Страна контрастов: для чего была написана Камасутра

О целибате, женской красоте и цели человеческой жизни

В представлении обывателя, Камасутра — это книга о том, как наслаждаться отношениями с противоположным полом, а ее родина, Индия — таинственная восточная страна, где хранятся секреты, которые сделают сексуальное наслаждение более изощренным. Однако это совсем не так. Цель Камасутры — научить человека контролировать свое вожделение и, в конце концов, свести желания плоти к нулю. Как была написана эта книга и как, с точки зрения традиционной культуры Индии, следует относиться к сексуальным побуждениям, я расскажу в новой статье для «Реального времени».

Причина написания Камасутры



Примерно в третьем веке нашей эры в Индии жил философ и ученый Ватсьяяна Малланага. У него было много учеников. Однажды ученик спросил у мудреца:

— Как мне жить, если меня мучает вожделение?

— Человеку, который не может контролировать свои чувства, надлежит вступить в религиозный брак и удовлетворять свое вожделение с законной женой для зачатия детей, — ответил мудрец.

— Но если у меня много вожделения? — снова спросил ученик.

— Тогда тебе нужно иметь много детей.

— Но если вожделение все равно мучает меня?

— Тогда ты можешь вступать в отношения с женой раз в год.

— Но если мне и этого мало?

— Тогда ты можешь удовлетворять свои чувства раз в месяц. Но знай, что твой духовный прогресс остановится, ты будешь терять жизненную силу и разум.

— А если и раз в месяц для меня слишком мало?

— Тогда тебе лучше пойти и утопиться в священной реке. Тогда ты очистишься, получишь новое тело и перестанешь жить, словно животное, идущее на поводу своих половых органов, — ответил Ватьсяяна, с состраданием глядя на своего ученика.

После этого разговора Ватсьяяна решил написать Камасутру. Сам он был отреченным человеком, найштхика-брахмачари, то есть никогда не имел отношений с женщинами и полностью отказался от половой жизни на уровне действий, речи и ума. Что же он мог знать и написать об этом? Тут нужно сделать ремарку: все ведические писания (шастры), в том числе те из них, что составлены людьми, основаны не на личном опыте человека, а на знании законов устройства мира, которое передается по парапаре, цепи ученической преемственности. И Ватьсяяна, будучи мудрецом и самоосознавшей себя душой, обладал совершенным пониманием всех сфер человеческой жизни, даже не принимая во многих из них участия.





Камасутра — это огромное произведение, в котором последовательно изложены социальные, экономические, политические и нравственные аспекты жизни человека. Фото wikiwand.com



Что же представляет собой изначальная Камасутра? Это вовсе не те эротические брошюры, в которые ее превратили западные издатели. «Кама» на санскрите означает «вожделение», а сутра — «суть». Камасутра учит, как удовлетворять вожделение правильным образом, чтобы это в итоге привело не к деградации человека, а к очищению его сознания. Камасутра — это огромное произведение, в котором последовательно изложены социальные, экономические, политические и нравственные аспекты жизни человека. Также там есть раздел о том, как правильно зачинать детей — это лишь небольшая часть этого труда. Далее я расскажу о том, как, согласно шастрам, человеку предписано регулировать свою потребность в общении с противоположным полом.

Только для зачатия детей

Шастры говорят, что все аспекты жизни цивилизованного человека в отличие от животного должны быть урегулированы. Большую часть жизни (75%) человеку надлежит соблюдать целибат. С 5 до 25 лет мальчик является брахмачари, учеником. Он живет в гурукуле под присмотром гуру, учителя, где обретает материальные навыки и изучает священные писания. В это время ему строжайше запрещено общение с женщинами. За эти годы с помощью аскез и дисциплины мальчик становится способным контролировать свои чувства. В 25 лет он должен решить, сможет ли принять брихад-врату, великий обет отречения от мира, и стать найштхика-брахмачари, тем, кто никогда не терял своего семени. Если учитель видит, что ученик не способен на это, юноша женится.

Но и в браке физическая близость между мужем и женой разрешается только для зачатия детей. Недопустимыми и греховными считаются контрацептивные средства, как и сексуальные отношения без цели зачать ребенка. Что уж говорить об аборте, который в шастрах приравнивается к убийству человека.

Причем для зачатия необходимо выбрать благоприятный день. Супруги обращаются к астрологу, который говорит им о подходящей дате для близости, важно также, чтобы это совпадало с нужным днем в цикле женщины. Самому процессу зачатия предшествует процедура гарбадхана-самскара. Муж и жена за какое-то время до дня зачатия ребенка раздают пожертвования брахманам, устраивают пиры, служат коровам и берут на себя другие аскезы, собирая благословения старших и священнослужителей. В день физической близости супруги должны посвятить все свое время духовной практике и правильно настроить свое сознание. Все это делается для того, чтобы был зачат благочестивый ребенок. И в наши дни последователи этой культуры в Индии и за ее пределами понимают, что от сознания родителей в момент зачатия зависит то, какая душа привлечется в лоно женщины. Во время беременности близость между мужчиной и женщиной запрещена.

Большинство индийцев и в настоящее время вступают в брак девственниками: пока родители не нашли им спутника или спутницу, они остаются таковыми. Фото Ананты Вриндаван



Человек, воспитанный в современной культуре, основанной на культе секса, может удивиться такому положению дел. Однако, могу вас заверить, и в наши дни существует огромное количество семей, которые за всю свою жизнь вступили в близость только несколько раз, и у них несколько детей. При этом такие браки очень крепкие, супруги верны друг другу, потому что в Индии существует культура семейных отношений, позволяющая удовлетворять чувства на более высоком уровне.

Большинство индийцев и в настоящее время вступают в брак девственниками, даже если им 30—40 лет: пока родители не нашли им спутника или спутницу, они остаются таковыми. Сексуальные отношения и в наше время все еще не стоят в индийской культуре на первом месте. И хотя западные доктора-сексологи вслед за Фрейдом учат, что нужно как можно чаще вступать в половые отношения, так как их отсутствие приводит к раздражительности и агрессии, наблюдения за индийцами легко опровергают эту научную теорию. Эти люди очень добрые и спокойные, несмотря на то, что не вступают в связь до брака. Кстати, культура ранних браков, которая до недавнего времени существовала в Индии (например, Махатма Ганди женился, когда ему было 14, а его жене 11 лет), тоже призвана была защитить человека от вожделения. Вступив в законный брак в период, когда пробуждается половое влечение, человек по крайней мере удовлетворял свои желания законным образом.

В 50 лет мужчина и женщина принимают ванапрастху, то есть они живут вместе, но у них больше не может быть физической близости. Еще позднее мужчина принимает санньясу, то есть полностью отрекается от семейной жизни и уходит жить в монастырь, чтобы проповедовать людям об истинной цели жизни человека — служении Господу и подготовке к смерти. Жена с этого момента считается вдовой и живет с детьми.

В 50 лет мужчина и женщина принимают ванапрастху, то есть они живут вместе, но у них больше не может быть физической близости. Фото Ананты Вриндаван



Враг человека

В современных городах реклама, кино, книги, все стимулирует вожделение человека. Порнография, гомосексуализм, различные извращения вроде перемены пола и секса с животными, детьми, родственниками во многих западных странах возводятся в ранг закона. По статистике, в России девочки теряют свое целомудрие в 13 лет, для мальчика потеря девственности является признаком того, что он стал мужчиной. Шастры говорят, что все это признаки демонической культуры, единственная цель которой — получение удовольствий. Причем под камой, вожделением, понимается не только непосредственный контакт мужчины и женщины (хотя это и квинтэссенция камы). Проявление вожделения — это также дружба, романтическая любовь, общение с противоположным полом, приобретение нового дома, автомобиля, одежды, желание занять высокое положение в обществе. Все эти материальные желания являются оскверненной любовью к Богу. Это любое чувственное наслаждение, которое заставляет человека привязываться к материальной жизни все больше и больше и вращаться в круговороте сансары, меняя тело за телом.

Именно поэтому вожделение называется величайшим врагом человека на пути самоосознания. Синоним вожделения — иллюзия, майя. Например, в шастрах неоднократно встречается реалистичное описание того, что представляет собой мужское и женское тело. Это кожаный мешок, набитый испражнениями, кровью, слизью, сердцем, кишками, печенью, жиром и так далее. Но иллюзия действует так сильно, что такое сочетание кожи и плоти привлекает человека.

Расскажу известную в Индии историю под названием «Жидкая красота»: одного мужчину сильно привлекла красота молодой женщины, и он хотел силой сделать ее своей женой. Она попросила его вернуться через неделю. Все это время она пила слабительное и сливала испражнения и рвоту в кувшины во дворе. Когда мужчина вернулся, он не узнал свою исхудавшую и бледную возлюбленную: «Где твоя красота?», — спросил он. «Вот она», — ответила девушка и показала на источающие зловоние горшки.

Другая история повествует о том, как один человек, больной проказой, увлекся дорогой проституткой. И он был таким негодяем, что рассказал об этом своей жене. Жена, будучи целомудренной и верной женщиной, отправилась к этой проститутке и служила ей, занимаясь низкой работой. Проститутка удивилась, увидев, что женщина из высшего сословия служит ей, и сказала, что исполнит ее просьбу и встретится с ее мужем. Когда мужчина пришел, проститутка усадила его за стол и спросила, на каком блюде он хочет вкушать пищу — золотом или медном. «Какая разница?» — удивился мужчина. «Вот именно, — ответила проститутка. — Это одна и та же пища, одно и то же наслаждение, просто разные блюда — тело твоей жены или мое».

Говорится, что когда мужчина смотрит на женщину, стоящий рядом Купидон немедленно выпускает стрелу, называемую мохана. Фото wikipedia.org



Говорится, что когда мужчина смотрит на женщину, стоящий рядом Купидон немедленно выпускает стрелу, называемую мохана (что значит «зачарованность», «иллюзия», «безрассудство»), в результате чего мужчина зачаровывается красотой женского тела. После этого Купидон выпускает еще четыре стрелы: стамбхану (которая парализует мужчину и заставляет его забыть обо всем остальном), унмадану (которая опьяняет его), шошану (которая пробуждает сильное влечение) и тапану (которая пронзает сердце и разжигает в нем огонь). Так мужчина становится рабом женщины (а женщина — мужчины).

При этом, согласно шастрическим знаниям, удовлетворение вожделения ведет не к свободе, а к еще большим проблемам: секс истощает организм. Современные ученые говорят, что для образования одной капли семени требуется 60 капель крови (не зря писания сравнивают женщин с тигрицами, которые по ночам выпивают из мужчин кровь). Также во время полового акта теряется тонкая жизненная энергия (прана): учащенное дыхание сокращает жизнь человека, ведь число вдохов и выдохов, которые человек сделает в течение своей жизни, ограничено (поэтому йоги задерживают дыхание, чтобы продлить себе жизнь).

Целибат же «увеличивает продолжительность жизни, исходящее от тела сияние, силу, энергию, знание, красоту, славу, благочестие и преданность истине» («Шримад-Бхагаватам»). Также он укрепляет здоровье, сохраняет физическую и умственную энергию, позволяет проникать в суть философских истин, дает мужество, бесстрашие, силу духа. Божественное знание открывается тому, кто практикует отказ от секса. В шастрах говорится: «Когда половые отношения вызывают у человека отвращение — это начало духовной жизни».

Не оставаться наедине даже с матерью и дочерью

Поскольку вожделение — это великий враг, в писаниях приводится огромное количество примеров, которые показывают, что даже самые возвышенные личности не застрахованы от падения. Например, великий йог Вишвамитра Муни совершал в лесу на берегу водоема суровые аскезы, отказавшись от всех чувственных наслаждений. Но когда мимо проходила небесная куртизанка Менака и просто опустила в воду ступню, колокольчики на ее ножном серебряном браслете зазвенели, и это стало причиной падения мудреца.

Менака соблазняет Вишвамитру. Картина Раджи Рави Вармы



Зная о том, насколько сильны чувства, шастры строго запрещают свободное общение между мужчинами и женщинами, совместное обучение в школах, общение на работе (женщинам работать вне дома неблагоприятно). Они сравнивают мужчину с маслом, а женщину с огнем: масло тает, когда находится рядом с огнем. Свободно общаться с женщинами в культуре могут только неприкасаемые и шудры, то есть те, кто не имеет высоких жизненных целей. Цивилизованному же человеку предписывается терпеть сексуальное возбуждение подобно чесотке: если ты почешешь кожу, то зуд станет еще сильнее, поэтому лучше просто подождать, пока он утихнет сам собой. Причем близкое общение запрещено даже с родственниками другого пола. В «Ману-самхита» (2.215) говорится: «Не следует оставаться в уединенном месте с матерью, сестрой или дочерью, ибо чувства настолько могущественны, что увлекают даже ученого человека».

Моя русская подруга, которая много лет живет в традиционной индийской семье, рассказала мне, что в большой семье, где все находятся под одной крышей (братья с женами и детьми, пожилые родители), мужу и жене не позволяется разговаривать прилюдно, только наедине. Молодожены, влечение которых друг к другу в первые годы брака особенно сильно, очень мало общаются прилюдно. В некоторых семьях, чтобы избежать незаконного секса (к которому относится связь в неблагоприятное время и не для зачатия ребенка), пожилые матери или бабушки ложились спать в одной комнате с новобрачными. Также в традиционной культуре считается, что жена не должна смотреть мужу в глаза и смеяться при нем, так как это может возбудить его чувства.

Приличным женщинам в культуре предписано носить целомудренную закрытую одежду (сари), покрывать голову, не выходить без сопровождения на улицу, не танцевать и не петь на публике. Также не допускается равноправие и независимость женщин: они всегда должны быть под защитой отца, мужа или старших сыновей, иначе это создает лишние беспокойства в обществе. Недопустимы также разводы, это считается грехом.

Ко всем женщинам, кроме своей жены, мужчина должен относиться как к матери, даже если они младше. И сейчас в Индии к женщинам обращаются мата, матаджи. А женщины должны относиться ко всем мужчинам, кроме мужа, как к сыновьям.

Приличным женщинам в культуре предписано носить целомудренную закрытую одежду (сари), покрывать голову. Фото Ананты Вриндаван



Тело человека и тело животного

Научный факт, который соотносится с утверждением шастр: животное гораздо лучше человека может удовлетворить свою похоть. Обезьяны, свиньи, голуби способны без последствий для здоровья заниматься сексом целый день. Но человек отличается от животного тем, что у него есть потребности высшего порядка и интеллект, с помощью которого он может осознать цель своей жизни. Приведу историю об одном человеке, его звали Билвамангала Тхакур. Он был очень сильно привязан к проститутке, настолько, что даже в сильный шторм переплыл реку, держась за крокодила, и перелез через забор, не заметив, что держится за змею, чтобы встретиться с нею. Он надеялся, что возлюбленная оценит его подвиги. Однако она сказала ему: ««Ты так привязан к этому мешку из плоти, крови и костей. Тебе лучше привязаться к служению Господу Кришне, источнику блаженства. Ступай во Вриндаван. Там ты обретешь полноту удовлетворенности и вечное счастье». Это заставило Билвамангала Тхакура глубоко задуматься. Не в силах бороться со своей привязанностью к женскому телу, он выколол себе глаза, оставил эту женщину и до сих пор прославляется в Индии как великий святой.

Однако шастры призывают не только к отречению и отказу от греховной деятельности. Они состоят не только из запретов, но также дают позитивный процесс, с помощью которого можно удовлетворить свои чувства благочестивым образом. Мы уже рассказали о том, как это делается в семье. Также в индийской культуре можно наблюдать, как люди занимают свои чувства тем, чтобы устраивать пышные религиозные праздники, ежедневное поклонение в храмах, приготовление освещенной разнообразной пищи. Они любят веселое общение в семейном кругу, с друзьями, часто посещают катху (рассказы из священных писаний о святых мудрецах и Боге), лекции. Таким образом их чувства удовлетворяются и они не хотят грубых утех (конечно, я говорю далеко не обо всех индийцах, особенно не о жителях больших городов, но подавляющее большинство населения все-таки пока еще очень сильно ценит эти традиции).

Все практики, с помощью которых можно занять свои чувства правильным образом, замечательно описаны в «Бхакти-расамрита-синдху» Рупы Госвами, жившем в XVI веке, или в переложении этой книги «Нектаре преданности». Там в частности говорится, что если человек занимает свои чувства тем, чтобы молиться Богу, обсуждать священные писания, размышлять об этом, приходить в храм и лицезреть форму божества на алтаре, то постепенно он очистится от всех материальных желаний и с такой же силой, с какой он раньше был привязан к мужчине или женщине, привяжется к Богу.