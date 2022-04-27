Много лиц облицовочного кирпича

Какая бывает кирпичная облицовка и чем отличаются разные ее виды

Когда неопытный домовладелец решает, что фасад дома будет отделан кирпичом, он еще не знает: выбор еще не сделан окончательно. Потому что облицовочный кирпич бывает очень разный, и чтобы разобраться в его разновидностях, нужно потратить определенное количество времени. Для того, чтобы это время вам сэкономить хотя бы немного, сегодня в рубрике «Дом в фокусе» рассмотрим разновидности облицовочного кирпича и хотя бы основные его отличительные особенности.

Плюсы и минусы керамической облицовки

Дом, отделанный кирпичом, выглядит респектабельно и классично. Но многие люди выбирают именно керамическую облицовку, даже если сам дом построен, скажем, из газоблоков или из дерева, не только ради высокой эстетики. К преимуществам облицовочного кирпича в качестве фасадного материала относятся:

высокая долговечность (если правильно сделать кладку, она спокойно простоит целый век);

жаропрочность и негорючесть;

экологичность, которая для многих важна (в производстве кирпича используются глина, известь, кварцевый песок и минимум компонентов искусственного происхождения);

устойчивость к температурным колебаниям (что особенно важно в условиях татарстанской зимы с ее постоянными метаниями из глубокого минуса в ноль или даже в плюс);

широкий выбор — производители делают сотни цветов, фактур и форм облицовочного кирпича.

Есть и ряд отрицательных моментов.

Во-первых, фасадный кирпич должен быть идеально выдержан по размерам, здесь не допускаются отклонения более 3 мм по ширине и 4 мм по длине. Наличие дефектов — тоже неприемлемо в облицовочном кирпиче. Поэтому выбор этого материала должен быть особенно тщательным, чтобы отсечь риск встретиться с изделием гаражного производителя.

Во-вторых, кирпичный фасад очень тяжелый. Это означает, что фундамент нужно будет рассчитать тщательно, и легкими вариантами не обойтись.

В-третьих, на услуги квалифицированной бригады каменщиков тоже нужно будет потратиться: услуги строителя, который правильно и качественно сделает кладку, недешевы.



Фото kirpich-om.ru

Группы кирпича и основные цифры

Если вы к этому готовы — разберем, на какие группы делится облицовочный кирпич.

Весь облицовочный кирпич делится на две группы по тому, как он произведен — с помощью обжига (керамический и клинкерный кирпич) или прессования (силикатный и гиперпрессованный).

Кроме того, есть несколько разновидностей кирпича по принципу наполнения (а это сильно влияет на вес облицовки и ее теплопроводность):

полнотелый — с пустотностью в пределах 11—13% (у клинкера до 5%), с плотной и ровной поверхностью. Это прочные изделия, но с высокой теплопроводностью;

пустотелый — с множеством круглых или продолговатых отверстий по всей толще материала. Это снижает вес изделий, а воздух способствует тому, что материал становится теплее — повышается теплоизоляция за счет воздушных полостей.

Есть еще поризованный кирпич, который делается путем выжигания из глины добавок (опилок или торфа). Получается множество пор-пустот внутри кирпича. Это улучшает теплоизоляционные характеристики и облегчает нагрузку на фундамент. Одно-единственное «но»: поризованный кирпич мы упомянули, считайте, что ради красного словца, потому что облицовочный кирпич поризованным не бывает.



Критерии выбора облицовочного кирпича разнообразны, но несколько базовых цифр, которым он должен соответствовать, нужно знать:

Марка прочности («М») — от 75. Морозостойкость «F» — от 35. Водопоглощение — не более 14%. Теплопроводность — от 0,28 Вт/м ° C.

Фото: aprion-nn.ru

Силикатный кирпич или керамический?

Облицовочный кирпич может быть белым (скорее всего, это силикатный) или красным (а это — керамический). Разница между ними заключается не только в цвете. Разберем подробнее.

Силикатный кирпич состоит из песка и извести, а производится автоклавным способом. Мы уже говорили про этот материал в отдельной статье. Изделия эти могут быть пустотелыми и полнотелыми, у материала высокая плотность (а значит, и вес). При изготовлении в силикатную массу можно добавить разнообразные красящие пигменты, а следовательно, силикатный облицовочный кирпич может быть разных цветов. Для фасадного материала это очень ценное качество. Силикатный кирпич морозостойкий, прочный, у него отличная звукоизоляция (что станет первостепенным преимуществом, если стены дома возведены из газобетона), он неприхотлив в уходе и, что особенно приятно, недорог. Перед керамическим кирпичом у него есть еще один великий козырь: поскольку он белый, то на его поверхности не видно высолов, которые изрядно докучают владельцам домов из красного кирпича. Вы спросите про недостатки? Конечно же, они есть. Силикатный кирпич не любит влагу и нагревание. Так что держите его подальше от цоколя и не облицовывайте им дымоходы.

Красный керамический кирпич — тот самый классический материал, который производится методом обжига глины при высокой температуре (до 900 градусов по Цельсию). Особенность облицовочного керамического кирпича в том, что чаще всего его делают пустотелым. Это уменьшает нагрузку на фундамент и улучшает теплотехнические качества стены. К достоинствам керамической облицовки относится еще и то, что через поры кирпича свободно проходит водяной пар, а это позволяет создавать в доме оптимальный микроклимат. Отрицательная сторона пористости материала — хорошая способность поглощать воду. Кирпич насыщается влагой, и в итоге трескается, замерзая. Чтобы кирпич не перенасыщался влагой, его поверхность обрабатывают гидрофобизаторами. К однозначным преимуществам керамического кирпича относится устойчивость к низким температурам (что особенно хорошо в нашем климате) и более низкая теплопроводность, по сравнению с силикатным кирпичом. Минусы — наличие высолов и цена, которая выше, чем у силикатного кирпича.



Так что же выбрать — белый или красный? Зависит от ваших требований к облицовке.

Поглощение влаги у белого кирпича выше, чем у красного. Красный, кстати, и сохнет быстрее.

Морозостойкость у керамического кирпича выше, чем у силикатного: до F100 против F75.

Белый лицевой кирпич весит больше (а значит, и нагрузку на фундамент дает больше).

Красный кирпич дороже, чем белый.

На белом кирпиче не видны высолы, а на красном видны.

А вот теплопроводность у керамики ниже, значит, тепло она задерживает лучше.

Фото: domdobro.ru

Клинкерный и гиперпрессованный кирпич: «тяжелый люкс» в кирпичном мире

Клинкерный кирпич — это облицовочный материал из тугоплавких сортов глины, который обожжен при высокой температуре (до 1400 градусов). Благодаря особым условиям производства, он морозостойкий, прочный, да еще и с минимальным водопоглощением (всего 3—6%). Прибавим к этому широкий ассортимент цветов и практически любая фактура, которую только можно себе вообразить — и становится понятно, почему клинкерный кирпич дороже остальных разновидностей.

Плотность фасадного клинкера — 2000 кг/куб. м, морозостойкость — до 300 циклов. Прибавим сюда низкое водопоглощение — и мы получим хороший вариант для облицовки цокольного этажа.

Вы спросите про недостатки? Конечно же, они есть. Во-первых, клинкерный кирпич очень тяжелый и дает сильную нагрузку на фундамент. А во-вторых, у него высокая теплопроводность, так что под него фасад нужно утеплять дополнительно.



Гиперпрессованный кирпич встречается не так часто, но свою небольшую нишу в облицовочном ряду он занимает. Больше всего с виду он похож на природный камень. Да и по свойствам мало чем от него отличается. Уникальные условия его изготовления заключаются в том, что гиперпрессованный кирпич делают без обжига. Берется смесь известняка, цемента и воды — и прессуется под очень высоким давлением. Из минусов этого материала — серьезная стоимость, низкая паропроницаемость и слишком гладкая поверхность (что снижает прочность сцепления с раствором). Плюсы — в высокой прочности, идеальной морозостойкости и низком влагопоглощении.

