Обломки разбившегося в Сирии российского истребителя доставят в Москву

Обломки истребителя Су-30СМ, потерпевшего крушение над Средиземным морем, поднимут на поверхность и доставят в Москву.



«Расследованием происшествия займется специально созданная комиссия. Исследование бортового самописца поможет установить конкретную причину аварии — пока он не найден, ничего нельзя утверждать определенно», — передает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Отмечается, что двигатели, «черные ящики» и обломки самолета будут исследовать вместе с представителями компании-разработчика. При этом первичный осмотр проведут российские специалисты в Сирии.

Ранее сообщалось, что российский истребитель Су-30СМ упал в море на западе Сирии. Оба летчика погибли. Причиной катастрофы, по предварительным данным, стало попадание в двигатель птицы.