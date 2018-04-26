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Суд арестовал депутата горсовета Оренбурга за хищение в особо крупном размере

14:21, 26.04.2018
Суд арестовал депутата горсовета Оренбурга за хищение в особо крупном размере
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Ленинский райсуд Оренбурга отправил под домашний арест депутата горсовета по подозрению в хищении бюджетных средств. По версии следствия, он присвоил деньги при строительстве детского образовательного центра «Солнечная долина» в Тюльганском районе области.

Суд разрешил депутату гулять с 10:00 до 12:00 в радиусе 300 метров от дома, передает «ФедералПресс».

По данным ria56.ru, речь идет об Алексее Зеленцове. Он является заместителем директора ООО «ПромСтройКонтракт».

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