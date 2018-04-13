Адвокат опроверг взыскание с Децла 150 тысяч рублей за ЖКХ

Коммунальные службы не взыскивали через суд с рэпера Кирилла Толмацкого (Децл) почти 150 тысяч рублей.



Отмечается, что рэпер погасил долг своей матери, на которую зарегистрирована квартира.

«Квартира зарегистрирована на мать Кирилла Толмацкого, поэтому никаких взысканий с него быть не может. Он оплатил долг своей мамы, информация о взыскании долга с Толмацкого противоречит действительности», — цитирует «РИА Новости» адвоката Романа Лалаяна.

Ранее в суде сообщили, что с Кирилла Толмацкого взыскали 149,6 тыс. рублей долга за коммунальные услуги.