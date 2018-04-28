В Кирове группа девушек напала на полицейских

В Кирове группа девушек напала на сотрудников полиции, когда те приехали успокаивать участников шумной вечеринки. Две из них могут стать обвиняемыми по уголовному делу об оскорблении представителей власти.

Компания молодежи сняла квартиру для вечеринки, передает Life.ru. Около 5 утра соседям пришлось вызвать полицию из-за шума. На вызов приехал патруль ДПС. Однако девушки, присутствовавшие на вечеринке, отреагировали на полицию агрессивно.

После того, как правоохранители начали снимать происходящее на видео, две самых воинственных дамы попытались отнять их сотовые телефоны.

Видеозапись выложил паблик Mash.