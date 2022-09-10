День в истории: открыли первое промышленное училище и оштрафовали водителя

Чем примечательна дата 10 сентября?

Фото: Казанское промышленное училище, ул. Карла Маркса, 72 / pastvu.com

Сегодня, 10 сентября, в Санкт-Петербурге учредили Русский театр, ныне Александринский; в Лондоне впервые в мире выписали штраф пьяному водителю; в СССР приняли положение о паспортах; ООН утвердила договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, открылось Казанское промышленное училище. Родились: актриса Ильсия Тухватуллина, поэт Мухаммад-Садык Иманкулый, путешественник Владимир Арсеньев, рок-музыкант Егор Летов. Скончались: писатель и киносценарист Далтон Трамбо, поэт и прозаик Евгений Долматовский, удмуртский активист Альберт Разин. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Первый химический вуз

10 сентября 1870 года в Казани родился Мухаммад-Садык Иманкулый. Его отец был имамом Розовой мечети в Ново-Татарской слободе. В 15 лет его сын уезжает учиться в Бухару, где обучается 8 лет, а потом становится помощником имама мечети Иске-Таш. Свою жизнь он описывает в стихах. Главное его творение — «Тәсһил әл-бәйән фи тәфсир әл-Куръән» («Облегчение разъяснения комментирования Корана»).

Мухаммад-Садык Иманкулый

10 сентября 1897 года открылось Казанское промышленное училище — первое среднее химическое учебное заведение в России. В 1899-м у него появилось нынешнее здание на Карла Маркса, 72 (сейчас здесь корпуса КНИТУ), построенное проекту архитектора Константина Олешкевича. На его основе в 1918-м был создан Казанский промышленный, экономический и художественный техникум (в составе — политехническое, художественное, коммерческое и химико-техническое училища).

10 сентября 1918 года войска 5-й армии взяли Казань. Это была первая победа Красной Армии на Восточном фронте. Сил народной армии, численно уступавших противнику в четыре раза, оказалось явно недостаточно для обороны города. Их отряды организованно оставили Казань. Вместе с ними покинуло город несколько десятков тысяч человек, в основном представителей интеллигенции, служащих, духовенства. К двум часам дня 10 сентября опустевший город был взят красными.



Бронепоезд Красной Армии. 1918 год. Фото: humus.livejournal.com

10 сентября 1967 года в селе Деушево Апастовского района родилась актриса Ильсия Тухватуллина. Выбрать сцену, как певице, ей посоветовала заехавшая в деревню Флера Сулейманова. При этом сначала она поступила в Буинске на медика, но не доучилась. После окончания Щепкинского училища служила в Камаловском театре. Первая ее роль — Майсара в «Голубой шали». Также исполнила главную роль в фильме «Зулейха», снятом ее мужем Рамилем Тухватуллиным.

10 сентября 2019 года ученый, кандидат философских наук, заслуженный деятель науки Удмуртии и один из лидеров национального движения республики Альберт Разин покончил с собой у стен местного парламента. Он требовал, чтобы руководство региона больше делало для защиты удмуртского этноса и языка. Разин попал в больницу со 100-процентным ожогом тела, где позже и скончался.

10 сентября 2021 года «Реальное время» писало, что риторика РПН и Минздрава смещается к важности осознания: сейчас в Татарстане начинается еще и прививочная кампания против гриппа, при этом многие жители республики пока так и не привились от коронавируса.

Фото: wikipedia.org

Александринский — первый профессиональный

10 сентября 1756 года в Петербурге появился первый профессиональный публичный императорский театр — Александринский, который через 10 лет стал Российским придворным театром. Сначала спектакли шли в разных местах столицы, свое здание он получил в 1832-м, тогда же и название — в честь жены Николая I, императрицы Александры Федоровны.

10 сентября 1940 года в СССР было утверждено новое положение о паспортах. Первым подобным актом в Советском Союзе стало постановление 1932 года, а в 1974-м паспорта впервые стали обязательными для всех граждан, достигших 16 лет.

Фото aksay-museum.ru

Начали штрафовать

10 сентября 1897 года в Лондоне был оштрафован первый водитель за вождение автомобиля в пьяном виде — таксист Джордж Смит. Не справившись с управлением, он въехал в двери дома. Штраф составил 25 шиллингов.

10 сентября 1996 года ООН утвердила Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Документ был открыт для подписания с 24 сентября 1996 года. Договор состоит из преамбулы, 17 статей, двух приложений и протокола. Его подписали 183 государства, в том числе 41 государство из 44, необходимых для вступления договора в силу.