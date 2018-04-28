В Кирове группа девушек напала на полицейских
В Кирове группа девушек напала на сотрудников полиции, когда те приехали успокаивать участников шумной вечеринки. Две из них могут стать обвиняемыми по уголовному делу об оскорблении представителей власти.
Компания молодежи сняла квартиру для вечеринки, передает Life.ru. Около 5 утра соседям пришлось вызвать полицию из-за шума. На вызов приехал патруль ДПС. Однако девушки, присутствовавшие на вечеринке, отреагировали на полицию агрессивно.
После того, как правоохранители начали снимать происходящее на видео, две самых воинственных дамы попытались отнять их сотовые телефоны.
Видеозапись выложил паблик Mash.Происшествия Кировская область
комментарии
Да и как тут не охренеть, если в венчурно-инновационном капитализме абсолютное большинство товаров для их потребления - от прокладок и тампонов до вагинальных презервативов и бриллиантов.
Капиталисты просто наживаются на самых низменных желаниях и чувствах женщин.
В средне-статистическом плане конечно.
Ныне основной смысл женщины - потребление, потребление и еще раз потребление всевозможных товаров.
И они это чувствуют...