышли и продолжения уже полюбившихся и известных лент. «Реальное время» совместно с «Кинопоиском» выяснило, что приковывало взгляды татарстанцев к экранам в прошлом году.
В прошлом году российская киноиндустрия столкнулась с большими трудностями. В частности, главной проблемой стал уход с отечественного рынка западных коллег. Российского зрителя лишили множества нашумевших за рубежом кинопремьер, ограничив возможность их официального показа в России. Однако рынок смог подстроиться под эти условия и найти лазейки, чтобы обойти жесткие ограничения.
Российские кинотеатры почти вернулись к допандемийному периоду
Совокупные сборы российских кинотеатров в 2023 году достигли более 40 миллиардов рублей. Можно утверждать, что это фактически допандемийный период, когда на российском кинорынке в полном объеме была представлена и голливудская, и европейская кинопродукция.
Нельзя не упомянуть и растущую популярность среди россиян онлайн-кинотеатров. Так, согласно исследованиям международной исследовательской компании GfK (есть в распоряжении «Реального времени»), в третьем квартале 2023 года количество подписчиков онлайн-кинотеатров значительно выросло.
В июле — сентябре подпиской (включая бесплатную и оформленную на пробный период) на различные стриминговые сервисы пользовались 45% жителей российских городов.
Такой рост использования всех видов подписки в течение одного квартала произошел впервые с конца 2021 года. Стоит отметить, что популярность стриминговых сервисов растет у жителей всех возрастов, за исключением, пожалуй, старшего поколения (от 45 лет).
Интересно, что стремительный рост числа подписчиков на онлайн-кинотеатры преимущественно отмечался в городах-миллионниках.
Онлайн-кинотеатры «побили» Голливуд
Еще одной тенденцией прошлого года стало расширение контента среди стриминговых площадок. В информационно-аналитическом агентстве TelecomDaily провели исследование, в рамках которого установили, что суммарное количество фильмов и сериалов в российских отечественных онлайн-кинотеатрах восстановилось после снижения на фоне ухода голливудских студий.
С января 2022 года по январь 2023-го количество фильмов и сериалов в российских онлайн-кинотеатрах сократилось до 29,7 тыс. тайтлов (или на 7%). Однако в ноябре прошлого года количество единиц контента, присутствующего хотя бы на одной платформе, выросло до 31,9 тысячи.
Вместе с этим показателем выросла и доля российского кино, представленного на площадках. Так, в зависимости от онлайн-кинотеатра, этот показатель варьируется от 25 до 30%.
Но, несмотря на такой рекордный рост (за год прирост составляет около 100 новых российских тайтлов), в общей массе контента доля отечественного кино изменилась незначительно.
Итоги 2023 года: что смотрели татарстанцы
«Реальное время» совместно с «Кинопоиском» узнало, какие картины в прошлом году оказались самими востребованными у татарстанцев. И нет, нашумевший сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» режиссера Жоры Крыжовникова не занимает первое место в этом рейтинге.
Самым популярным на платформе оказался российский фильм «Триггер» (2023).
Популярный одноименный отечественный сериал получил продолжение в виде полнометражного филлера. Главным действующим лицом по-прежнему остается психолог Артем Стрелецкий, который решает начать свою жизнь с чистого листа. Однако некогда практиковавшему «шоковую» терапию врачу теперь приходится самому прорабатывать свои триггеры.
Вторую строчку рейтинга занял российский сериал «Папины дочки. Новые» (2023), являющийся продолжением культового ситкома.
Проклятие семьи Васнецовых не прошло мимо повзрослевших дочерей семейного психотерапевта. В канун очередной годовщины свадьбы из дома сбегает Даша, оставив Венику прощальное письмо, обручальное кольцо и четырех дочерей. Теперь Вениамину предстоит повторить судьбу своего тестя.
Замкнул топ-3 еще один отечественный сериал — «Цикады» (2023).
Сериал рассказывает о выпускниках московской школы, которые только-только готовятся окунуться с головой во взрослую жизнь. Однако все их планы на будущее перечеркивает трагедия, произошедшая на вечеринке. Теперь им, их родителям и следователю предстоит узнать, что же случилось на самом деле.
Также в рейтинг самых просматриваемых татарстанцами картин попали:
- «Атака Титанов»;
- «Трудные подростки»;
- «Игра престолов»;
- «Чебурашка»;
- «Гранд»;
- «Пищеблок».
А вот рейтинг самых высокооцененных татарстанцами сериалов не совпадает с тройкой лидеров по количеству просмотров.
Так, на первом месте оказалась «Игра престолов» с оценкой в 9 баллов. На втором — «Атака Титанов» (8,7 балла). Замыкает тройку лучших — «Чебурашка» (8,2 балла).
С наступлением осени жители Татарстана в целом стали уделять фильмам и сериалам на 18% больше времени, чем летом. Еще 23% респондентов признались, что стали на 23% дольше смотреть видеоконтент на телевизорах, компьютерах и ноутбуках.
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