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АС РТ отказался признать недействительными две сделки «Татфондбанка» на 7,9 млн рублей

23:53, 12.04.2018
АС РТ отказался признать недействительными две сделки «Татфондбанка» на 7,9 млн рублей
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Арбитражный суд РТ отказался признать недействительными две сделки ПАО «Татфондбанк» на общую сумму 7,9 млн рублей. Об этом говорится на сайте Агентства по страхованию вкладов.

Речь идет о банковских операциях банка с НАО «Электрощит» на 6 млн рублей и ООО УК «ИРГА» на 1,9 млн рублей.

Ранее Арбитраж РТ отказался признавать недействительными сделки «Татфондбанка» почти на 120 млн рублей.

ЭкономикаБанки Татарстан
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