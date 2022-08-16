Ябанджи среди чужих: герои. Бизнесмен Фарук Гизатулин

Авторская колонка Радифа Кашапова о татарах Анатолии. Часть 16-я

Фото: Радиф Кашапов

Сделаем шаг в сторону от героев Эскишехира. Когда был в Стамбуле, выяснилось, что там же в очередной раз находится на отдыхе Фарук Гизатулин — татарин, родившийся в Японии, учившийся в Турции, а ныне живущий в США. Он пригласил меня на завтрак в саду дворца Ыхламур, а я взял микрофон и камеру.

Казань — Забайкалье — Харбин — Кобе



Ыхламур — бывшая летняя резиденция султанов. Она находится между районом Бешикташ, где жил я, и Нишанташи, где обитал Фарук-абый. Ыхламур строили по повелению султана Абдул-Меджида на площади в 25 гектаров, при этом снесли особняки других султанов. Также здесь появился сад. Когда появилась Турецкая республика, здесь открылись музеи, а в 1987-м, после реставрации, сюда вновь может попасть любой желающий, за скромную плату в несколько лир (карты не принимают).

Фарук-абый сходу напоминает хрестоматийного американца: в солнцезащитных очках, с характерным акцентом, вежливый, но немного отстраненный. Его дед по отцу родился в Казани, он был купцом. Дед по матери, Садретдин, отправился искать золото в Забайкалье, недалеко от Читы, в Николаевск. Там родилась мать Фарук-абый. Там Садретдина настигли большевики и убили.

Одна жена с четырьмя детьми осталась в России. Другая, помоложе, с семью малышами уехала в Хабаровск, после в Харбин. Там родители познакомились, перебрались в Корею, а в 1923 году переехали в Японию, в Кобе, где у них родились дети, шестеро, включая Фарука.



Ыхламур. Фото ru.wikipedia.org

Первая мечеть и мечты о США

Кобе — это портовый город, сюда ехали со всего света, в особенности было много мусульман. Именно татары стали сначала арендовать здесь для пятничных намазов и таравих-намазов во время Рамадана здание, открыли школу, пока не решились совместно с индийскими мусульманами построить мечеть, первую в истории Японии, в 1938 году.

Отец Фарука возглавлял татарскую общину Кобе, общество «Татары Идел-Урала». Также татары жили в Токио, всего их в стране было около 1200. Фарук учился в медресе. В 1950-е началась война Японии с Кореей.

— В Кобе приехали офицеры, они жили у нас в доме, у нас был большой дом, на 17 комнат, его называли White House of Kobe, — вспоминает Гизатулин. — Один из турецких генералов пообещал дать отцу гражданство, которого у них, как у беженцев из России, не было. Так в 1955-м Фарук оказался в Турции, где прожил семь лет и учился в лицее. 195 татар из Кобе приехала тогда в Турцию, а 105 сразу отправились в США.

Токийская мечеть. Фото ru.wikipedia.org

Я всю жизнь работал

В начале 60-х по давнему желанию матери они переехали в Калифорнию, с «Грин-кард». Сюда перебрались многие татары Кобе, где вновь основали общество America Turko-Tatar Association. Этих эмигрантов сейчас в США называют «старые татары». Их, вероятно, около 700 человек. Новых татар — около 5000, считает Фарук-абый. В США он получил степень MBA, сначала работал в чужой компании, потом стал заниматься производством футболок, к старости продал фабрики, теперь сдает недвижимость.

— Казань — это мои корни, я там бывал раз пять, — говорит Гизатулин. — В последние два раза добраться до столицы не удалось. В первый раз грянул ковид, добраться из Стамбула в республику иностранцу проблематично, в этом году началась спецоперация. Впрочем, у Фарук-абый немало родственников и в Турции, есть родные и в Москве, и в Уфе, так что он собирал их в Стамбуле.

— Зачем мне такой ненужный язык, думал я в детстве, — вспоминает американец. — В Россию не поедешь, в Турции не знают. Зачем бог не дал мне итальянский, к примеру. А сейчас я очень рад этому.

С женой-американкой он познакомился в 1970-е. Вспоминает, как позвал ее в клуб, провел по знакомству (его все знали как «Фрэнка», так он порой подписан и в социальных сетях). У них четверо детей, пятеро внуков. По-татарски никто не говорит.

— Я не учил детей татарскому или турецкому. «Жалко» (он говорит это слово по-русски). Моя жена не знает татарского. Я много работал. Создал свои фабрики. В полшестого утра шел на работу, в полседьмого возвращался, так шесть дней в неделю. С детьми много времени не проводил. Меня спрашивали, кто я, — я говорил, что я турок, они про татар ничего не знали. Сейчас уже говорю, что я татарин, начали понимать.

В социальных сетях Фарук-абый ругает Байдена, делится фотографиями турецких и татарских блюд, в том числе татарских, а также хвалится достижениями детей и внуков. Недавно рассказал, что его сын Шон поймал огромного тунца и устроил в родовом гнезде суши-вечеринку.