Павел Татаренко: «Конкурс «Лидеры России» важен для нашей страны»
Участники конкурса «Лидеры России» отвечают на 10 философских вопросов «Реального времени». Часть 17-я
Павел Татаренко родился 26 августа 1983 года в поселке Парфино Новгородской области. Окончил Новгородский государственный университет по инженерной специальности. Получил дополнительное образование в Стокгольмской школе экономики в России и Корпоративном университете Сбербанка. В 2018 году окончил обучение в РАНХиГС «Президентский резерв управленческих кадров». Сейчас учится в «Сколково», реализуя выигранный в «Лидерах России» грант. Работал в новгородских и петербургских финансовых организациях, в том числе в Сбербанке, с 2012 года — на руководящих должностях. После победы в конкурсе управленцев с мая 2018-го до июля 2019-го возглавлял министерство образования Новгородской области. В спецпроекте «Лидеры «Реального времени» он представляет утопический мир будущего и рассуждает о трудах Юваля Ноя Харари и Анатолия Кони.
Павел Татаренко, 36 лет, победитель конкурса «Лидеры России» сезона 2017—2018 года — представлял Санкт-Петербург.
- Если бы у вас появилась возможность переписать историю России, что бы вы изменили?
— На мой взгляд, желание переписать историю — дело неблагодарное и крайне опасное. Историю надо чтить и уважать, независимо от того, насколько темные времена в ней были. Есть простое правило: как только мы забываем свою историю, тут же происходят события, которые мы когда-то переживали. Нужно думать о сегодняшнем дне и, безусловно, о будущем, в котором будут жить наши дети, внуки, правнуки. Эволюционный процесс нашей страны и даже самые трагические события в ее истории повлияли на становление не только России, но и мира в целом.
- Три ваших личных принципа правильного воспитания детей.
— Ребенок — это открытый мир, который нужно уважать и лишь направлять, а не реализовывать свои несбывшиеся мечты. Каждый ребенок — с рождения личность. На мой взгляд, один из важных моментов воспитания — правильный пример родителей, самостоятельность и ответственность ребенка за свои поступки. Задача родителей — показать все те возможности, которые есть, раскрыть индивидуальность ребенка и окружить его заботой и любовью.
- Какой поступок вы могли бы совершить ради страны?
— Все поступки должны быть здравыми, и каждый зависит от ситуации. Любой поступок надо начинать с себя: когда ты работаешь над собой, стараешься быть образованным, воспитанным и неравнодушным к происходящему вокруг, ты меняешь обстановку вокруг себя, что неминуемо несет изменения в стране. Одним словом, надо работать над собой.
- Решение, сильно повлиявшее на вашу жизнь в последние годы.
— Как впоследствии оказалось, решение участвовать в управленческом конкурсе «Лидеры России». Уже прошло два года, и за это время моя жизнь кардинально трансформировалась. Участие в этом конкурсе перевернуло мою жизнь. Именно тогда я вышел из зоны комфорта и бросил вызов самому себе. На «Лидерах России» я познакомился с моим наставником — губернатором Новгородской области Андреем Никитиным — и впоследствии занял должность министра образования региона. На сегодняшний день я не стою на месте и двигаюсь в своем развитии.
Мне кажется, что конкурс «Лидеры России» важен для нашей страны. Он не только открывает новые возможности участникам, но и приводит в систему государственного управления России новые кадры, которые полны желания, а главное — сил сделать страну лучшей.
- Какое достижение реальной исторической личности является для вас примером?
— Опять же, рассуждая о роли личности в истории, могу сказать, что в определенный момент развития нашей страны появлялись выдающиеся люди, которые оказывали существенную роль в развитии или продвижении нашей страны. Будь то Сергей Королев, Петр I, Ломоносов, Менделеев, Суворов: все эти люди были выдающимися, и главные их черты — любовь к своей стране и своему делу, желание изменений и преобразований — двигали нашу страну вперед.
- При каких условиях можно пожертвовать благом ста человек ради достижения общественного блага?
— Не должно быть таких условий. Блага 100 человек и есть общественное достояние. Здоровое общество складывается из здоровья и благополучия каждого его члена. Ключевая задача общества и государства — сохранять и бережно относиться к каждому человеку.
- Назовите пять самых полезных для лидера книг.
— Кони, «Избранные труды и речи». Анатолий Федорович Кони — русский юрист, судья, государственный и общественный деятель, литератор, член Государственного совета Российской империи. Прочтя его биографию, я был глубоко поражен внутренней силой этого человека, целостностью и упорством в следовании своим ценностям. Для меня он стал примером человека, который искренне верит в свое дело, следует своему призванию и не изменяет своим ценностям в угоду сиюминутному порыву. Кроме того, Анатолий Кони был прекрасным оратором, и его речи и принципы их построения помогли и до сих пор помогают мне готовиться к публичным выступлениям.
Стивен Кови, «7 навыков высокоэффективных людей». Популярная книга американского бизнес-консультанта Стивена Кови описывает полезные навыки, которые любой человек с раннего возраста должен в себе развивать. Я стараюсь каждый день напоминать себе об этих навыках и постоянно работать над их развитием.
Дэниел Гоулман, «Эмоциональный интеллект». Для меня эта книга стала своего рода открытием. Оказывается, для успеха недостаточно обладать интеллектом (тем, что часто называют IQ). Исследования и наблюдения, описанные в книге, показывают, что эмоциональный интеллект (EQ) играет не меньшую, если не сказать большую, роль в формировании успеха человека в карьере и личной жизни. Поэтому очень важно развивать у детей не только умственный интеллект, но и эмоциональный. Книга помогает понять, как и какие ситуации дают толчок развитию эмоционального интеллекта.
Юваль Ной Харари, «Sapiens». Безусловно, очень интересная книга. Она не ориентирована непосредственно на руководителя. Скорее, для общего развития.
Маршал Голдсмит, «Прыгни выше головы». Книга — подспорье. В ней описаны реалии современного руководителя и наглядно показаны кейсы разных типов руководителей. Помимо этого, к кейсам прилагаются практические вещи, помогающие развить свои soft skills. Советы, изложенные в книге, полезно использовать в жизни, особенно когда ты успешен.
Джон Кинг, «Лидер и племя». Интересные предложения по выстраиванию корпоративной культуры. Особенно полезно будет прочесть книгу тем управленцам, которые поменяли место работы. Лидер и «корпоративные» племена — Джон Кинг в своей книге подробно рассказал, как выжить в таких условиях.
Ну и для образованного человека важно знать классиков своей страны, зачастую в их произведениях описано и содержится гораздо больше мудрости, чем во всей бизнес-литературе.
- Какой вопрос вы бы хотели задать мэру своего родного города?
— Что он считает приоритетным в своей работе? И, наверное, еще узнал бы его взгляд на будущее не только города, но и области в целом.
- Одним предложением опишите мир, в котором вы хотели бы жить.
— В мире без войн, в котором каждый человек будет реализован и счастлив.
- Что такое истина для вас?
— Истина внутри каждого человека, и для каждого она совершенно разная. Истина — это твой культурный стержень, твои убеждения и твои поступки. Истина для одного не будет ею для другого, здесь важно слышать и с уважением относиться к убеждениям твоего оппонента.
Опрос был разработан совместно с кафедрой философии и медиакоммуникаций КГЭУ и лично при участии заведующей кафедрой, эксперта в сфере психологии массовых коммуникаций и языковой политики доктора философских наук Элины Миннуллиной.
Справка
«Лидеры России» — флагманский проект платформы «Россия — страна возможностей», запущенный в 2017 году. Конкурс позиционируется как социальный лифт, инструмент формирования высшего кадрового резерва страны — грамотных, гибких и квалифицированных управленцев в сфере государственной власти, бизнеса, социальных институтов. За первые два сезона конкурса победителями стали 207 управленцев, представлявших большинство регионов страны.
По данным недавнего исследования «Коммерсанта», порядка 75% из них получили назначения на высокие посты. Кроме продвижения по карьерной лестнице, финалисты получают образовательные гранты в 1 млн рублей и личные консультации в течение года с наставниками по профилю, в числе которых Герман Греф, Валентина Матвиенко, Маргарита Симоньян, Сергей Кириенко, добрая половина кабинета министров и губернаторского корпуса России.
На участие в третьем конкурсе «Лидеры России» оргкомитет получил порядка 233 тысяч заявок. До конца года все конкурсанты будут проходить шесть онлайн-тестирований. Проверят их интеллектуальные способности, стрессоустойчивость, общие знания истории, культуры, права, экономики и географии, управленческие качества и профессиональные компетенции по отраслям.
С января по март 2020 года в восьми федеральных округах соберутся сотни сильнейших, которые покажут наилучшие результаты тестов. Конкурсанты с экспертами будут работать над бизнес-кейсами, общаться с ключевыми политиками и чиновниками ФО, получая от них рекомендации. К весне определятся три сотни финалистов конкурса. В финале они на 4 дня встретятся в Сочи. Лидерам предстоит интенсивный нетворкинг, встречи с экспертами и деловые игры, которые выявят сотню победителей третьего сезона.
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