«АК БАРС» Банк стал титульным спонсором всех беговых стартов TIMERMAN-2018

29 апреля в инновационном городе Иннополис пройдет АК БАРС Банк Иннополумарафон, который откроет беговой сезон серии спортивных мероприятий TIMERMAN.

Спортсмены будут соревноваться на трех дистанциях: 3 км, 10 км и 21,1 км, и за 3 дня до гонки, как отмечают в оргкомитете, свободные стартовые слоты остались только на самой сложной дистанции — 21,1 км.

Организаторы мероприятия ожидают около тысячи участников и заверяют, что старт будет при любой погоде.

Для представителей СМИ будет организован трансфер к месту проведения соревнований. Для получения аккредитации необходимо подтвердить свое намерение посетить Иннополумарафон, направив заявку на электронный адрес press@timerman.org в произвольной форме с указанием ФИО, названия СМИ, должности и контактного телефона. Аккредитация открыта до 28 апреля.

Расписание соревнований 29 апреля:

10:00–12:00 — Регистрация новых участников;

10:00–15:00 — Время работы спортивной выставки, выдача стартовых пакетов зарегистрированным участникам;

14:00 — Открытие стартово-финишного городка, начало работы раздевалок и камер хранения;

15:00 — Старт на 3 км;

15:20 — Награждение победителей и призеров в абсолютном первенстве на дистанции на 3 км;

15:30 — Закрытие финиша на 3 км, открытие стартовой зоны на 10 км и 21,1 км;

16:00 — Старт на 10 км, 21,1 км;

17:15–17:30 — Награждение победителей и призеров в абсолютном первенстве на дистанции 10 км;

18:00–18:15 — Награждение победителей и призеров в абсолютном первенстве на дистанции 21,1 км, победителей и призеров в возрастных категориях;

19:00 — Закрытие финиша.

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