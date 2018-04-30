Власти Удмуртии заявили о контроле за паводком в Можге и Кизнере

Власти Удмуртии заявили, что контролируют ситуацию с паводком в Можге и Кизнере. Премьер-министр республики Ярослав Семенов заверил, что жители не пострадают.

По данным республиканского главка МЧС, в Можге сегодня были подтоплены территории 45 частных домов, в Кизнере — 151 дома.

При этом с утра наблюдается спад воды. В обоих населенных пунктах подготовлены готовности пункты временного размещения на 320 мест.

На сайте Можги сообщается, что на ряде улиц вода спала, однако на нескольких уроовень воды не изменился.

«Уровень воды на городском пруду на реке Дубовка находиться на верхнем критическом уровне, происходит незначительное понижения воды», — говорится в сообщении на сайте городской администрации.

Глава администрации Кизнерского района Александр Плотников на своей странице в соцсети «ВКогнтакте» сообщил, что уровень воды в реках Люга и Тыжма не снижается.

«Проведена комиссия по чрезвычайным ситуациям и введён режим чрезвычайной ситуации в п. Кизнер», — написал чиновник.