В Барселоне «Синтез» выиграл у команды «Баня Лука» из Боснии и Герцеговины

В предпоследний день первого квалификационного раунда Лиги чемпионов LEN в Барселоне «Синтез» разгромил команду «Баня Лука» из Боснии и Герцеговины, 39-1. Казанцы были сильнее соперника в каждом из четырех игровых отрезков. Свои бомбардирские показатели улучшили все игроки команды, а самым результативным стал Алексей Бугайчук, забросивший в ворота боснийцев 7 мячей.

По итогам трех соревновательных дней команда делит 2-е и 3-е место с французской «Па д’а натасьон», и в очном противостоянии сегодня утром соперники определят обладателя второй путевки в следующий раунд соревнований.

Расписание и результаты игр СК ВВС «Синтез» в 1 квалификационном раунде Лиги чемпионов:

29 августа — 1 сентября 2019г., Барселона (Испания), группа «В», время местное;

29 августа 20.30 «Стяуа» Бухарест — «Синтез» Казань 9 — 17 (2-4, 2-4, 3-6, 2-3);

30 августа 09:00 «Энка» Стамбул — «Синтез» Казань 12 — 15 (2-3, 2-5, 3-1, 5-6);

19:30 «Синтез» Казань — «Барселона» 9 — 11 (4-5, 1-3, 2-1, 2-2);

31 августа 10:00 «Синтез» Казань — «Баня Лука» 39 — 1 (6-0, 10-0, 11-0, 12-1);

1 сентября 11.30 «Па д’а натасьон» — «Синтез» Казань.