Надежная опора для крепкого забора

5 вопросов о том, как выбрать и правильно установить опорные столбы для качественного ограждения

Если забор валится, выпирает из грунта или показывает другие признаки «неустойчивого характера» — виноваты, как правило, столбы опоры. Вернее, не они сами, а те, кто их неправильно выбрал и установил. Разбираемся, какие бывают столбы, из чего их можно сделать и что предусмотреть при их установке.

Какие материалы используют для опорных столбов?

Опоры для ограждения можно разделить на три основных группы по материалу, из которого они изготовлены.

Деревянные столбы делаются из цельного бруса или ошкуренного бревна. Это довольно капризный материал, потому что дерево придется надежно защитить от гнили и влаги — ведь вкапывается такой столб прямо в землю. Это делается или посредством специальных пропиток, или простым оборачиванием рубероидом. Поэтому, как правило, такие опоры ставят те, у кого есть неограниченный доступ к дешевому дереву — через некоторое время деревянные опоры нужно будет менять. Сечение бруса должно быть минимум 10х10 см, если забор низкий (до полутора метров), и 15х15 см, если высота будет 2 м и больше.

Металлические опоры — вариант самый популярный. Как правило, используют трубы самого разнообразного профиля (и круглого сечения, и прямоугольного, и квадратного). Чаще всего на участках металлические столбы стоят прямо как есть, в первозданном виде. Но если важна высочайшая декоративность, то их обкладывают камнем или кирпичом — получается каменный столб, усиленный металлическим сердечником.

Каменные столбы — вариант не самый дешевый и не самый простой в обустройстве. Если он не усилен металлическим сердечником, то такой вариант возможен, если весь забор собран из камня (уложенного в форму из металлической сетки).

Фото: doka-metal.ru

Что такое башмак для забора и зачем он нужен?

Это промежуточный вариант между деревянным столбом и металлическим. Если очень хочется красивого деревянного бруса, но обрабатывать его и менять раз в пятилетку не хочется, то на помощь как раз и приходят башмаки. Это коротенькие металлические столбы, верхняя часть которых полая и представляет собой своеобразное «голенище» — в него вставляется деревянный брус. Таким образом, вся влага от грунта на дерево не попадает — столб надежно защищен металлическим башмаком. Между металлом и деревом в таком случае выполняют гидроизоляцию. Такие деревянные столбы могут прослужить довольно долго — лет до 15.

Для металлического столба можно выбирать любую толщину?

Толщина стенки металлического столба имеет важное значение. Она должна быть не меньше 2 мм, а лучше и вовсе 3. А вот толщина сечения профиля может быть произвольная. Правда, она определяет максимальную ширину пролета между столбами. К примеру, можно купить трубу сечением 60х60 мм и толщиной стенки в 2 мм — и тогда пролеты будут длиной метра по два-три. Если параметры металлического столба меньше, придется ставить их через каждые полтора метра, а это обойдется и дороже, и трудозатратнее.

При этом надо помнить, что входную группу необходимо обязательно усиливать, потому что эксплуатационная нагрузка на ворота и калитку выше, чем на остальную протяженность ограждения. Так что столбы для этих зон должны быть массивнее. К примеру, стойки для ворот желательно делать прямоугольного профиля, сечением не меньше 100х120 мм.

Фото: идеал43.рф

Как глубоко надо закапывать столбы?

Глубина установки столбов зависит от того, насколько глубоко промерзает почва в нашем регионе. Еще один важный параметр — насколько большой парусностью будет обладать основной материал забора. К примеру, профлист — материал потрясающей парусности, поэтому опоры нужно вкапывать глубже, чем если между столбами у вас будет штакетник, который спокойно пропускает ветер.

Глубина промерзания почвы — нормативная величина, она есть в таблицах для каждого региона. Например, в Казани она определяется в среднем как 170 см. Но это зависит еще и от типа почвы — к примеру, супесь промерзает глубже, чем суглинок.

Так вот, столб забора должен быть опущен ниже глубины промерзания — если забор из сетки, к примеру, то 10 см ниже уровня промерзания хватит. А если будет профлист — нужно будет углубиться еще примерно на полметра.

Фото: strport.ru

А бетонировать столб надо?

Это не обязательно. А если грунт глинистый и пучинистый — то и вовсе не рекомендовано, потому что из-за морозного пучения бетон вместе со столбом просто вылезет из почвы (как пробка из винной бутылки). На пучинистом грунте лучше сделать забутовку щебнем и песком.

А вот если под забор заливается ленточный фундамент — вот тогда столбы бетонируются, потому что армированная лента свяжет опоры между собой. Такая технология применяется, если, например, забор планируется кирпичный или каменный. Опоры у такого ограждения все равно будут металлическими, а сам забор будет выложен на армированной железобетонной «ленточке».

