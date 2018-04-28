ФК «Оренбург» обыграл «Тюмень» со счетом 2:1

Футбольный клуб «Оренбург» обыграл «Тюмень» со счетом 2:1 в выездном матче. Оренбуржцы забили победный мяч на последней минуте.

Первый мяч в ворота хозяев забил Денис Попович. Ему удалось реализовать пенальти, назначенный после фола в штрафной «Тюмени», передает ria56.ru.

После того, как хозяева поля забили ответный гол, гости долго не могли сломить их оборону.

На 90-й минуте Сергей Терехов смог послать мяч в ворота, обеспечив команде победу.