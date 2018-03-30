СМИ: Шварценеггер перенес экстренную операцию на сердце
Актер и бывший губернатор американского штата Калифорния Арнольд Шварценеггер перенес срочную операцию на открытом сердце, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на TMZ.
В медицинском центре «Седарс-Синай» в Лос-Анджелесе в ходе операции актеру заменили катетерный клапан. Операция была «экспериментальной». В ходе нее возникли осложнения. Врачи были готовы к ним, поэтому приняли решение об операции на открытом сердце.
Сейчас актер находится в стабильном состоянии.Происшествия
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