«Картинная галерея» на крыше

Как устроена фальцевая кровля, в чем ее преимущества и недостатки

Металлическая кровля — это не только металлочерепица и профнастил. Из металла делают и фальцевую кровлю, которую мы привыкли видеть с детства и которая до сих пор не сдает своих позиций. Это один из самых герметичных типов кровельного покрытия, который придумали больше века назад, а сейчас модифицируют и приводят в соответствие современным стандартам. Получается своеобразный синтез классики и современности. Об особенностях фальцевой кровли, принципах ее обустройства, достоинствах и недостатках — новый обзор проекта «Дом в фокусе».

Что это за материал



Фальцевая кровля — это металлические листы (как правило, из оцинкованной стали), скрепленные фальцем (вид соединения, который достигается путем отгиба краев листа. Вдоль ската кровли делают стоячий фальц, а поперек — лежачий (это сделано, чтобы в стыки не попадала дождевая и талая вода). Если уклон кровли небольшой, то используется двойной фальц. В соответствии с вышеописанными требованиями, разработано четыре основных вида фальца — стоячий одинарный и стоячий двойной, лежачий одинарный и лежачий двойной. Самый герметичный из них — двойной стоячий фальц.

В Татарстане этот вид кровли все еще остается востребованным, благодаря хорошей герметичности стыков элементов. Разработаны разнообразные виды такого покрытия, в том числе и имитирующие кровлю из наборных элементов (наподобие черепицы). Благодаря плотности соединения, фальцевое соединение хорошо подходит для покрытия сложных видов кровли — там, где нужны закругления или нестандартная форма.

Сталь покрывается защитным полимерным покрытием, благодаря чему кровля может приобретать желаемый цвет. Толщина стали может быть разной: от 0,45 до 0,7 мм, элементы кровли могут быть разной длины — от метра до 9 метров. Крепятся картины на кляммеры (это специальные пластины, которые устанавливаются в фальцы). На правильно собранной кровле вообще не видно саморезов, гвоздей и других крепежных элементов.

Фото: koffkindom.ru

Из каких металлов делают фальцевую кровлю

Металл, из которого изготавливаются наши картины, может быть разным. Самый распространенный вариант — сталь с полимерным покрытием. Делаются такие листы аналогично профнастилу и металлочерепице: на стальной лист наносится тонкий слой цинка, потом этот «бутерброд» грунтуется, после чего наносится полимерное покрытие. Оно защищает лист от ультрафиолета, ржавчины и прочих внешних воздействий. Нижняя сторона стального листа тоже окрашивается.

Может фальцевая кровля быть изготовлена и просто из оцинкованной кровельной стали — без полимерного покрытия срок службы будет пониже, чем с ним, но на четверть века точно должно хватить. Правда, сейчас такой вариант в основном применяется на гаражах, сараях или, к примеру, банях — при наличии фальцевых картин с полимерным покрытием люди чаще выбирают то, что выглядит поинтереснее.

Более дорогой вариант — алюминий. Он служит до 80 лет, и, поскольку на него не влияют перепады температуры, практически не подвержен деформациям (разумеется, если вы не начнете ходить по крыше ногами).

И, наконец, обратимся к дорогим картинам. Они изготавливаются из рулонной меди, причем в основной массе в Европе. Стоит такая кровля совсем небюджетно, зато прослужит подобная конструкция больше века — хватит и детям, и внукам. Но этот вариант крайне редко встречается в наших широтах, он скорее экзотический, чем широко потребляемый.

Фото: unimart24.ru

Преимущества фальцевой кровли

Главное преимущество такого типа кровельного покрытия — как мы уже говорили, герметичность. Поэтому фальцевые элементы (их называют картинами) часто используются в сложных узлах самых разных видов кровли: например, это фартуки и парапеты, ендовы и коньки, выходы дымоходов, другие нестандартные кровельные конструкции.

Как и любая металлическая кровля, фальцевая конструкция прочная и негорючая, долговечная и достаточно жесткая, а еще ее можно монтировать и в жару, и в мороз. Все это тоже относится к однозначным плюсам такого вида кровельного покрытия.

Есть и плюсы с точки зрения экономичности: после обустройства фальцевой кровли остается мало отходов. Это особенно ценно, если нужно покрыть небольшую площадь — например, беседку. Можно не ломать голову над тем, как бы рассчитать конструкцию с минимумом обрезков.

Благодаря небольшому весу фальцевой кровли, усиления стропильной конструкции не потребуется.

До сих пор не потеряла такая кровля популярности во многом и за счет своей ремонтопригодности и удобства в эксплуатации. В обслуживании она почти не нуждается, на нее легко устанавливать колпаки труб, фасадные пояски, отливы из того же материала, водосточные трубы — так, что крыша будет выглядеть как единая конструкция, без чужеродных элементов.

Фото stroyinsider.ru

Недостатки фальцевой кровли

Какими бы замечательными ни были свойства того или иного кровельного материала, у каждого всегда найдутся и недостатки. Конечно же, есть они и у фальцевых конструкций. Во-первых, это шумность. Если не озаботиться обустройством кровельного пирога по всем правилам, каждый дождь будет сопровождаться звонким перестуком, который вы услышите внутри дома.

Второй недостаток фальцевой кровли (как и, собственно, любой металлической) — конденсация влаги при перепаде температур. Избежать этого можно, если с умом обустроить подкровельную вентиляцию на разреженной обрешетке. Пароизоляционная мембрана позволит конденсату не образовываться. Вообще, при обустройстве такой кровли максимально важно правильно смонтировать все изоляционные слои «пирога» — гидро-, пароизоляцию, вентзазоры и остальные элементы. Иначе высок риск коррозии металла или порчи подкровельной теплоизоляции.

Поскольку поверхность металла гладкая, а элементы кровли довольно длинные, то в зимнее время с такой крыши может лавинообразно сходить снег. Поэтому без снегозадержателей тут не обойтись, иначе прогулка по двору может превратиться в рискованное мероприятие.

На металлической поверхности может накапливаться статический заряд, поэтому нужно обязательно подумать о молниеотводе, если вы выбираете фальцевую кровлю. Заземление крыши тоже нужно сделать.

Поскольку кровля делается из тонколистового металла, у нее низкая сопротивляемость к механическим воздействиям. Поэтому ходить по крыше точно не нужно будет, а яблоню, растущую прямо над домом, придется спилить.

Одним из главных недостатков, особенно в сегодняшних условиях, для многих становится высокая стоимость работ по обустройству: найти специалиста, который безупречно сделает фальцевую кровлю, не так-то просто, и стоят его услуги недешево.

Фото: krovlyakrishi.ru

Особенности монтажа

Как уже сказано выше, правильно собранная фальцевая кровля выглядит гладко и максимально цельно: на ней не видно ни стыков, ни срезов, ни крепежа.

На карнизах, в ендовах и под лежачими фальцами нужно обязательно устанавливать сплошную обрешетку.

Металл (кроме алюминия) подвержен температурному расширению, и чтобы компенсировать эти «подвижки», на длинных скатах нужно использовать «скользящие» кляммеры и делать компенсирующие соединения.

Если уклон кровли меньше 7 градусов, то специалисты рекомендуют дополнительно герметизировать фальцы там, где образуется наледь.