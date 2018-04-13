В Нижнем Новгороде стена склада рухнула на восемь машин

В Нижнем Новгороде часть стены складского помещения обрушилась на припаркованные рядом автомобили. Об этом сообщает NewsNN со ссылкой на собеседника.

По его словам, инцидент произошел сегодня, около 15.00, на Базовом проезде в Канавинском районе города. Всего от разрушения стены повреждены восемь автомобилей. Также под обвалом оказалась труба газопровода.



Здание склада расположено на территории овощебазы. Причины и обстоятельства случившегося выясняются. Сведений о пострадавших нет.

Напомним, что в середине марта в Казани произошло частичное обрушение кирпичного фронтона административного здания Казанского авиационного завода им. Горбунова. В результате пострадали два автомобиля — Toyota Land Cruiser и Daewoo Matiz. Первый принадлежит директору завода Николаю Савицких, а второй — работнице КАЗ. Она намерена судиться с работодателем.