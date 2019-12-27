Антон Урусов: «Поле альтернативной истории больше подходит для писателей-фантастов»

Антон Урусов родился 11 сентября 1986 года в Ульяновске. С отличием окончил Московский физико-технический институт по направлению «Прикладная математика и физика». Параллельно с обучением проходил полуторагодовую стажировку в компании Intel. В 2009 получил степень магистра технологического предпринимательства в ВШЭ. С 2008 года Антон Урусов работает в «Роснано», инвестируя в биотехнологические компании и медицинские технологии. В настоящее время проходит обучение на совместной программе Hong Kong University of Science and Technology и Московской школы управления Сколково — HKUST-Skolkovo Executive MBA for Eurasia. В спецпроекте «Лидеры «Реального времени» он рассуждает о бессмысленности гипотез альтернативного развития истории, о гении Александра Флеминга и вопросах, которые хотел бы задать мэру родного города.

Антон Урусов, 33 года, инвестиционный директор по направлению медицины и фармацевтики компании «Роснано». Победитель конкурса «Лидеры России» сезона 2018—2019 года — представлял Москву.

Опрос был разработан совместно с кафедрой философии и медиакоммуникаций КГЭУ, и лично при участии заведующей кафедрой, эксперта в сфере психологии массовых коммуникаций и языковой политики, доктора философских наук Элины Миннуллиной

Подготовила Ольга Голыжбина

Справка

«Лидеры России» — флагманский проект платформы «Россия — страна возможностей», запущенный в 2017 году. Конкурс позиционируется как социальный лифт, инструмент формирования высшего кадрового резерва страны — грамотных, гибких и квалифицированных управленцев в сфере государственной власти, бизнеса, социальных институтов. За первые два сезона конкурса победителями стали 207 управленцев, представлявших большинство регионов страны.



По данным недавнего исследования «Коммерсанта», порядка 75% из них получили назначения на высокие посты. Кроме продвижения по карьерной лестнице, финалисты получают образовательные гранты в 1 млн рублей и личные консультации в течение года с наставниками по профилю, в числе которых Герман Греф, Валентина Матвиенко, Маргарита Симоньян, Сергей Кириенко, добрая половина Кабинета министров и губернаторского корпуса России.



На участие в третьем конкурсе «Лидеры России» Оргкомитет получил порядка 233 тысяч заявок. До конца года все конкурсанты будут проходить шесть онлайн-тестирований. Проверят их интеллектуальные способности, стрессоустойчивость, общие знания истории, культуры, права, экономики и географии, управленческие качества и профессиональные компетенции по отраслям.



С января по март 2020 года в восьми федеральных округах соберутся сотни сильнейших, которые покажут наилучшие результаты тестов. Конкурсанты с экспертами будут работать над бизнес-кейсами, общаться с ключевыми политиками и чиновниками ФО, получая от них рекомендации. К весне определятся три сотни финалистов конкурса. В финале они на четыре дня встретятся в Сочи. Лидерам предстоит интенсивный нетворкинг, встречи с экспертами и деловые игры, которые выявят сотню победителей третьего сезона.