«Аллигатор» Lacoste: невероятный изобретатель Рене и «распродажа» компании наследниками

Воскресный спецпроект «Реального времени» — удивительные истории мировых торговых марок

Поло Lacoste с логотипом в виде зеленого аллигатора на груди уже давно стало модной легендой Франции и всего мира. Зародившись в начале 40-х годов XX века, компания быстро встала на ноги и начала международную экспансию. Во многом успех Lacoste предопределил основатель компании — феноменальный теннисист, взявший семь турниров Большого шлема, и неординарный изобретатель с десятками патентов Рене Лакост. Сегодня уже нельзя назвать Lacoste семейным предприятием — дети и внуки «отца» бренда, так и не сумев уладить внутренние конфликты, продали компанию. История легендарного французского модного бренда, не избежавшего участи быть поглощенным мировой корпорацией, — в материале «Реального времени».

Не благодаря, а вопреки: против природы и воли отца

Рене Лакост родился 2 июля 1904 года в Париже в семье высшего сословия. Его отец, Жан-Жюль Лакост, был главой (управляющим) автомобильной компании Hispano-Suiza, очень уважаемым и состоятельным человеком во Франции. В прошлом финалист первого чемпионата Франции по гребле в Маконе, он тем не менее был решительно настроен против увлечения своего сына профессиональным спортом, всячески подталкивая юного Рене к обучению в Политехнической школе (государственный колледж в коммуне Палезо, расположенной в восемнадцати километрах к юго-западу от Парижа). Сам же Рене с детства был страстно увлечен большим теннисом.

Рене Лакост не занимался профессиональным спортом до 15 лет, получая начальное образование, хотя и не оставлял мыслей о том, чтобы продолжить играть в теннис на более серьезном уровне. По данным издания Handelsblatt, спортивные тренеры, современники Лакоста, отмечали, что молодому человеку не хватало природных данных и врожденного таланта для крепкого профессионального старта. Однако после долгих уговоров отец согласился позволить ему попробовать себя в спорте при условии, что он станет чемпионом мира в течение пяти лет, а при отсутствии результата продолжит образование и займется «серьезным» делом.

Без каких-либо исключительных данных Лакост сделал ставку на интенсивную подготовку, чтобы улучшить свою игру. Долгие часы юноша проводил, анализируя сильные и слабые стороны соперников и ведущих игроков мира, читая учебники и совершенствуя технику. Как пишет французский спортивный еженедельник Lequipe, игра Рене Лакоста всегда была разработанной, продуманной, четкой и нацеленной на то, чтобы в конечном итоге сломить противников напором, при этом защищая тылы.

«Отличный реверс и разрушительный залп»: восхождение «аллигатора»

Учитывая короткий интервал возможностей для достижения своей цели и огромное давление со стороны отца, Рене было непросто, но усердие Лакоста вскоре дало свои плоды. В 1923 году он, наконец, был приглашен в сборную Франции на Кубок Дэвиса (крупнейший международный теннисный турнир) вместе с тремя другими теннисистами— Жаном Боротрой, Жаком Браньоном и Анри Коше. Первый значительный личный успех Рене Лакоста — это попадание в финал чемпионата Франции в 1924 году. В последующие четыре года Лакост прочно закрепился в топе профессионального тенниса. На его счету — победы в семи турнирах Большого шлема, двух чемпионатах США и Уимблдона, трех чемпионатах Франции.

Рене Лакост, Жак Брюньон , Жан Боротра, Анри Коше. Фото rendez-vous.ru

По официальным данным бренда, культовое прозвище «аллигатор» Лакост получил еще на заре своей карьеры. Хотя данные источников разнятся, мы будем придерживаться информации российского сайта компании. Согласно официальной легенде, во время поездки в Бостон в составе команды Кубка Дэвиса в 1923 году внимание теннисиста привлекает дорогой и экстравагантный аксессуар на витрине магазина — чемодан из крокодиловой кожи. «Если вы выиграете, я куплю его для вас», — шутит перед ответственным матчем его тренер Алан Мур. Эта история попала к журналистам и была растиражирована Бостонской вечерней газетой. В то время спортсмена вряд ли волновала монетизация этой истории, но к этому мы еще вернемся.

Лакост вошел в историю французского и мирового спорта как член легендарной команды «Четырех мушкетеров» вместе с напарниками по первому в своей карьере Кубку Дэвиса. В разных вариациях квартет выступал на престижнейших мировых турнирах с 1923 по 1927 год. Название было калькой с романа «Три мушкетера» Александра Дюма. Громкое прозвище за командой закрепилось в 1926 году из-за эстетики, стиля игры, вызывающего у спортивных обозревателей ассоциации со страстными поединками на мечах времен Людовика XIII.

«Рене никогда не оканчивал профессиональных теннисных курсов. Он учился играть, наблюдая, анализируя игру своих противников. Он отмечал все детали в «секретной записной книжке». От природы великий перфекционист Рене постоянно пытается улучшить свою тактику. Надежный в базовой линии, он имеет отличный реверс и разрушительный залп», — пишут авторы официального ресурса Международного зала славы тенниса, куда «Четыре мушкетера» были торжественно введены в 1976 году.

Счастливый брак, пневмония и уход из большого спорта

Беря в расчет популярность тенниса во Франции и сразу несколько волевых побед «мушкетеров» над давними противниками с другого континента, Рене Лакост становится национальным героем. Кубок Дэвиса 1928 года стал для него последним в карьере, а победа на Открытом чемпионате Франции по теннису в парном разряде с Жаном Боротрой — последним официальным матчем. Хрупкий от природы Рене Лакост стал часто болеть, а после перенесенной пневмонии, в 24 года, окончательно решает завязать с профессиональным спортом.

30 июня 1930 года он женится на Симоне Тион де ла Шом, чемпионке Франции по гольфу, которая во временном промежутке с 1931 по 1945 год подарит ему четверых детей: трех наследников — Бернарда (1931), Франсуа (1933) и Мишель (1943), а также дочь Кэтрин (1945). К слову, Кэтрин позже сделает отличную карьеру в качестве гольфистки и в 1964 году, в возрасте 19 лет, выиграет чемпионат мира.

Рене и Симона Лакост. Фото lacoste.ru

Лакост в течении долгих лет еще будет оставаться в мире большого тенниса, возглавляя сборную Франции на Кубке Дэвиса с 1931 по 1933 год, когда команда терпит поражение от Великобритании. В 1940 году он становится президентом Французской федерации тенниса (FFT) и занимает эту должность до 1943 года.

Революция Lacoste и предпринимательская жилка Рене

С самого начала карьеры Рене Лакост начал придумывать и внедрять в свой тренировочный процесс ноу-хау — он дорабатывал конструкцию спортивной атрибутики и одежды, которые в начале 20-х годов оставались очень несовершенными. Известно, что он покрывал «рукава» своих теннисных ракеток лейкопластырем для лучшего сцепления, к слову, этот метод позже будет принят на всех теннисных кортах Франции. В 1928 году он разрабатывает и патентует тренажер — машину, подающую мячи, — которую активно использует в тренировках.

Годом ранее, в 1927 году, для личного пользования он заказывает хлопковые рубашки с коротким рукавом, модель получает название-код «1212». То, что вскоре назовут «поло», представляло из себя хлопковую рубашку с укороченным рукавом, без жесткого воротника, характерного для спортивных моделей того времени. В отличие от традиционных рубашек, рубашки Лакоста лучше впитывали влагу и не стесняли движения, помимо этого, по просьбе Лакоста на груди рубашек было вышито изображение аллигатора как символа его триумфа. Спортсмен начинает носить их каждый раз, когда приходит на корт, чем приковывает к себе взгляды и вызывает интерес коллег.

Марка Lacoste фактически была запущена пять лет спустя, в 1933 году, когда Лакост сделал предложение о создании фирмы своему другу, французскому политехнику, предпринимателю и текстильщику Андре Жилье. Компания была официально названа La Societe Chemise Lacoste и занялась производством революционной спортивной одежды. Революционным в продукции Лакоста и Жилье было все, начиная от конструкции и заканчивая материалами. Поло отшивались из хлопчатобумажного трикотажа, созданного на фабрике Жилье, благодаря которому рубашки были крайне комфортными, у них был мягкий ворот и отсутствовали рукава, на лицевой стороне белоснежных изделий красовался логотип Lacoste — зеленый аллигатор.

Компания начала распространять свои каталоги по спортивным клубам и профильным магазинам Франции. Линия одежды была предназначена в первую очередь для теннисистов, но вскоре включила в себя изделия для игроков в гольф. По слухам, способствовала этому жена Лакоста. Модель «1212» быстро обрела популярность и начала продаваться по всей стране, продукцию бренда начинают носить не только профессиональные спортсмены, но и молодые люди, следящие за последними тенденциями. В 1950-х бренд совершает еще один модный прорыв — выпускает коллекции цветных поло, которые покоряют молодежь. С этого момента продукция Lacoste начинает экспортироваться в европейские страны.

Логотип Lacoste — зеленый аллигатор. Фото lacoste.ru

В 60-х компания Lacoste продолжает процветать благодаря изобретениям своего соучредителя. В 1960 году Рене Лакост получил патент на антивибрационные прокладки для изготовления струнных ракеток, а спустя три года презентовал первую стальную теннисную ракетку T2000, которая буквально привела к революции в теннисном спорте, устранив деревянные ракетки, и проложила путь для современных моделей. Модель, выпускаемая под маркой Wilson, сразу же соблазнила таких великих чемпионов, как Джимми Коннорс и Билли Ян Кинг, и «выиграла» не менее 46 титулов Большого шлема с 1966 по 1978 год.

Мировая экспансия, наследование и продажа Lacoste

Старший наследник Рене, Бернард Лакост, принял управление компанией в 1964 году и находился у руля до 2005 года, то есть практически до самой смерти (2006). Хотя за это время компания несколько раз перекраивалась и меняла состав акционеров, тем не менее всегда шла вперед. В 1970-х годах одежда Lacoste приобретает популярность и в США, а ее крокодиловая эмблема становится стандартом для модников уже на двух континентах. В 80-х и начале 90-х Lacoste становится больше чем просто производителем модных рубашек — компания развивает свою деятельность в других областях моды, брендируя часы, обувь, нижнее белье и ароматы.

С конца 90-х компания начала развивать сеть собственных магазинов и интернет-сайтов. Рубашки бренда производятся на заводах, принадлежащих французской промышленной группе Devanlay. Как у единственного лицензированного производителя трикотажа Lacoste, в собственности Devanlay еще со времен Рене Лакоста находится 35% акций компании. В 1998 году Devanlay была поглощена швейцарской семейной инвестгруппой Maus Brothers Holding, таким образом 35% акций Lacoste также перешли в ее управление. Остальные 65% на начало 2000-х годов находились в руках семьи Лакостов. Сам основатель бренда, Рене Лакост, несмотря на хрупкое здоровье, дожил до 92 лет и скончался 12 октября 1996 года.

С начала XX века в семействе Лакостов начались дрязги, которые на протяжении десяти лет тиражировались мировыми СМИ. После смерти старшего наследника, Бернарда Лакоста, компанию возглавил младший сын Рене — Мишель. Второй же наследник, Франсуа, фактически никогда не участвовал в управлении семейной компанией, занимаясь собственным бизнесом в сфере венчурных инвестиций. Дочь Рене, Кэтрин, завершив спортивную карьеру гольфистки, также ушла в собственные проекты, связанные со спортом. Таким образом, как пишет The Wall Street Journal, у руля семейного дела Лакостов был Мишель, а в последствии и его дочь, Софи Лакост-Дурнель, остальные члены семьи оставались держателями акций.

Между 22 членами семьи Лакостов часто возникали недопонимания, что вполне объяснимо, учитывая тот факт, что закрытое семейное предприятие еще в 2000 году оценивалось Financial Times в €800 млн, а по итогам 2011 года его выручка выросла на 14%, до €1,6 млрд. В 2012 году произошло неожиданное: дочь Мишеля, Софи Лакост-Дурнель, сменила его на должности председателя совета директоров Lacoste в результате «государственного переворота» внутри компании. Ее поддержал ряд акционеров, в том числе и представители Maus Brothers Holding. Мишель же публично заявил, что его дочь некомпетентна и не имеет навыков для управления семейной компанией.

В начале 90-х Lacoste становится больше чем просто производителем модных рубашек — компания развивает свою деятельность в других областях моды, брендируя часы, обувь, нижнее белье и ароматы. Фото rendez-vous.ru

В октябре 2012 года Мишель Лакост продал принадлежащие ему 30,3% акций компании Maus Brothers Holding. Таким образом, в руках швейцарского холдинга оказалось уже 65,3% акций Lacoste. В ноябре того же года The Wall Street Journal сообщила о том, что группа акционеров во главе с Софи Лакост-Дурнель согласилась продать Maus Brothers Holding 28% акций Lacoste — холдинг консолидировал 93% акций компании, что фактически стало концом истории Lacoste в качестве семейного бренда. Тогда в официальном релизе Maus Brothers Holding оценил общую стоимость компании в €1 млрд. Как пишет Financial Times со ссылкой на данные швейцарского холдинга, в 2017 году выручка Lacoste составила $2 млрд, у бренда было 1 200 фирменных магазинов в 120 странах мира.

Помимо указанных в тексте источников, при написании материала были использованы данные официальных ресурсов Международного зала славы тенниса и бренда Lacoste, а также портала tennis-histoire.com.

