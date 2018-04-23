Прокуроры вернули в бюджет России миллиарды рублей

Прокуроры в ходе надзора за исполнением бюджетного законодательства вернули в российский бюджет миллиарды рублей. При этом выявлено более 122 тыс. нарушений в этой сфере, возбуждено 1,6 тыс. уголовных дел.



«Объемы возвращенных прокурорами в бюджет денежных средств исчисляются миллиардами рублей», — передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры РФ.

Отмечается, что внесено свыше 28 тыс. представлений, к дисциплинарной и административной ответственности привлечены более 22 тыс. виновных лиц.

В частности, в Минсельхозе России выявлены нарушения при предоставлении субсидий на поддержку льготного кредитования организаций агропромышленного комплекса.

«На момент проверки из 25 млрд рублей, выделенных в 2017 году на эти цели, только четверть предоставлена субъектам субсидирования. Остальные средства оставались незадействованными», — добавили в ведомстве.

При этом министерство затягивало сроки рассмотрения заявок уполномоченных банков и перечисления средств на счета организаций.

Ранее депутатов из Димитровграда в Ульяновской области уличили в нарушениях антикоррупционного законодательства.

