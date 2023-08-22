Алим Бишенов: «Главная цель форензика — выявление финансовых махинаций»

Бизнес в полной безопасности: как обеспечить?

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Развитие законодательных норм и судебной системы в сфере деловой активности дает новые возможности третьим лицам для возбуждения судебных исков против компаний. Кроме того, все больше кейсов из практики свидетельствуют о том, что мошенничество процветает практически везде: как в совсем маленьких, так и в крупных компаниях. А собственник бизнеса даже не догадывается об этом. Итог — утечка денежных средств, финансовый удар по бизнесу и значительно пошатнувшаяся деловая репутация. Что же делать с этими рисками? Ответ прост — организация внутренних расследований, разведка «узких мест» и «подводных камней» бизнеса. А именно — форензик. О том, что это такое, в авторской колонке для «Реального времени» рассказывает партнер-учредитель юридической фирмы Bishenov&Partners Алим Бишенов.

Что такое форензик и с чем его едят?

В бизнесе термин «форензик» понимается как внутреннее расследование. Это система методов и техник судебно-следственной экспертизы. Главная цель форензика — выявление финансовых махинаций, злоупотреблений на рабочих местах, хищения информации и других преступлений. Важно, что форензик — это комплексный подход к делу. В процедурах форензика принимают участие специалисты различных областей: юристы, аудиторы, эксперты в области психофизиологических и бухгалтерских экспертиз, аналитики больших данных, специалисты по компьютерной безопасности.

Кроме того, составной частью форензика является комплаенс. Именно комплаенс корректирует старую или вводит новую систему контроля в компании, что позволяет избежать инцидентов корпоративного мошенничества и коррупции.

Кейсы из практики

Завышение материально-технических потребностей. Руководитель компании «А» обратился к форензик-специалисту с просьбой провести внутреннюю проверку и выявить факты мошенничества и коррупции. Во время проведения внутреннего расследования в документах были обнаружены грубые нарушения. Так, в них было указано, что на производство одного моторного катера требуется два двигателя. То есть при производстве катеров допускалось откровенное воровство: сотрудники производства выводили денежные средства из компании. А предприниматель даже не подозревал, каким образом буквально улетучиваются деньги.

«Двойные закупки». Еще один пример касается другого промышленного предприятия, которое также привлекло группу специалистов в связи с существенным ростом затрат и дебиторской задолженности. В ходе проведения форензик-мероприятий было выявлено, что фактически выполненные работы не совпадают с планом производства — на складах отсутствует произведенная согласно производственному плану продукция (или ее отдельные элементы). Как выяснилось, такие вольности в нарушении сроков производства приводили к тому, что ряд материалов и комплектующих становится непригодным для установки ввиду истечения их сроков годности, что требовало инициирования очередных необходимых закупок и вызывало нарушение технологического процесса.

В ходе форензик-расследований не раз выявлялись такие мошеннические схемы, как: закупка излишков сырья или готового товара при неизменных объемах производства, контрафактная или некачественная продукция на складах, снижение объемов продаж без видимых и объективных причин. Также при расследовании часто раскрывается следующая схема: сотрудник приобретает товар у своего поставщика по завышенной цене, а сумму переплаты берет себе или частично делит с «товарищем» по махинациям.

Мошенничество с «золотыми парашютами» и фиктивным трудоустройством. Такая схема тоже не чужда крупным российским компаниям, особенно имеющим вертикальную структуру управления и дочерние организации. Благодаря проведению внутренних расследований одной из российских компаний удалось своевременно выявить факты мошенничества с выплатами, реализуемыми под видом «золотого парашюта» по фиктивным трудовым договорам, и своевременно включиться в процесс спасения финансов и репутации компании, пока дело не получило широкую огласку в СМИ, как это произошло с ООО «ЯШЗ Авиа», РАНХиГС и рядом других организаций, а также органов власти.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Какие возможности и преимущества получает бизнес благодаря внутренним расследованиям?

Выявление фактов мошенничества и нарушений внутренних политик. Внутренние расследования позволяют выявить финансовые махинации и различного рода злоупотребления со стороны сотрудников компании: от топ-менеджеров до рядовых сотрудников, что является превентивной мерой для предотвращения финансовых потерь, защиты активов бизнеса и снижения рисков возникновения подобных кейсов в будущем. Повышение мотивации сотрудников в части соблюдения внутренних корпоративных норм и правил. Форензик позволяет выявить нарушения корпоративной этики, политики безопасности или юридических требований и принять соответствующие меры, а также реализует функцию воспитания лояльности сотрудников к компании, повышения мотивации для вклада в развитие бизнеса. Установление систем внутреннего контроля бизнес-процессов и процедур. Это дает возможность выявить слабые места компании и эффективно управлять рисками. Судебная поддержка. Внутренние расследования предоставляют доказательства и экспертные заключения, которые могут быть использованы в суде или при арбитражных процедурах, что, несомненно, защищает интересы компании и обеспечивает справедливость в юридических спорах. Корпоративная разведка позволяет обеспечить не только юридическую, но и экономическую безопасность. Внутренние расследования дают возможность проводить обследование внутреннего потенциала бизнеса с точки зрения конкурентоспособности. В итоге компания использует более эффективные бизнес-решения, повышает свою прибыльность и устойчивость на рынке.

realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

А какова цена?

Однозначного и мгновенного ответа на этот вопрос никто не даст, так как затраты на внутренние расследования варьируются в зависимости от множества факторов, например: масштаб, продолжительность и сложность исследования; уровень компетенций внешней консалтинговой компании или команды экспертов, вовлекаемых в реализацию процедур; необходимые технические и программные средства и многие другие факторы.

Затраты на форензик могут быть немалыми, особенно в случае сложных и масштабных внутренних расследований. Однако стоимость таких мероприятий — это инвестиция в защиту активов, а также гарантия пресечения мошенничества.

Ключевые факторы успеха: независимость, этика, компетентность

Независимость является первым из ключевых факторов успеха внутреннего расследования. Тот, кто проводит расследование, должен проводить его независимо, без влияния извне или внутри компании. Все выводы обязательно подтверждаются конкретными фактами и документами.

Добросовестность проводимых проверок также является фундаментальным компонентом с точки зрения этики. Обязательно должны соблюдаться права всех заинтересованных сторон: права тех, кому нанесен или может быть потенциально нанесен ущерб, права лиц, против которых направлены действия, должна обеспечиваться конфиденциальность данных.

И конечно же, компетентность экспертов, реализующих внутренние расследования, является еще одним фактором успеха. В зависимости от поставленной задачи проведение внутреннего расследования потребует мобилизации разнообразных экспертных знаний. Можно выделить два уровня: во-первых, «основные» навыки: цифровая и компьютерная криминалистика, аналитика данных, бухгалтерская экспертиза, специалисты по экономической разведке. Во-вторых, экспертные знания, которые будут использоваться в зависимости от тематики: эксперты в области трудового и или налогового права, экологические эксперты, эксперты в области корпоративного права.

Только профессиональная команда экспертов с высокими компетенциями в разных областях сможет грамотно выстроить стратегию расследования, расставить приоритеты, сформулировать правильные вопросы, которые позволят получить максимум данных из внутренних информационных активов бизнеса для последующего анализа и подготовки выводов. Такие выводы позволят топ-менеджменту бизнеса принимать обоснованные управленческие решения, повышающие безопасность и устойчивость бизнеса, а тем самым его инвестиционную привлекательность, экономический рост и капитализацию.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Можно ли реализовать форензик внутренними силами компании?

Наша позиция — нет. Часто мошеннические схемы отлично замаскированы. А сговор сотрудников выявить не так просто. Однако существуют определенные индикаторы, которые позволяют раскрыть мошенничество в компании. Эти индикаторы хорошо знакомы форензик-специалистам. Поэтому именно они могут обезопасить бизнес от коррупции, воровства и недобросовестных сотрудников, помогут выстроить новую стратегию и тактику бизнеса, улучшить экономические показатели компании, а также спасти от краха репутацию как собственника фирмы, так и всего бизнеса в целом.

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Алим Бишенов