Самолет не смог улететь из Домодедово из-за пробивших дно золотых слитков

Самолет авиакомпании «S7» не смог улететь из Домодедово в испанский город Аликанте из-за золотых слитков, которые пробили его дно.



«Пассажиров запустили в салон, но внезапно пригнали трап обратно и попросили выйти. Оказалось, что помимо багажа самолет перевозил золотые слитки. Во время погрузки они упали и в прямом смысле пробили дно грузового отсека», — сообщает telegram-канал Mash.

Самолет заменили, и в Испанию пассажиры улетели на другом. Отмечается, что золото уже собрали.

В пресс-службе Домодедово «Реальному времени» рассказали, что причины переноса вылета конкретного рейса — компетенция авиакомпании. «Со стороны аэропорта все необходимые процедуры были проведены штатно. За последнее время не зафиксировано ни одного повреждения воздушного судна наземными службами аэропорта Домодедово», — говорится в официальном комментарии, поступившем в редакцию.

Ранее из оторвавшегося люка самолета в Якутии вывалилось 9 тонн золота.