«Триггер», «Папины дочки» и «Цикады»: что приковывало татарстанцев к экранам в 2023 году

Фото: realnoevremya.ru/Илина Хакимова

В 2023 году российская киноиндустрия пополнилась большим количеством как зарубежных картин, так и отечественных фильмов и сериалов. Причем последняя категория начала стремительно набирать популярность. Помимо премьер, на экраны вышли и продолжения уже полюбившихся и известных лент. «Реальное время» совместно с «Кинопоиском» выяснило, что приковывало взгляды татарстанцев к экранам в прошлом году.

В прошлом году российская киноиндустрия столкнулась с большими трудностями. В частности, главной проблемой стал уход с отечественного рынка западных коллег. Российского зрителя лишили множества нашумевших за рубежом кинопремьер, ограничив возможность их официального показа в России. Однако рынок смог подстроиться под эти условия и найти лазейки, чтобы обойти жесткие ограничения.

Российские кинотеатры почти вернулись к допандемийному периоду

Совокупные сборы российских кинотеатров в 2023 году достигли более 40 миллиардов рублей. Можно утверждать, что это фактически допандемийный период, когда на российском кинорынке в полном объеме была представлена и голливудская, и европейская кинопродукция.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Нельзя не упомянуть и растущую популярность среди россиян онлайн-кинотеатров. Так, согласно исследованиям международной исследовательской компании GfK (есть в распоряжении «Реального времени»), в третьем квартале 2023 года количество подписчиков онлайн-кинотеатров значительно выросло.

В июле — сентябре подпиской (включая бесплатную и оформленную на пробный период) на различные стриминговые сервисы пользовались 45% жителей российских городов.

скриншот realnoevremya.ru/исследование GfK

Такой рост использования всех видов подписки в течение одного квартала произошел впервые с конца 2021 года. Стоит отметить, что популярность стриминговых сервисов растет у жителей всех возрастов, за исключением, пожалуй, старшего поколения (от 45 лет).

Интересно, что стремительный рост числа подписчиков на онлайн-кинотеатры преимущественно отмечался в городах-миллионниках.



Онлайн-кинотеатры «побили» Голливуд

Еще одной тенденцией прошлого года стало расширение контента среди стриминговых площадок. В информационно-аналитическом агентстве TelecomDaily провели исследование, в рамках которого установили, что суммарное количество фильмов и сериалов в российских отечественных онлайн-кинотеатрах восстановилось после снижения на фоне ухода голливудских студий.

С января 2022 года по январь 2023-го количество фильмов и сериалов в российских онлайн-кинотеатрах сократилось до 29,7 тыс. тайтлов (или на 7%). Однако в ноябре прошлого года количество единиц контента, присутствующего хотя бы на одной платформе, выросло до 31,9 тысячи.

realnoevremya.ru/Илья Репин (архив)

Вместе с этим показателем выросла и доля российского кино, представленного на площадках. Так, в зависимости от онлайн-кинотеатра, этот показатель варьируется от 25 до 30%.

Но, несмотря на такой рекордный рост (за год прирост составляет около 100 новых российских тайтлов), в общей массе контента доля отечественного кино изменилась незначительно.

Итоги 2023 года: что смотрели татарстанцы

«Реальное время» совместно с «Кинопоиском» узнало, какие картины в прошлом году оказались самими востребованными у татарстанцев. И нет, нашумевший сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» режиссера Жоры Крыжовникова не занимает первое место в этом рейтинге.

Самым популярным на платформе оказался российский фильм «Триггер» (2023).

Популярный одноименный отечественный сериал получил продолжение в виде полнометражного филлера. Главным действующим лицом по-прежнему остается психолог Артем Стрелецкий, который решает начать свою жизнь с чистого листа. Однако некогда практиковавшему «шоковую» терапию врачу теперь приходится самому прорабатывать свои триггеры.

скриншот realnoevremya.ru/«Кинопоиск»

Вторую строчку рейтинга занял российский сериал «Папины дочки. Новые» (2023), являющийся продолжением культового ситкома.

Проклятие семьи Васнецовых не прошло мимо повзрослевших дочерей семейного психотерапевта. В канун очередной годовщины свадьбы из дома сбегает Даша, оставив Венику прощальное письмо, обручальное кольцо и четырех дочерей. Теперь Вениамину предстоит повторить судьбу своего тестя.

скриншот realnoevremya.ru/«Кинопоиск»

Замкнул топ-3 еще один отечественный сериал — «Цикады» (2023).

Сериал рассказывает о выпускниках московской школы, которые только-только готовятся окунуться с головой во взрослую жизнь. Однако все их планы на будущее перечеркивает трагедия, произошедшая на вечеринке. Теперь им, их родителям и следователю предстоит узнать, что же случилось на самом деле.

скриншот realnoevremya.ru/«Кинопоиск»

Также в рейтинг самых просматриваемых татарстанцами картин попали:

«Атака Титанов»;

«Трудные подростки»;

«Игра престолов»;

«Чебурашка»;

«Гранд»;

«Пищеблок».

скриншот realnoevremya.ru/«Кинопоиск»

А вот рейтинг самых высокооцененных татарстанцами сериалов не совпадает с тройкой лидеров по количеству просмотров.

Так, на первом месте оказалась «Игра престолов» с оценкой в 9 баллов. На втором — «Атака Титанов» (8,7 балла). Замыкает тройку лучших — «Чебурашка» (8,2 балла).

С наступлением осени жители Татарстана в целом стали уделять фильмам и сериалам на 18% больше времени, чем летом. Еще 23% респондентов признались, что стали на 23% дольше смотреть видеоконтент на телевизорах, компьютерах и ноутбуках.



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