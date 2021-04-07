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Легенды Гостиного двора: что происходит в Нацмузее РТ по ночам.

09:00, 07.04.2021 1
Легенды Гостиного двора: что происходит в Нацмузее РТ по ночам.

Национальный музей РТ к своему 126-летию подготовил эксклюзивный проект — квест «Легенды Гостиного двора». Задача участников отыскать и собрать воедино детали магического круга, чтобы найти выход из погруженных в темноту залов музея. Награда за выполнения задания — демонстрация раритетных экспонатов из фондов музея. Накануне сотрудники музея провели пилотный квест, подробности — в видеорепортаже корреспондента «Реального времени».

Видео: Камиль Исмаилов

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