День в истории: «Ак Барс» стал чемпионом, закрыли «Алькатрас»

Чем примечательна дата 21 марта?

Сегодня, 21 марта, Всемирный день поэзии, Международный день лесов. 21 марта в Казани объявили об идее городского музея, в Татарстане провели референдум, в России арестовали императорскую семью Романовых, в США закрыли тюрьму «Алькатрас», к Луне запустили автоматическую межпланетную станцию «Рейнджер-9», «Ак Барс» впервые стал чемпионом России. Родились композиторы Иоганн Себастьян Бах и Модест Мусоргский, музыковед и фольклорист Геннадий Макаров, математик Жан-Батист Жозеф Фурье, певец Леонид Утесов. Умерли радиофизик Тансык Нежметдинов, философ Лев Лопатин, балерина Галина Уланова. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Есть идея для музея

21 марта 1879 года «Казанские губернские ведомости» сообщили об идее создания городского музея. Преподаватели Казанского университета, а именно члены Общества археологии, истории и этнографии, выступили с инициативой учреждения в Казани «публичного музея для ознакомления с прошедшим и настоящим бытом местного края». К сожалению, проект будущего музея, который разработал Василий Флоринский, остался лишь на бумаге, в дело пошел проект Рафаила Ризположенского (почвоведа и черносотенца). Средства на создание музея выделяли Иван Алафузов, Петр Щетинкин, Яков Шамов и другие известные предприниматели. Ольга Александрова-Гейнс подарила 500 000 рублей серебром с требованием, чтобы музей располагался на Воскресенской улице, так что было решено обустроить под него здание Гостиного двора. В основу музейной коллекции легло 40-тысячное собрание казанского археолога, историка, коллекционера Андрея Лихачева.

Фото museum.ru

21 марта 1952 года в Альметьевске родился фольклорист и педагог Геннадий Макаров. После музыкального факультета педагогического института работал в Институте языка, литературы и искусства, с 1992 года — доцент кафедры татарской музыки и этномузыкологии консерватории. Был первым художественным руководителем фольклорного ансамбля кряшен «Бермянчек». Благодаря Макарову в Татарстане были возрождены старинные инструменты думбра, дэф, танбур, он сам делал их на основе сведений, полученных в многочисленных этнографических экспедициях.

21 марта 1992 года в Татарстане состоялся референдум. Две трети его участников проголосовали за новый статус: «Республика Татарстан — суверенное государство, субъект международного права, ассоциированное с Российской Федерацией — Россией на основе Договора о взаимном делегировании полномочий и предметов ведения». 30 ноября 1992 года была введена новая Конституция республики.

Фото: Михаил Козловский

21 марта 1998 года хоккейная команда «Ак Барс» впервые стала чемпионом России. Уже в мае хоккейный клуб был принят в Евролигу. В решающем домашнем матче «Ак Барс» обыграл московское «Динамо» (3:2), а за два тура до финиша чемпионата России завоевал золотые медали. Торжество по случаю победы проходило в Большом концертном зале в Казани 26 июня, после возвращения спортсменов из Испании, где проходили тренировки. Чемпионов и их тренера Юрия Моисеева принимал в Государственном совете РТ спикер парламента и президент хоккейного клуба «Ак Барс» Фарид Мухаметшин.

21 марта 2008 года скончался радиофизик Тансык Нежметдинов. Он был сыном писателя Кави Наджми и переводчицы Сарвар Адгамовой. Когда в 1937—1938 его родителей арестовали, его отправили в Ирбитскую колонию, откуда он сбежал и жил в каморке на чердаке, пока его не спасла дальняя родственница Хатира. В 1957 году Нежметдинов окончил Казанский университет, в котором работал до 1995 года, был заведующим кафедрой радиофизики, а потом и деканом специального факультета. В 1995—1998 — советник генерального директора департамента промышленности Госкомимущества РТ.

21 марта 2021 года «Реальное время» рассказало, что Национальная библиотека Татарстана, занявшая в августе 2020-го обновленное здание Национально-культурного центра «Казань», наконец заработала, то есть стала настоящей библиотекой, а не концертной площадкой и не конференц-залом. Здесь начали выдавать книги и открыли для посетителей читальные залы. В библиотеку пришли тысячи людей, многие из них были здесь впервые.

Фото: Максим Платонов

Арестовали Романовых

21 марта 1917 года в Царском Селе генерал Лавр Корнилов арестовал семью Романовых. Ранее Николай Романов отрекся от российского престола. Специальная комиссия не нашла улик, чтобы предать суду бывшего царя и его супругу Александру Федоровну, но министр-председатель Временного правительства Александр Керенский все равно отдал приказ об аресте. В июле 1917 года царскую семью отправили в Тобольск, где они пробыли до апреля 1918 года. Оттуда уже большевики переправили Романовых в Екатеринбург, где в ночь с 16 на 17 июля семья была расстреляна в подвале дома купца Ипатьева.

21 марта 1839 года в селе Карево Псковской губернии (ныне области) родился композитор Модест Мусоргский. Три самых его известных произведения — опера «Борис Годунов», которую удалось поставить спустя два года после написания благодаря поддержке коллег, опера «Хованщина», не законченная и не оркестрованная автором, а также цикл фортепианных пьес «Картинки с выставки», ставший одним из самых популярных классических произведений в принципе — среди ее интересных переложений назовем версию Ганса Вильгельма Плате для 44 роялей и прогрессив-рок-группы Emerson, Lake&Palmer.

Фото: Edward Z. Yang/wikipedia.org/общественное достояние

Закрыли «Алькатрас»

21 марта 1963 года в США закрыли тюрьму «Алькатрас». Последние 27 заключенных навсегда покинули остров. По официальной версии, это сделали из-за больших расходов на содержание людей на острове. С XVIII века остров успел побывать и фортом, и крепостью, и самой страшной в Соединенных Штатах тюрьмой, откуда не удалось сбежать ни одному заключенному. Все благодаря «удачному» расположению в середине залива с ледяной водой и сильными течениями. В этой тюрьме сидели известные гангстеры Аль Капоне, Пулеметный Келли и другие. Спустя 10 лет после закрытия здесь открыли музей, который ежегодно посещают около миллиона туристов. Про «Алькатрас» снято немало художественных и документальных фильмов.

21 марта 1965 года к Луне отправилась американская автоматическая межпланетная станция «Рейнджер-9», перед которой поставили несложную задачу: развить достаточно высокую скорость и пролететь достаточно близко к спутнику, чтобы передать о сателлите максимум информации. Программа «Рейнджер» предусматривала пять полетов: два испытательных и три эксплуатационных. Спустя три дня после запуска «Рейджер-9» врезался в лунную поверхность в кратер Альфонса. За 19 минут до падения он успел передать на Землю фотографии поверхности Луны, 5 814 кадров: первый был сделан на высоте 2 363 километра, последний — непосредственно перед падением.

