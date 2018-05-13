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Происшествия

Нападение в Париже совершил выходец из Чечни

10:22, 13.05.2018

Напавший с ножом на прохожих в одном из центральных районов Парижа был выходцем из Чечни, сообщила радиостанция Europe 1.

«Полицейские смогли установить имя нападавшего, который убил одного человека и ранил четверых», — говорится в сообщении. По данным радиостанции, у преступника не было при себе документов, но следователи «установили его личность благодаря отпечаткам пальцев».

Запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство» (ИГ) взяла на себя ответственность за нападение на прохожих в Париже.

Происшествия
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