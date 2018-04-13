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Адвокат опроверг взыскание с Децла 150 тысяч рублей за ЖКХ

16:19, 13.04.2018
Адвокат опроверг взыскание с Децла 150 тысяч рублей за ЖКХ
Фото: ru.wikipedia.org

Коммунальные службы не взыскивали через суд с рэпера Кирилла Толмацкого (Децл) почти 150 тысяч рублей.

Отмечается, что рэпер погасил долг своей матери, на которую зарегистрирована квартира.

«Квартира зарегистрирована на мать Кирилла Толмацкого, поэтому никаких взысканий с него быть не может. Он оплатил долг своей мамы, информация о взыскании долга с Толмацкого противоречит действительности», — цитирует «РИА Новости» адвоката Романа Лалаяна.

Ранее в суде сообщили, что с Кирилла Толмацкого взыскали 149,6 тыс. рублей долга за коммунальные услуги.

Происшествия
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