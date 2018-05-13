Кадыров рассказал об устроившем резню во Франции уроженце Чечни

Г лава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что напавший на прохожих в Париже уроженец Чечни действительно получил российский паспорт в 14 лет. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Хасан Азимов действительно по достижении 14-летнего возраста получил паспорт гражданина России. Однако, данный паспорт в настоящее время недействителен, так как в 20 лет не получил новый» — написал Кадыров.

По его мнению, Азимов вырос во Франции и стал преступником в этой стране.

«Убежден, если бы он провел детство и юношеские годы в Чечне, судьба Хасана сложилась бы иначе!» — подчеркнул Кадыров.

Ранее СМИ сообщили, что напавший с ножом на прохожих в одном из центральных районов Парижа был выходцем из Чечни. В результате инцидента погиб один человек, четверо получили ранения. Ответственность за атаку взяла на себя запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство».