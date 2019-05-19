«Аллигатор» Lacoste: невероятный изобретатель Рене и «распродажа» компании наследниками
Воскресный спецпроект «Реального времени» — удивительные истории мировых торговых марок
Поло Lacoste с логотипом в виде зеленого аллигатора на груди уже давно стало модной легендой Франции и всего мира. Зародившись в начале 40-х годов XX века, компания быстро встала на ноги и начала международную экспансию. Во многом успех Lacoste предопределил основатель компании — феноменальный теннисист, взявший семь турниров Большого шлема, и неординарный изобретатель с десятками патентов Рене Лакост. Сегодня уже нельзя назвать Lacoste семейным предприятием — дети и внуки «отца» бренда, так и не сумев уладить внутренние конфликты, продали компанию. История легендарного французского модного бренда, не избежавшего участи быть поглощенным мировой корпорацией, — в материале «Реального времени».
Не благодаря, а вопреки: против природы и воли отца
Рене Лакост родился 2 июля 1904 года в Париже в семье высшего сословия. Его отец, Жан-Жюль Лакост, был главой (управляющим) автомобильной компании Hispano-Suiza, очень уважаемым и состоятельным человеком во Франции. В прошлом финалист первого чемпионата Франции по гребле в Маконе, он тем не менее был решительно настроен против увлечения своего сына профессиональным спортом, всячески подталкивая юного Рене к обучению в Политехнической школе (государственный колледж в коммуне Палезо, расположенной в восемнадцати километрах к юго-западу от Парижа). Сам же Рене с детства был страстно увлечен большим теннисом.
Рене Лакост не занимался профессиональным спортом до 15 лет, получая начальное образование, хотя и не оставлял мыслей о том, чтобы продолжить играть в теннис на более серьезном уровне. По данным издания Handelsblatt, спортивные тренеры, современники Лакоста, отмечали, что молодому человеку не хватало природных данных и врожденного таланта для крепкого профессионального старта. Однако после долгих уговоров отец согласился позволить ему попробовать себя в спорте при условии, что он станет чемпионом мира в течение пяти лет, а при отсутствии результата продолжит образование и займется «серьезным» делом.
Без каких-либо исключительных данных Лакост сделал ставку на интенсивную подготовку, чтобы улучшить свою игру. Долгие часы юноша проводил, анализируя сильные и слабые стороны соперников и ведущих игроков мира, читая учебники и совершенствуя технику. Как пишет французский спортивный еженедельник Lequipe, игра Рене Лакоста всегда была разработанной, продуманной, четкой и нацеленной на то, чтобы в конечном итоге сломить противников напором, при этом защищая тылы.
«Отличный реверс и разрушительный залп»: восхождение «аллигатора»
Учитывая короткий интервал возможностей для достижения своей цели и огромное давление со стороны отца, Рене было непросто, но усердие Лакоста вскоре дало свои плоды. В 1923 году он, наконец, был приглашен в сборную Франции на Кубок Дэвиса (крупнейший международный теннисный турнир) вместе с тремя другими теннисистами— Жаном Боротрой, Жаком Браньоном и Анри Коше. Первый значительный личный успех Рене Лакоста — это попадание в финал чемпионата Франции в 1924 году. В последующие четыре года Лакост прочно закрепился в топе профессионального тенниса. На его счету — победы в семи турнирах Большого шлема, двух чемпионатах США и Уимблдона, трех чемпионатах Франции.
По официальным данным бренда, культовое прозвище «аллигатор» Лакост получил еще на заре своей карьеры. Хотя данные источников разнятся, мы будем придерживаться информации российского сайта компании. Согласно официальной легенде, во время поездки в Бостон в составе команды Кубка Дэвиса в 1923 году внимание теннисиста привлекает дорогой и экстравагантный аксессуар на витрине магазина — чемодан из крокодиловой кожи. «Если вы выиграете, я куплю его для вас», — шутит перед ответственным матчем его тренер Алан Мур. Эта история попала к журналистам и была растиражирована Бостонской вечерней газетой. В то время спортсмена вряд ли волновала монетизация этой истории, но к этому мы еще вернемся.
Лакост вошел в историю французского и мирового спорта как член легендарной команды «Четырех мушкетеров» вместе с напарниками по первому в своей карьере Кубку Дэвиса. В разных вариациях квартет выступал на престижнейших мировых турнирах с 1923 по 1927 год. Название было калькой с романа «Три мушкетера» Александра Дюма. Громкое прозвище за командой закрепилось в 1926 году из-за эстетики, стиля игры, вызывающего у спортивных обозревателей ассоциации со страстными поединками на мечах времен Людовика XIII.
«Рене никогда не оканчивал профессиональных теннисных курсов. Он учился играть, наблюдая, анализируя игру своих противников. Он отмечал все детали в «секретной записной книжке». От природы великий перфекционист Рене постоянно пытается улучшить свою тактику. Надежный в базовой линии, он имеет отличный реверс и разрушительный залп», — пишут авторы официального ресурса Международного зала славы тенниса, куда «Четыре мушкетера» были торжественно введены в 1976 году.
Счастливый брак, пневмония и уход из большого спорта
Беря в расчет популярность тенниса во Франции и сразу несколько волевых побед «мушкетеров» над давними противниками с другого континента, Рене Лакост становится национальным героем. Кубок Дэвиса 1928 года стал для него последним в карьере, а победа на Открытом чемпионате Франции по теннису в парном разряде с Жаном Боротрой — последним официальным матчем. Хрупкий от природы Рене Лакост стал часто болеть, а после перенесенной пневмонии, в 24 года, окончательно решает завязать с профессиональным спортом.
30 июня 1930 года он женится на Симоне Тион де ла Шом, чемпионке Франции по гольфу, которая во временном промежутке с 1931 по 1945 год подарит ему четверых детей: трех наследников — Бернарда (1931), Франсуа (1933) и Мишель (1943), а также дочь Кэтрин (1945). К слову, Кэтрин позже сделает отличную карьеру в качестве гольфистки и в 1964 году, в возрасте 19 лет, выиграет чемпионат мира.
Лакост в течении долгих лет еще будет оставаться в мире большого тенниса, возглавляя сборную Франции на Кубке Дэвиса с 1931 по 1933 год, когда команда терпит поражение от Великобритании. В 1940 году он становится президентом Французской федерации тенниса (FFT) и занимает эту должность до 1943 года.
Революция Lacoste и предпринимательская жилка Рене
С самого начала карьеры Рене Лакост начал придумывать и внедрять в свой тренировочный процесс ноу-хау — он дорабатывал конструкцию спортивной атрибутики и одежды, которые в начале 20-х годов оставались очень несовершенными. Известно, что он покрывал «рукава» своих теннисных ракеток лейкопластырем для лучшего сцепления, к слову, этот метод позже будет принят на всех теннисных кортах Франции. В 1928 году он разрабатывает и патентует тренажер — машину, подающую мячи, — которую активно использует в тренировках.
Годом ранее, в 1927 году, для личного пользования он заказывает хлопковые рубашки с коротким рукавом, модель получает название-код «1212». То, что вскоре назовут «поло», представляло из себя хлопковую рубашку с укороченным рукавом, без жесткого воротника, характерного для спортивных моделей того времени. В отличие от традиционных рубашек, рубашки Лакоста лучше впитывали влагу и не стесняли движения, помимо этого, по просьбе Лакоста на груди рубашек было вышито изображение аллигатора как символа его триумфа. Спортсмен начинает носить их каждый раз, когда приходит на корт, чем приковывает к себе взгляды и вызывает интерес коллег.
Марка Lacoste фактически была запущена пять лет спустя, в 1933 году, когда Лакост сделал предложение о создании фирмы своему другу, французскому политехнику, предпринимателю и текстильщику Андре Жилье. Компания была официально названа La Societe Chemise Lacoste и занялась производством революционной спортивной одежды. Революционным в продукции Лакоста и Жилье было все, начиная от конструкции и заканчивая материалами. Поло отшивались из хлопчатобумажного трикотажа, созданного на фабрике Жилье, благодаря которому рубашки были крайне комфортными, у них был мягкий ворот и отсутствовали рукава, на лицевой стороне белоснежных изделий красовался логотип Lacoste — зеленый аллигатор.
Компания начала распространять свои каталоги по спортивным клубам и профильным магазинам Франции. Линия одежды была предназначена в первую очередь для теннисистов, но вскоре включила в себя изделия для игроков в гольф. По слухам, способствовала этому жена Лакоста. Модель «1212» быстро обрела популярность и начала продаваться по всей стране, продукцию бренда начинают носить не только профессиональные спортсмены, но и молодые люди, следящие за последними тенденциями. В 1950-х бренд совершает еще один модный прорыв — выпускает коллекции цветных поло, которые покоряют молодежь. С этого момента продукция Lacoste начинает экспортироваться в европейские страны.
В 60-х компания Lacoste продолжает процветать благодаря изобретениям своего соучредителя. В 1960 году Рене Лакост получил патент на антивибрационные прокладки для изготовления струнных ракеток, а спустя три года презентовал первую стальную теннисную ракетку T2000, которая буквально привела к революции в теннисном спорте, устранив деревянные ракетки, и проложила путь для современных моделей. Модель, выпускаемая под маркой Wilson, сразу же соблазнила таких великих чемпионов, как Джимми Коннорс и Билли Ян Кинг, и «выиграла» не менее 46 титулов Большого шлема с 1966 по 1978 год.
Мировая экспансия, наследование и продажа Lacoste
Старший наследник Рене, Бернард Лакост, принял управление компанией в 1964 году и находился у руля до 2005 года, то есть практически до самой смерти (2006). Хотя за это время компания несколько раз перекраивалась и меняла состав акционеров, тем не менее всегда шла вперед. В 1970-х годах одежда Lacoste приобретает популярность и в США, а ее крокодиловая эмблема становится стандартом для модников уже на двух континентах. В 80-х и начале 90-х Lacoste становится больше чем просто производителем модных рубашек — компания развивает свою деятельность в других областях моды, брендируя часы, обувь, нижнее белье и ароматы.
С конца 90-х компания начала развивать сеть собственных магазинов и интернет-сайтов. Рубашки бренда производятся на заводах, принадлежащих французской промышленной группе Devanlay. Как у единственного лицензированного производителя трикотажа Lacoste, в собственности Devanlay еще со времен Рене Лакоста находится 35% акций компании. В 1998 году Devanlay была поглощена швейцарской семейной инвестгруппой Maus Brothers Holding, таким образом 35% акций Lacoste также перешли в ее управление. Остальные 65% на начало 2000-х годов находились в руках семьи Лакостов. Сам основатель бренда, Рене Лакост, несмотря на хрупкое здоровье, дожил до 92 лет и скончался 12 октября 1996 года.
С начала XX века в семействе Лакостов начались дрязги, которые на протяжении десяти лет тиражировались мировыми СМИ. После смерти старшего наследника, Бернарда Лакоста, компанию возглавил младший сын Рене — Мишель. Второй же наследник, Франсуа, фактически никогда не участвовал в управлении семейной компанией, занимаясь собственным бизнесом в сфере венчурных инвестиций. Дочь Рене, Кэтрин, завершив спортивную карьеру гольфистки, также ушла в собственные проекты, связанные со спортом. Таким образом, как пишет The Wall Street Journal, у руля семейного дела Лакостов был Мишель, а в последствии и его дочь, Софи Лакост-Дурнель, остальные члены семьи оставались держателями акций.
Между 22 членами семьи Лакостов часто возникали недопонимания, что вполне объяснимо, учитывая тот факт, что закрытое семейное предприятие еще в 2000 году оценивалось Financial Times в €800 млн, а по итогам 2011 года его выручка выросла на 14%, до €1,6 млрд. В 2012 году произошло неожиданное: дочь Мишеля, Софи Лакост-Дурнель, сменила его на должности председателя совета директоров Lacoste в результате «государственного переворота» внутри компании. Ее поддержал ряд акционеров, в том числе и представители Maus Brothers Holding. Мишель же публично заявил, что его дочь некомпетентна и не имеет навыков для управления семейной компанией.
В октябре 2012 года Мишель Лакост продал принадлежащие ему 30,3% акций компании Maus Brothers Holding. Таким образом, в руках швейцарского холдинга оказалось уже 65,3% акций Lacoste. В ноябре того же года The Wall Street Journal сообщила о том, что группа акционеров во главе с Софи Лакост-Дурнель согласилась продать Maus Brothers Holding 28% акций Lacoste — холдинг консолидировал 93% акций компании, что фактически стало концом истории Lacoste в качестве семейного бренда. Тогда в официальном релизе Maus Brothers Holding оценил общую стоимость компании в €1 млрд. Как пишет Financial Times со ссылкой на данные швейцарского холдинга, в 2017 году выручка Lacoste составила $2 млрд, у бренда было 1 200 фирменных магазинов в 120 странах мира.
Помимо указанных в тексте источников, при написании материала были использованы данные официальных ресурсов Международного зала славы тенниса и бренда Lacoste, а также портала tennis-histoire.com.
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