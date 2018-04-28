Остановивших лихача на BMW инспекторов ДПС представят к награде

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Двух инспекторов ДПС, участвовавших прошлой ночью в преследовании нарушителя на BMW в Казани, представят к награде.

Посмертно к награде будет представлен погибший в результате ДТП 42-летний старший лейтенант полиции Юрий Матренин — старший инспектор ДПС 2-го взвода 2-го батальона полка ДПС ГИБДД УМВД России по Казани, сообщил начальник УГИБДД МВД по РТ Ленар Габдурахманов.

Также к награде представят его напарника — 29-летнего комвзвода ДПС капитана полиции Вячеслава Морозова, который находится в реанимации.

Ранее Габдурахманов заявил, что ведомство готовит поправки в части усиления наказания за неподчинение требованию сотрудника ГИБДД остановиться.

