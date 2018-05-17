В Казани построят инклюзивное спортивное поле на деньги Coca-Cola

Генеральный директор проекта системы Coca-Cola в России по подготовке к чемпионату мира по футболу FIFA 2018 Микаэль Вине во время представления Кубка мира в Казани пообещал, что в скором времени в городе возведут спортивное поле.

— Осталось всего 30 дней до того момента, когда Казань, город-организатор, которая является спортивной столицей России, примет свой первый матч на чемпионате мира. И я призываю вас быть готовыми к незабываемым эмоциям. И поскольку мы стремимся привлечь внимание всех россиян в наше движение, мы построим «Play Park» с инклюзивным футбольным полем. Это совместный проект с фондом «Обнаженные сердца», — заявил Вине.

Стоимость проекта Вине не раскрыл, но пообещал, что на площадке можно будет не только поиграть в футбол, но также здесь будут расположены места для ворк-аута и семейных занятий спортом. Напомним, что сегодня на площади Тысячелетия открылась программа трехдневного пребывания Кубка мира в Казани.