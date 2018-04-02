Hyundai и Kia выпустили спецсерии автомобилей к ЧМ-2018

Компании Hyundai и Kia выпустили спецсерии автомобилей к чемпионату мира по футболу-2018.

Так, «Хендэ Мотор СНГ» сегодня начал продажи моделей Solaris, Elantra, Creta и Tucson, выпущенные ограниченным тиражом в 20 тыс. штук. У них имеются эмблемы ЧМ-2018 и другие отличительные черты.

Сегодня же российские дилеры Kia стали реализовывать специальные серии автомобилей «2018 FWC». В них входят модели Rio, Rio X-Line, cee'd, cee'd_sw, Soul, Optima и Sportage. Все автомобили специальной серии украшены бейджем «2018 FIFA World Cup Russia» и комплектуются дополнительными фирменными атрибутами, сообщает «Автостат».

Ранее сообщалось, что правительство РФ выделит на льготные автокредиты и лизинг 7 млрд рублей.