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Восемнадцатая «Лыжня России» в Казани: основной городской старт на юдинском «Локомотиве»

17:00, 12.02.2022 1
Восемнадцатая «Лыжня России» в Казани: основной городской старт на юдинском «Локомотиве»
Фото: Максим Платонов

Сегодня в Казани в 18-й раз прошла Всероссийская массовая гонка «Лыжня России». В ней приняли участие 21 тыс. 560 человек. Основной городской старт был дан на стадионе «Локомотив» в поселке Юдино, где на лыжню вышли 8260 человек. Здесь побывали корреспонденты «Реального времени». Помимо этого соревнования прошли в Горкинско-Ометьевском лесу, в пойме реки Казанки по ул.Гаврилова и в поселке Нагорном.

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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
Фото: Максим Платонов, видео: Камиль Исмаилов

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 комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 17:22
    Молодцы! Массовый спорт это здорово!
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