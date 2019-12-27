Антон Урусов: «Поле альтернативной истории больше подходит для писателей-фантастов»
Участники конкурса «Лидеры России» отвечают на 10 философских вопросов «Реального времени». Часть 24-я
Антон Урусов родился 11 сентября 1986 года в Ульяновске. С отличием окончил Московский физико-технический институт по направлению «Прикладная математика и физика». Параллельно с обучением проходил полуторагодовую стажировку в компании Intel. В 2009 получил степень магистра технологического предпринимательства в ВШЭ. С 2008 года Антон Урусов работает в «Роснано», инвестируя в биотехнологические компании и медицинские технологии. В настоящее время проходит обучение на совместной программе Hong Kong University of Science and Technology и Московской школы управления Сколково — HKUST-Skolkovo Executive MBA for Eurasia. В спецпроекте «Лидеры «Реального времени» он рассуждает о бессмысленности гипотез альтернативного развития истории, о гении Александра Флеминга и вопросах, которые хотел бы задать мэру родного города.
Антон Урусов, 33 года, инвестиционный директор по направлению медицины и фармацевтики компании «Роснано». Победитель конкурса «Лидеры России» сезона 2018—2019 года — представлял Москву.
- Если бы у вас появилась возможность переписать историю России, что бы вы изменили?
— Когда говорят про переписывание истории, в голове возникает образ фальсификации и сознательного искажения событий. Переписывать или подвергать ревизии я бы точно ничего не стал. Если ставить мысленный эксперимент, было бы интересно увидеть, как сложилась история страны без разрушительных войн и опустошительных эпидемий — чумы, монгольского нашествия, мировых войн. Все они унесли невероятное число человеческих жизней и нанесли огромный урон культуре, социальному развитию и экономике. Но прагматической пользы от этих размышлений мало, поле альтернативной истории больше подходит для писателей-фантастов. Я считаю, что гораздо важнее думать о будущем. Направить усилия на осмысление того, куда мы хотим прийти, значимых вызовов и предстоящих развилок, и приложить все усилия для достижения желаемого результата. В отличие от прошлого, которое уже произошло, будущее — это то, что мы делаем сами.
- Три ваших личных принципа правильного воспитания детей?
— Не бояться совершать ошибки и пробовать новое. Верить в себя и свои силы. Нести ответственность за решения и поступки.
- Какой поступок вы могли бы совершить ради страны?
— Я хочу делать для страны то, что у меня получается лучше всего, в чем есть способности. На мой взгляд, если каждый будет реализовывать свой талант — а только так можно действовать с полной самоотдачей, то мы сможем создать процветающую и передовую страну.
- Решение, сильно повлиявшее на вашу жизнь в последние годы?
— Переезд в Москву при поступлении в университет и участие в конкурсе «Лидеры России». Оба решения открыли возможности, о которых я и не подозревал вначале.
- Какое достижение реальной исторической личности является для вас примером?
— Открытие пенициллина Александром Флемингом. Это открытие спасло десятки, а может быть, сотни миллионов человеческих жизней.
- При каких условиях можно пожертвовать благом ста человек ради достижения общественного блага?
— Многие управленческие решения, отдаем мы себе в этом отчет или нет, приводят к перераспределению благ от одних групп к другим. Например, на что мы потратим очередной рубль бюджета: на образование, медицину или инфраструктуру? Наши ресурсы ограничены, и отвечать приходится. Но универсального ответа на этот вопрос нет. И на мой взгляд, важно, чтобы он возникал в результате соглашения в обществе, а не решения отдельного человека.
- Назовите пять самых полезных для лидера книг.
— Я бы назвал пять авторов: это Лев Толстой, Федор Достоевский, Уильям Шекспир, Антон Чехов и Николай Гоголь.
- Какой вопрос вы бы хотели задать мэру своего родного города?
— Что бы он хотел, чтобы о нем сказали жители через сто лет, и как планирует этого достичь?
- Одним предложением опишите мир, в котором вы хотели бы жить.
— Мир с избытком ресурсов, в котором люди заняты реализацией себя. Верю, что в связи с достижениями в технологиях мы к этому придем.
- Что такое истина для вас?
— Недостижимый идеал, поиск которого движет человечество.
Опрос был разработан совместно с кафедрой философии и медиакоммуникаций КГЭУ, и лично при участии заведующей кафедрой, эксперта в сфере психологии массовых коммуникаций и языковой политики, доктора философских наук Элины Миннуллиной
Справка
«Лидеры России» — флагманский проект платформы «Россия — страна возможностей», запущенный в 2017 году. Конкурс позиционируется как социальный лифт, инструмент формирования высшего кадрового резерва страны — грамотных, гибких и квалифицированных управленцев в сфере государственной власти, бизнеса, социальных институтов. За первые два сезона конкурса победителями стали 207 управленцев, представлявших большинство регионов страны.
По данным недавнего исследования «Коммерсанта», порядка 75% из них получили назначения на высокие посты. Кроме продвижения по карьерной лестнице, финалисты получают образовательные гранты в 1 млн рублей и личные консультации в течение года с наставниками по профилю, в числе которых Герман Греф, Валентина Матвиенко, Маргарита Симоньян, Сергей Кириенко, добрая половина Кабинета министров и губернаторского корпуса России.
На участие в третьем конкурсе «Лидеры России» Оргкомитет получил порядка 233 тысяч заявок. До конца года все конкурсанты будут проходить шесть онлайн-тестирований. Проверят их интеллектуальные способности, стрессоустойчивость, общие знания истории, культуры, права, экономики и географии, управленческие качества и профессиональные компетенции по отраслям.
С января по март 2020 года в восьми федеральных округах соберутся сотни сильнейших, которые покажут наилучшие результаты тестов. Конкурсанты с экспертами будут работать над бизнес-кейсами, общаться с ключевыми политиками и чиновниками ФО, получая от них рекомендации. К весне определятся три сотни финалистов конкурса. В финале они на четыре дня встретятся в Сочи. Лидерам предстоит интенсивный нетворкинг, встречи с экспертами и деловые игры, которые выявят сотню победителей третьего сезона.
комментарии
Источник : https://realnoevremya.ru/articles/161638-intervyu-investicionnogo-direktora-rosnano
Абсолютно с ним согласен!