Антон Урусов: «Поле альтернативной истории больше подходит для писателей-фантастов»

Антон Урусов родился 11 сентября 1986 года в Ульяновске. С отличием окончил Московский физико-технический институт по направлению «Прикладная математика и физика». Параллельно с обучением проходил полуторагодовую стажировку в компании Intel. В 2009 получил степень магистра технологического предпринимательства в ВШЭ. С 2008 года Антон Урусов работает в «Роснано», инвестируя в биотехнологические компании и медицинские технологии. В настоящее время проходит обучение на совместной программе Hong Kong University of Science and Technology и Московской школы управления Сколково — HKUST-Skolkovo Executive MBA for Eurasia. В спецпроекте «Лидеры «Реального времени» он рассуждает о бессмысленности гипотез альтернативного развития истории, о гении Александра Флеминга и вопросах, которые хотел бы задать мэру родного города.