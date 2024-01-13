Рождество, смерть актеров и готовые домашние задания: что гуглили татарстанцы за последние 7 дней

Аналитическая служба «Реального времени» изучила поисковые запросы из Татарстана

Фото: realnoevremya.ru

Главной темой прошедших семи дней для жителей Татарстана стало Рождество — один из главных христианских праздников, установленный в честь рождения во плоти Иисуса Христа от Девы Марии. В России его отмечают 7 января, а в его канун придерживаются устоявшихся в народе традиций. Также граждан волновали и трагические события, а именно уход из жизни сразу двух актеров — Кристиана Оливера и Юрия Соломина. Что еще интересовало татарстанцев в интернете и какие запросы оказались наиболее популярными — в обзоре аналитической службы «Реального времени».

Рождество — важный праздник для каждого населенного пункта республики

Анализировались запросы поискового сервиса Google в Татарстане за последние 7 дней. В таблице ниже приведены самые популярные трендовые запросы по веб-поиску, которые ранжированы по приросту популярности или повышению интереса по отношению к прошлому периоду (предыдущие 7 дней).



realnoevremya.ru

Рождество в России, согласно григорианскому календарю, отмечается 7 января, что соответствует 25 декабря по юлианскому календарю. На Руси праздник стал официальным торжеством с момента крещения князя Владимира в конце X века.

В 1920-х годах религиозные праздники, в том числе Рождество, искоренялись атеистическим государством. Однако в ежегодных российских календарях вплоть до 1929 года церковные даты, включая и этот день, были помечены в разные годы либо как праздники, либо как дни отдыха.

Традиция официального празднования Рождества на государственном уровне была возрождена в 1991 году: в декабре 1990 года Верховный Совет РСФСР принял постановление, объявлявшее православный праздник нерабочим днем. Уже 7 января 1991 года было нерабочим. Однако в некоторых республиках РСФСР, например Татарской АССР, это постановление было проигнорировано. В настоящее время Рождество является частью общих «новогодних каникул», которые начинаются от Нового года.

В некоторых местностях страны все еще сохраняется древний обычай колядования, когда ряженые накануне Рождества и в Святки ходят по домам с закрепленной на шесте звездой, поют славословия Христу или колядки-пожелания, а в ответ получают угощения. Также в ночь с 6 на 7 января, по федеральным телеканалам транслируется праздничное рождественское богослужение: великое повечерие, утреня и Литургия.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Что касается трагических тем, то в конце прошлой недели стало известно о том, что голливудский актер Кристиан Оливер и две его дочери погибли в результате крушения небольшого самолета около Карибских островов. Представители актера подтвердили CBS News его гибель. Оливер родился в городе Целле (германская федеральная земля Нижняя Саксония) 3 марта 1972 года, вырос во Франкфурте-на-Майне, а позднее переехал в США. Снимался в таких фильмах, как «Спецотряд «Кобра», «Операция «Валькирия», «Спиди Гонщик», «Мушкетеры», «Восьмое чувство» и «Аванпост».

Уже на этой неделе в России в возрасте 88 лет ушел из жизни народный артист СССР и художественный руководитель Государственного академического Малого театра Юрий Соломин. Гражданская панихида состоится 15 января в 11.00 на Исторической сцене. Соломин сыграл около 50 ролей в театре, а также снялся в более, чем 50 фильмах. Наиболее известные из них: «Обыкновенное чудо», «Летучая мышь», «Школьный вальс», «Дерсу Узала», «Адъютант его превосходительства» и др.

скриншот видео из YouTube от realnoevremya.ru

ГДЗ для школьников со всей республики

Рассматривались запросы и по крупнейшим городам Татарстана — Казани, Нижнекамску, Набережным Челнам и Альметьевску. Численное значение здесь выстроено по 100-балльной шкале, то есть самому большому относительному показателю присваивается 100 баллов, далее — по убыванию.

realnoevremya.ru

Праздник Рождества Христова сыскал популярность во всех населенных пунктах Татарстана — от малых до крупных городов. Отсутствие чисел в таблице самых больших городов означает то, что количество запросов в них оказалось небольшим. Причиной тому стало то, что они также разделились между Зеленодольском, Чистополем, Менделеевском, Болгаром, Заинском, Лаишево, Васильево, Буинском и другими.

Что же касается гибели сразу двух известных и популярных актеров, то наибольший объем информации по ним уже пытались получить жители четырех крупнейших городов. Так, например, смерть Кристиана Оливера сильно взволновала альметьевцев, и примерно также этим известием интересовались челнинцы. Уход из жизни Юрия Соломина больше других волновал жителей Казани и Альметьевска. Чуть меньше, но на равных о нем читали в Нижнекамске и Набережных Челнах.

Еще одним популярным запросом, а точнее сразу несколькими, стали готовые домашние задания (ГДЗ) по русскому языку и математике для учащихся младшей и средней школ. При этом искали «шпаргалки» практически во всех населенных пунктах республики кроме Казани. Также с окончанием каникул и наступлением самой длинной учебной четверти в топ поисковых запросов попали сервисы электронного образования, помогающие следить за успеваемостью и выполнять различные дистанционные задания.

Гарик Харламов в норвежской тюрьме, а сериалы вновь на вершине YouTube

По принципу первой таблицы (ранжированы по приросту популярности или повышению интереса по отношению к прошлому периоду) расположены татарстанские тренды на YouTube:

realnoevremya.ru

Первое место рейтинга на YouTube занял третий сезон российского сериала «Зона комфорта». Многосерийная комедия с комиком Гариком Харламовым в главной роли рассказывает о владельце транспортной компании, который попадает в норвежскую тюрьму с комфортабельными условиями.

Главный герой живет с семьей в Мурманске. Там он владеет своим небольшим бизнесом, с которым ему помогает сокурсник и лучший друг. Однако по непонятным причинам он попадает в колонию, где у него есть все условия для нормальной жизни.

Следом за ним идет блогер Only Dad, или, как его еще называют, «Только папа». Внимание на него обратили после того, как глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила, что ей приходят на него жалобы. Каналы блогера из Анапы в TikTok и на YouTube посвящены воспитанию его 12-летней дочери Лизы. Среди жалоб, опубликованных Мизулиной, говорилось о том, что он регулярно проверяет телефон дочери, читает ее переписки, смотрит историю браузера, заставляет писать эссе с извинениями на четыре листа А4, заставляет готовить и целуется в губы. По словам Мизулиной, полиция, а также юристы и психологи начали проверку в отношении блогера.

скриншот от realnoevremya.ru

Замыкает лидерскую тройку блогер Audio RW, который несколько дней назад удалил свой канал. По предположению зрителей и других блогеров, таким решением он сообщил об окончании своей карьеры.

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