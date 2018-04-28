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В ДТП в Удмуртии погибли четыре человека

09:22, 28.04.2018
В ДТП в Удмуртии погибли четыре человека
Фото: 18.мвд.рф

Из-за опрокидывания Audi A6 в кювет в Удмуртии погибли четыре человека. ДТП произошло около 3.45 по московскому времени в Сарапуле.

По данным ГИБДД, 25-летний водитель не справился с управлением и автомобиль съехал с дороги в кювет.

В результате погиб сам водитель, а также три пассажира: 19-летняя девушка и неустановленные мужчина и женщина, сообщает пресс-служба МВД по УР.

В больницу с травмами доставлены еще два пассажира автомобиля.

Происшествия Удмуртия
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