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​«Рубин» – время перемен

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​«Рубин» – время перемен
Фото: Роман Хасаев

31 августа врио президента Татарстана Рустам Миннихановпредложил президенту футбольного клуба «Рубин» Валерию Сорокину и главному тренеру Ринату Билялетдинову добровольно уйти в отставку. Такое решение было связано с неудачным стартом команды в чемпионате 2015/16 года — шесть поражений в семи играх. За развитием ситуации в клубе следит спортивный обозреватель «Реального времени» Всеволод Дворкин.

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