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Самолет не смог улететь из Домодедово из-за пробивших дно золотых слитков

17:58, 15.04.2018 16
Самолет не смог улететь из Домодедово из-за пробивших дно золотых слитков
Фото: realnoevremya.ru/ Максим Платонов

Самолет авиакомпании «S7» не смог улететь из Домодедово в испанский город Аликанте из-за золотых слитков, которые пробили его дно.

«Пассажиров запустили в салон, но внезапно пригнали трап обратно и попросили выйти. Оказалось, что помимо багажа самолет перевозил золотые слитки. Во время погрузки они упали и в прямом смысле пробили дно грузового отсека», — сообщает telegram-канал Mash.

Самолет заменили, и в Испанию пассажиры улетели на другом. Отмечается, что золото уже собрали.

В пресс-службе Домодедово «Реальному времени» рассказали, что причины переноса вылета конкретного рейса — компетенция авиакомпании. «Со стороны аэропорта все необходимые процедуры были проведены штатно. За последнее время не зафиксировано ни одного повреждения воздушного судна наземными службами аэропорта Домодедово», — говорится в официальном комментарии, поступившем в редакцию.

Ранее из оторвавшегося люка самолета в Якутии вывалилось 9 тонн золота.

Происшествия
комментарии 16

комментарии

  • Анонимно 15 апр
    Интересно девки возят.... Золото. Этаж сколько и кто такой деятельный вывозил-то, все это добро? Дядя Ваня сотник, или доярка Федосеева? А может очередной скрипач в офшоры повез? Мэнге Тау
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  • Анонимно 15 апр
    Испанцы ждали порошок обещанный из Аргентины - а тут уже готовая выручка... и много....
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  • Анонимно 15 апр
    Награбленное золото в Испанию эвакуируют?
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    Анонимно 16 апр
    Так и есть. Жидомасонское вассальное руководство передает дань хозяевам...
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  • Анонимно 16 апр
    или крысы побежали! что то чуют нехорошее!
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  • Анонимно 16 апр
    Страно это,часто стало золото из самолета выпрыгивать..На фейк похоже..
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  • Анонимно 16 апр
    Самолетами вывозить начали! А где таможня,налоговая,фсб и так далее?
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    Анонимно 16 апр
    так они и вывозят ))
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  • Анонимно 16 апр
    вот удивили они уже давно тащут все что могут.
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  • Анонимно 16 апр
    этот адский мир, может и нас затянуть в червоточину)
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  • Анонимно 16 апр
    Предлагаю думе принять закон запрещающий перевозить в багаже самолёта золото слитками, только россыпью. Или прировнять к хулиганству на борту, такая статья уже есть.
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  • Анонимно 16 апр
    бизнес-золото не любит летать в грузовом отсеке
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  • Анонимно 16 апр
    А что не напичали, чье золото то？
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  • Анонимно 16 апр
    И кто это такой продуманный вывозил. Что то ни слова об этом нигде не пишут. За бугор добро награбленное, на покупку очередных замков нашим нищим чиновникам. В испании то не кисло недвижимость иметь.
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  • Анонимно 16 апр
    Бред! Какой массы должен быть слиток, чтоб продырявить борт???? Слиток упал уже с летящего самолета и упал на взлетающий, че за бред?
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  • Анонимно 16 апр
    золото пассажирским самолётом ?, это не контрабанда случаем, легализованная, как у нас это умеют
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