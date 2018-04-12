АС РТ отказался признать недействительными две сделки «Татфондбанка» на 7,9 млн рублей

Арбитражный суд РТ отказался признать недействительными две сделки ПАО «Татфондбанк» на общую сумму 7,9 млн рублей. Об этом говорится на сайте Агентства по страхованию вкладов.

Речь идет о банковских операциях банка с НАО «Электрощит» на 6 млн рублей и ООО УК «ИРГА» на 1,9 млн рублей.

Ранее Арбитраж РТ отказался признавать недействительными сделки «Татфондбанка» почти на 120 млн рублей.