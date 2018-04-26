Суд арестовал депутата горсовета Оренбурга за хищение в особо крупном размере

Ленинский райсуд Оренбурга отправил под домашний арест депутата горсовета по подозрению в хищении бюджетных средств. По версии следствия, он присвоил деньги при строительстве детского образовательного центра «Солнечная долина» в Тюльганском районе области.

Суд разрешил депутату гулять с 10:00 до 12:00 в радиусе 300 метров от дома, передает «ФедералПресс».

По данным ria56.ru, речь идет об Алексее Зеленцове. Он является заместителем директора ООО «ПромСтройКонтракт».