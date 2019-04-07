Страна контрастов: для чего была написана Камасутра
О целибате, женской красоте и цели человеческой жизни
В представлении обывателя, Камасутра — это книга о том, как наслаждаться отношениями с противоположным полом, а ее родина, Индия — таинственная восточная страна, где хранятся секреты, которые сделают сексуальное наслаждение более изощренным. Однако это совсем не так. Цель Камасутры — научить человека контролировать свое вожделение и, в конце концов, свести желания плоти к нулю. Как была написана эта книга и как, с точки зрения традиционной культуры Индии, следует относиться к сексуальным побуждениям, я расскажу в новой статье для «Реального времени».
Причина написания Камасутры
Примерно в третьем веке нашей эры в Индии жил философ и ученый Ватсьяяна Малланага. У него было много учеников. Однажды ученик спросил у мудреца:
— Как мне жить, если меня мучает вожделение?
— Человеку, который не может контролировать свои чувства, надлежит вступить в религиозный брак и удовлетворять свое вожделение с законной женой для зачатия детей, — ответил мудрец.
— Но если у меня много вожделения? — снова спросил ученик.
— Тогда тебе нужно иметь много детей.
— Но если вожделение все равно мучает меня?
— Тогда ты можешь вступать в отношения с женой раз в год.
— Но если мне и этого мало?
— Тогда ты можешь удовлетворять свои чувства раз в месяц. Но знай, что твой духовный прогресс остановится, ты будешь терять жизненную силу и разум.
— А если и раз в месяц для меня слишком мало?
— Тогда тебе лучше пойти и утопиться в священной реке. Тогда ты очистишься, получишь новое тело и перестанешь жить, словно животное, идущее на поводу своих половых органов, — ответил Ватьсяяна, с состраданием глядя на своего ученика.
После этого разговора Ватсьяяна решил написать Камасутру. Сам он был отреченным человеком, найштхика-брахмачари, то есть никогда не имел отношений с женщинами и полностью отказался от половой жизни на уровне действий, речи и ума. Что же он мог знать и написать об этом? Тут нужно сделать ремарку: все ведические писания (шастры), в том числе те из них, что составлены людьми, основаны не на личном опыте человека, а на знании законов устройства мира, которое передается по парапаре, цепи ученической преемственности. И Ватьсяяна, будучи мудрецом и самоосознавшей себя душой, обладал совершенным пониманием всех сфер человеческой жизни, даже не принимая во многих из них участия.
Что же представляет собой изначальная Камасутра? Это вовсе не те эротические брошюры, в которые ее превратили западные издатели. «Кама» на санскрите означает «вожделение», а сутра — «суть». Камасутра учит, как удовлетворять вожделение правильным образом, чтобы это в итоге привело не к деградации человека, а к очищению его сознания. Камасутра — это огромное произведение, в котором последовательно изложены социальные, экономические, политические и нравственные аспекты жизни человека. Также там есть раздел о том, как правильно зачинать детей — это лишь небольшая часть этого труда. Далее я расскажу о том, как, согласно шастрам, человеку предписано регулировать свою потребность в общении с противоположным полом.
Только для зачатия детей
Шастры говорят, что все аспекты жизни цивилизованного человека в отличие от животного должны быть урегулированы. Большую часть жизни (75%) человеку надлежит соблюдать целибат. С 5 до 25 лет мальчик является брахмачари, учеником. Он живет в гурукуле под присмотром гуру, учителя, где обретает материальные навыки и изучает священные писания. В это время ему строжайше запрещено общение с женщинами. За эти годы с помощью аскез и дисциплины мальчик становится способным контролировать свои чувства. В 25 лет он должен решить, сможет ли принять брихад-врату, великий обет отречения от мира, и стать найштхика-брахмачари, тем, кто никогда не терял своего семени. Если учитель видит, что ученик не способен на это, юноша женится.
Но и в браке физическая близость между мужем и женой разрешается только для зачатия детей. Недопустимыми и греховными считаются контрацептивные средства, как и сексуальные отношения без цели зачать ребенка. Что уж говорить об аборте, который в шастрах приравнивается к убийству человека.
Причем для зачатия необходимо выбрать благоприятный день. Супруги обращаются к астрологу, который говорит им о подходящей дате для близости, важно также, чтобы это совпадало с нужным днем в цикле женщины. Самому процессу зачатия предшествует процедура гарбадхана-самскара. Муж и жена за какое-то время до дня зачатия ребенка раздают пожертвования брахманам, устраивают пиры, служат коровам и берут на себя другие аскезы, собирая благословения старших и священнослужителей. В день физической близости супруги должны посвятить все свое время духовной практике и правильно настроить свое сознание. Все это делается для того, чтобы был зачат благочестивый ребенок. И в наши дни последователи этой культуры в Индии и за ее пределами понимают, что от сознания родителей в момент зачатия зависит то, какая душа привлечется в лоно женщины. Во время беременности близость между мужчиной и женщиной запрещена.
Человек, воспитанный в современной культуре, основанной на культе секса, может удивиться такому положению дел. Однако, могу вас заверить, и в наши дни существует огромное количество семей, которые за всю свою жизнь вступили в близость только несколько раз, и у них несколько детей. При этом такие браки очень крепкие, супруги верны друг другу, потому что в Индии существует культура семейных отношений, позволяющая удовлетворять чувства на более высоком уровне.
Большинство индийцев и в настоящее время вступают в брак девственниками, даже если им 30—40 лет: пока родители не нашли им спутника или спутницу, они остаются таковыми. Сексуальные отношения и в наше время все еще не стоят в индийской культуре на первом месте. И хотя западные доктора-сексологи вслед за Фрейдом учат, что нужно как можно чаще вступать в половые отношения, так как их отсутствие приводит к раздражительности и агрессии, наблюдения за индийцами легко опровергают эту научную теорию. Эти люди очень добрые и спокойные, несмотря на то, что не вступают в связь до брака. Кстати, культура ранних браков, которая до недавнего времени существовала в Индии (например, Махатма Ганди женился, когда ему было 14, а его жене 11 лет), тоже призвана была защитить человека от вожделения. Вступив в законный брак в период, когда пробуждается половое влечение, человек по крайней мере удовлетворял свои желания законным образом.
В 50 лет мужчина и женщина принимают ванапрастху, то есть они живут вместе, но у них больше не может быть физической близости. Еще позднее мужчина принимает санньясу, то есть полностью отрекается от семейной жизни и уходит жить в монастырь, чтобы проповедовать людям об истинной цели жизни человека — служении Господу и подготовке к смерти. Жена с этого момента считается вдовой и живет с детьми.
Враг человека
В современных городах реклама, кино, книги, все стимулирует вожделение человека. Порнография, гомосексуализм, различные извращения вроде перемены пола и секса с животными, детьми, родственниками во многих западных странах возводятся в ранг закона. По статистике, в России девочки теряют свое целомудрие в 13 лет, для мальчика потеря девственности является признаком того, что он стал мужчиной. Шастры говорят, что все это признаки демонической культуры, единственная цель которой — получение удовольствий. Причем под камой, вожделением, понимается не только непосредственный контакт мужчины и женщины (хотя это и квинтэссенция камы). Проявление вожделения — это также дружба, романтическая любовь, общение с противоположным полом, приобретение нового дома, автомобиля, одежды, желание занять высокое положение в обществе. Все эти материальные желания являются оскверненной любовью к Богу. Это любое чувственное наслаждение, которое заставляет человека привязываться к материальной жизни все больше и больше и вращаться в круговороте сансары, меняя тело за телом.
Именно поэтому вожделение называется величайшим врагом человека на пути самоосознания. Синоним вожделения — иллюзия, майя. Например, в шастрах неоднократно встречается реалистичное описание того, что представляет собой мужское и женское тело. Это кожаный мешок, набитый испражнениями, кровью, слизью, сердцем, кишками, печенью, жиром и так далее. Но иллюзия действует так сильно, что такое сочетание кожи и плоти привлекает человека.
Расскажу известную в Индии историю под названием «Жидкая красота»: одного мужчину сильно привлекла красота молодой женщины, и он хотел силой сделать ее своей женой. Она попросила его вернуться через неделю. Все это время она пила слабительное и сливала испражнения и рвоту в кувшины во дворе. Когда мужчина вернулся, он не узнал свою исхудавшую и бледную возлюбленную: «Где твоя красота?», — спросил он. «Вот она», — ответила девушка и показала на источающие зловоние горшки.
Другая история повествует о том, как один человек, больной проказой, увлекся дорогой проституткой. И он был таким негодяем, что рассказал об этом своей жене. Жена, будучи целомудренной и верной женщиной, отправилась к этой проститутке и служила ей, занимаясь низкой работой. Проститутка удивилась, увидев, что женщина из высшего сословия служит ей, и сказала, что исполнит ее просьбу и встретится с ее мужем. Когда мужчина пришел, проститутка усадила его за стол и спросила, на каком блюде он хочет вкушать пищу — золотом или медном. «Какая разница?» — удивился мужчина. «Вот именно, — ответила проститутка. — Это одна и та же пища, одно и то же наслаждение, просто разные блюда — тело твоей жены или мое».
Говорится, что когда мужчина смотрит на женщину, стоящий рядом Купидон немедленно выпускает стрелу, называемую мохана (что значит «зачарованность», «иллюзия», «безрассудство»), в результате чего мужчина зачаровывается красотой женского тела. После этого Купидон выпускает еще четыре стрелы: стамбхану (которая парализует мужчину и заставляет его забыть обо всем остальном), унмадану (которая опьяняет его), шошану (которая пробуждает сильное влечение) и тапану (которая пронзает сердце и разжигает в нем огонь). Так мужчина становится рабом женщины (а женщина — мужчины).
При этом, согласно шастрическим знаниям, удовлетворение вожделения ведет не к свободе, а к еще большим проблемам: секс истощает организм. Современные ученые говорят, что для образования одной капли семени требуется 60 капель крови (не зря писания сравнивают женщин с тигрицами, которые по ночам выпивают из мужчин кровь). Также во время полового акта теряется тонкая жизненная энергия (прана): учащенное дыхание сокращает жизнь человека, ведь число вдохов и выдохов, которые человек сделает в течение своей жизни, ограничено (поэтому йоги задерживают дыхание, чтобы продлить себе жизнь).
Целибат же «увеличивает продолжительность жизни, исходящее от тела сияние, силу, энергию, знание, красоту, славу, благочестие и преданность истине» («Шримад-Бхагаватам»). Также он укрепляет здоровье, сохраняет физическую и умственную энергию, позволяет проникать в суть философских истин, дает мужество, бесстрашие, силу духа. Божественное знание открывается тому, кто практикует отказ от секса. В шастрах говорится: «Когда половые отношения вызывают у человека отвращение — это начало духовной жизни».
Не оставаться наедине даже с матерью и дочерью
Поскольку вожделение — это великий враг, в писаниях приводится огромное количество примеров, которые показывают, что даже самые возвышенные личности не застрахованы от падения. Например, великий йог Вишвамитра Муни совершал в лесу на берегу водоема суровые аскезы, отказавшись от всех чувственных наслаждений. Но когда мимо проходила небесная куртизанка Менака и просто опустила в воду ступню, колокольчики на ее ножном серебряном браслете зазвенели, и это стало причиной падения мудреца.
Зная о том, насколько сильны чувства, шастры строго запрещают свободное общение между мужчинами и женщинами, совместное обучение в школах, общение на работе (женщинам работать вне дома неблагоприятно). Они сравнивают мужчину с маслом, а женщину с огнем: масло тает, когда находится рядом с огнем. Свободно общаться с женщинами в культуре могут только неприкасаемые и шудры, то есть те, кто не имеет высоких жизненных целей. Цивилизованному же человеку предписывается терпеть сексуальное возбуждение подобно чесотке: если ты почешешь кожу, то зуд станет еще сильнее, поэтому лучше просто подождать, пока он утихнет сам собой. Причем близкое общение запрещено даже с родственниками другого пола. В «Ману-самхита» (2.215) говорится: «Не следует оставаться в уединенном месте с матерью, сестрой или дочерью, ибо чувства настолько могущественны, что увлекают даже ученого человека».
Моя русская подруга, которая много лет живет в традиционной индийской семье, рассказала мне, что в большой семье, где все находятся под одной крышей (братья с женами и детьми, пожилые родители), мужу и жене не позволяется разговаривать прилюдно, только наедине. Молодожены, влечение которых друг к другу в первые годы брака особенно сильно, очень мало общаются прилюдно. В некоторых семьях, чтобы избежать незаконного секса (к которому относится связь в неблагоприятное время и не для зачатия ребенка), пожилые матери или бабушки ложились спать в одной комнате с новобрачными. Также в традиционной культуре считается, что жена не должна смотреть мужу в глаза и смеяться при нем, так как это может возбудить его чувства.
Приличным женщинам в культуре предписано носить целомудренную закрытую одежду (сари), покрывать голову, не выходить без сопровождения на улицу, не танцевать и не петь на публике. Также не допускается равноправие и независимость женщин: они всегда должны быть под защитой отца, мужа или старших сыновей, иначе это создает лишние беспокойства в обществе. Недопустимы также разводы, это считается грехом.
Ко всем женщинам, кроме своей жены, мужчина должен относиться как к матери, даже если они младше. И сейчас в Индии к женщинам обращаются мата, матаджи. А женщины должны относиться ко всем мужчинам, кроме мужа, как к сыновьям.
Тело человека и тело животного
Научный факт, который соотносится с утверждением шастр: животное гораздо лучше человека может удовлетворить свою похоть. Обезьяны, свиньи, голуби способны без последствий для здоровья заниматься сексом целый день. Но человек отличается от животного тем, что у него есть потребности высшего порядка и интеллект, с помощью которого он может осознать цель своей жизни. Приведу историю об одном человеке, его звали Билвамангала Тхакур. Он был очень сильно привязан к проститутке, настолько, что даже в сильный шторм переплыл реку, держась за крокодила, и перелез через забор, не заметив, что держится за змею, чтобы встретиться с нею. Он надеялся, что возлюбленная оценит его подвиги. Однако она сказала ему: ««Ты так привязан к этому мешку из плоти, крови и костей. Тебе лучше привязаться к служению Господу Кришне, источнику блаженства. Ступай во Вриндаван. Там ты обретешь полноту удовлетворенности и вечное счастье». Это заставило Билвамангала Тхакура глубоко задуматься. Не в силах бороться со своей привязанностью к женскому телу, он выколол себе глаза, оставил эту женщину и до сих пор прославляется в Индии как великий святой.
Однако шастры призывают не только к отречению и отказу от греховной деятельности. Они состоят не только из запретов, но также дают позитивный процесс, с помощью которого можно удовлетворить свои чувства благочестивым образом. Мы уже рассказали о том, как это делается в семье. Также в индийской культуре можно наблюдать, как люди занимают свои чувства тем, чтобы устраивать пышные религиозные праздники, ежедневное поклонение в храмах, приготовление освещенной разнообразной пищи. Они любят веселое общение в семейном кругу, с друзьями, часто посещают катху (рассказы из священных писаний о святых мудрецах и Боге), лекции. Таким образом их чувства удовлетворяются и они не хотят грубых утех (конечно, я говорю далеко не обо всех индийцах, особенно не о жителях больших городов, но подавляющее большинство населения все-таки пока еще очень сильно ценит эти традиции).
Все практики, с помощью которых можно занять свои чувства правильным образом, замечательно описаны в «Бхакти-расамрита-синдху» Рупы Госвами, жившем в XVI веке, или в переложении этой книги «Нектаре преданности». Там в частности говорится, что если человек занимает свои чувства тем, чтобы молиться Богу, обсуждать священные писания, размышлять об этом, приходить в храм и лицезреть форму божества на алтаре, то постепенно он очистится от всех материальных желаний и с такой же силой, с какой он раньше был привязан к мужчине или женщине, привяжется к Богу.
комментарии
Когда прочитают безработного Маркса - начнут убивать друг друга.
Не дай Б-г.
Источник : https://realnoevremya.ru/articles/135383-zametki-ob-indii-kamasutra
Но ведь и мужчина это тоже "мешок".
И в той же Библии сказано, что женщина может состоять из одних добродетелей - в Притчах Соломона потрясающий рассказ матери-царицы сыну, как надо выбирать жену.
Интересно другое, почему во всех культурах и религиях, предупреждается, что власть женщин приводит к катастрофе?
С чем это связано?
И катастрофическое положение современной "вестеризованной" цивилизации не связано ли с полной свободой современных женщин, которые уже не только решают одни когда им зачать, но даже не используют для этих целей мужчин - предпочитают искусственное осеменение.
Не случайно международные марксисты-террористы, захватив вооруженным путем власть в России в 1917 году, чтобы привлечь на свою сторону женщин дали им полную "свободу", с чего и началось разрушение цивилизации в России - свободная любовь, военный "коммунизм", голод, холод, разруха, смерть...
Кстати, казанский доктор наук, профессор Исхаков обещал лет 5 назад написать "Татарскую камасутру".
Ждем.
Если она будет сродни индийской камасутре, то будет очень интересно.