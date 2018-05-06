«Мстители» побили мировой рекорд по сборам

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«Мстители: Война бесконечности» собрал в прокате $1 млрд за 11 дней после выхода.



Фильм преодолел отметку в $1 млрд быстрее остальных фильмов за всю историю мирового кинематографа, сообщает Deadline. Только за первый уикенд в США «Мстители» собрали $250 млн. Премьера еще не состоялась в Китае. Там показы начнутся 11 мая.

Предыдущий рекорд поставил фильм «Звездные войны: Пробуждение силы», собрав $1 млрд за 12 дней.

Ранее фильм «Мстители: Война бесконечности» установил рекорд по предпродаже билетов всего за 6 часов после ее начала.