Легенды Гостиного двора: что происходит в Нацмузее РТ по ночам.
Национальный музей РТ к своему 126-летию подготовил эксклюзивный проект — квест «Легенды Гостиного двора». Задача участников отыскать и собрать воедино детали магического круга, чтобы найти выход из погруженных в темноту залов музея. Награда за выполнения задания — демонстрация раритетных экспонатов из фондов музея. Накануне сотрудники музея провели пилотный квест, подробности — в видеорепортаже корреспондента «Реального времени».
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