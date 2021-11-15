День в истории: Казанская телефонная сеть, праздник призывника и первый микропроцессор

Чем примечательна дата 15 ноября?

Сегодня, 15 ноября, в России отмечают свои праздники призывники и сотрудники подразделений по борьбе с организованной преступностью, в мире — День вторичной переработки. В разные годы и столетия в эту дату Христофор Колумб впервые описал табак в своем дневнике, вышел в рейс первый русский пароход «Елизавета», в Севастополе царские войска расстреляли восставших матросов крейсера «Очаков», в Казанском соборе в Ленинграде открыли Музей истории религии, в Москве началось регулярное движение троллейбусов, а в СССР — звуковое телевещание, фирма Intel выпустила свой первый микропроцессор, в Каспийске произошел теракт. Родились в этот день деятель Великой французской революции Жак-Рене Эбер, русский актер Павел Мочалов, немецкий драматург Герхарт Гауптман, русский путешественник Владимир Русанов, советский конструктор стрелкового оружия Игорь Стечкин. Умерли немецкий математик, первооткрыватель законов движения планет Иоганн Кеплер, чешский педагог-гуманист Ян Коменский, русский физиолог Иван Сеченов, писатель-прозаик Дмитрий Мамин-Сибиряк, французский социолог Эмиль Дюркгейм, писатель, актер, драматург Карим Тинчурин. Подробнее о самых значимых событиях даты — в обзоре «Реального времени».

Казанская телефонная сеть, расстрел Тинчурина

15 ноября 1888 года (по новому стилю) состоялось официальное открытие Казанской городской телефонной сети. К Центральной телефонной станции, разместившейся в здании Губернской почтовой конторы на улице Грузинской (сейчас ул. К. Маркса, д. 31 / Театральная, 7), было подключено около семидесяти абонентов. Было организовано круглосуточное дежурство. Первую телефонную линию в Казани построили в 1881 году. Она соединяла юнкерское училище в Кремле со зданием офицерского собрания на улице Воскресенской (yл. Кремлевская). Ею могли пользоваться только военные.

Фото kitaphane.tatarstan.ru

15 ноября 1938 года был расстрелян татарский драматург, актер, писатель Карим Тинчурин. Он родился 15 сентября 1887 года в деревне Таракановка Пензенской области в бедной крестьянской семье. Мальчик отправился в Казань, когда ему исполнилось 13 лет. В 1910 году Тинчурин стал актером в татарской труппе «Сайяр» и одновременно писал пьесы для товарищей по сцене. В 1918 году он стал режиссером и руководителем государственной татарской театральной группы, а позднее — художественным руководителем Татарского государственного академического театра. Написал 27 пьес для татарского театра, в том числе знаменитые произведения «Голубая шаль», «Родина», «Без ветрил». В 1937 году Тинчурина арестовали. Драматургу вменяли «участие в деятельности националистической организации, ставящей целью свержение советской власти, вредительство на культурном фронте» и даже «шпионаж в пользу Японии». В 1938 году его расстреляли. Реабилитирован посмертно. В 1988 году имя Тинчурина присвоено Татарскому театру драмы и комедии. Его именем назвали улицу в Казани.



15 ноября 1939 года в Казани родился художник Ильдар Зарипов. Он окончил в 1961 году Казанское художественное училище, поступил в Московский художественный институт имени В.И. Сурикова. Специализировался в мастерской станковой живописи под руководством народного художника СССР Дмитрия Мочальского. Картины Зарипова хранят в собрании Третьяковской галереи, Русского музея, Киевской картинной галереи, художественных музеев Таганрога, Читы, Петрозаводска, Херсона, национальных коллекциях Италии, Германии, Англии, США и др. Зарипов всегда считался национальным живописцем. В 1994 году художнику присвоили звание лауреата Государственной премии Республики Татарстан имени Г. Тукая. В 1996 году он был удостоен серебряной медали Российской академии художеств. В 2002 году Ильдару Зарипову присвоили звание «Народный художник России».

Фото: пресс-служба Комитета РТ по охране объектов культурного наследия

15 ноября 2019 года в Арске возбудили дело об умышленном повреждении памятника культурного наследия (по ч. 1 ст. 243 УК РФ) после того, как в городе начали разбирать здание ратуши 1853 года постройки. Когда на место прибыли сотрудники Комитета по охране объектов культурного наследия РТ, от мезонина осталось одно деревянное окно, чудом державшееся на фрагменте каменной стены, конструкция крыши с мезонином оказалась полностью разобранной. Также на территории здания находилась строительная техника. Здание принадлежит Фардие Закировой — дочери бывшего гендиректора ОАО «Вамин Татарстан» Вагиза Мингазова. Расследование уголовного дела брала на контроль прокуратура.



Первый русский пароход, взрыв дома в Каспийске

15 ноября в 1815 году первый русский пароход «Елизавета» совершил первый рейс из Петербурга в Кронштадт и обратно. Дорога туда заняла 3 часа 15 минут, а обратно из-за плохой погоды — чуть более 5 часов. На борту было тринадцать пассажиров. Пароход (или, как тогда говорили, «стимбот») построили в Петербурге на заводе английского механика Чарльза Бэрда, который в 1786 году прибыл в Россию и поступил на русскую службу. В дальнейшем «Елизавета» стала регулярно ходить по Неве и Финскому заливу.

Фото histrf.ru

15 ноября 1932 года в Казанском соборе открыли Государственный музей истории религии и атеизма. В музее было множество коллекций, образованных по конфессиональному принципу. В нем были собраны экспонаты по истории религий от древнейших времен до наших дней, посетители могли увидеть эволюцию религиозных верований от самых ранних форм до современности. Казанский собор вновь освятили в 1998 году. А в 2001 году музей переехал в здание на Почтамтской улице и обрел новую жизнь.

В ночь с 15 на 16 ноября 1996 года в дагестанском Каспийске произошел террористический акт: был взорван дом, в котором проживали семьи военнослужащих Каспийского пограничного отряда, отдельной авиационной эскадрильи и оперативно-войскового отдела «Махачкала» Кавказского особого пограничного округа. В результате трагедии погибли 68 человек, в том числе 20 детей. Взрыв прогремел ночью в два часа десять минут. Он повредил все здание, а одна секция оказалась полностью разрушенной. В доме было разрушено основание конструкции, разделявшей подъезды, выбиты стенки фундамента, одна опрокинута наружу, а вторая переломлена пополам. Дом стоял на берегу моря, и часть тротила не сработала — подмокла. Поэтому стены здания частично уцелели. В зону разрушения попала 41 квартира. Позже остатки рухнувшего дома снесли. На его месте поставили стелу и на плитах вокруг высекли фамилии погибших. Следствие по делу о взрыве перевели из Дагестана в следственный отдел ФСБ России по Северному Кавказу и засекретили. В 2003 году управление ФСБ РФ по Северному Кавказу сообщило, что дело приостановлено в связи с неустановлением лиц, совершивших его.

Фото wikipedia.org

Патент бритвы со сменным лезвием, первый микропроцессор

15 ноября 1904 года американец Кинг Кемп Жиллетт запатентовал бритву со сменными лезвиями. Открытие произошло случайно: однажды утром его бритва затупилась, а времени нести ее к точильщику не было. В США конца 19-го века мужчины пользовались опасными бритвами, конструкция которых состояла из ручки и впаянного в нее лезвия. Жиллетт посчитал, что рукоятку приспособления можно убрать, а толстое лезвие заменить тонкой металлической полосой, заточенной с двух сторон и закрепленной в съемном держателе, перпендикулярно прикручивающемся к ручке. Затупившееся лезвие нужно было выбросить и заменить новым. Серийное производство бритвенных принадлежностей нового типа началось в 1903 году — тогда продали 168 станков и 51 лезвие. 1904 год показал, что многолетние старания Жиллетта не прошли даром. За 12 месяцев компания реализовала 90 000 станков и 123 000 сменных лезвий к ним.

104 года назад, 15 ноября 1917 года, умер французский социолог, один из создателей социологии как самостоятельной науки Эмиль Дюркгейм. После окончания Высшей нормальной школы в Париже, куда поступил лишь с третьей попытки, в течение трех лет преподавал философию в провинциальных лицеях. В 1885 году поехал в Германию для дополнительного ознакомления с философией, социальными науками и этикой. По возвращении начал читать курс лекций по социальной науке и педагогике на филологическом факультете в университете Бордо. В 1893-м защитил докторскую диссертацию «О разделении общественного труда» и в 1896 году возглавил кафедру социальной науки. Это была первая кафедра по социологии во всем мире. Работая в университете Бордо, Дюркгейм опубликовал две свои самые знаменитые работы — «Правила социологического метода» и «Самоубийство». Дюркгейм разработал четкую концепцию предмета социологии и ее принципов: общество — часть объективной реальности, включенная в общий порядок природы и имеющая свои специфические законы; общество первично по отношению к составляющим его людям; изучаемые социологией социальные факты объективны и не зависимы от человеческого произвола.

Фото wikipedia.org

15 ноября 1971 года, 50 лет назад, фирма Intel выпустила свой первый микропроцессор — модель 4004. Это были первые процессоры, сделавшие программное обеспечение важным элементом проектирования микроэлектроники. Процессор 15 лет использовался в компьютерной индустрии. Его производство прекратилось лишь в 1986 году. По оценке Intel, вычислительная мощность процессоров Intel Core второго поколения не менее чем в 350 тысяч раз превосходила мощность первого процессора Intel. Но для своего времени процессор Intel 4004 был очень производительным и представлял собой высокотехнологическое устройство. Фактически после выпуска процессора Intel 4004 компания Intel перепрофилировалась на выпуск исключительно микропроцессоров.