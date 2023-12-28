Российские кинотеатры с начала года заработали более 40 млрд рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Российские кинотеатры в 2023 году заработали более 40 млрд рублей. Об этом сообщила вице-премьер страны Татьяна Голикова.



— Совокупные сборы российских кинотеатров в 2023 году — более чем 40 миллиардов рублей. Это фактически допандемийный период, когда на российском кинорынке в полном объеме присутствовала и голливудская, и европейская кинопродукция, — приводит ее слова «Интерфакс».

Из 40 млрд кассовых сборов на российские картины приходится 28 млрд рублей. Татьяна Голикова обратила внимание, что по программе «Пушкинская карта» в кинотеатрах приобрели 2,8 млн билетов на 4 млрд рублей.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

В декабре член Совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК), глава российского представительства корпорации Сomscore Роман Исаев утверждал, что кассовые сборы российских кинотеатров по итогам года будут на 67% выше показателей 2022 года:

— Надо сказать, что этот год дал очень сильный прирост по цифрам по сравнению с предыдущим, так как 2022-й был очень печальным, трагичным для индустрии со всеми трансформациями. Мы закрываем 2023 год с ростом на 67% по бокс-офису и на 54% по зрителям, но, конечно, до 2019-го нам еще далековато.

В сентябре 2023 года средняя цена билета в кинотеатр в Татарстане составила 270,28 рубля. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года она выросла на 23,6%.



В начале осени в российских кинотеатрах начали показывать американские кинопремьеры «Барби» и «Оппенгеймера». В некоторых городах зарубежные ленты обрели русские названия и стали «Быстрыми свиданиями» и «Дубаком». До Казани фильмы добрались в оригинале, однако без оговорок не обошлось. Подробности — в материале «Реального времени».

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Маргарита Головатенко