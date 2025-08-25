Метшин обсудил с мэром Якутска возможности для расширения культурного обмена

Особое внимание уделялось проектам городской среды

Фото: взято с сайта kzn.ru

Мэр Казани Ильсур Метшин провел рабочую встречу с главой Якутска Евгением Григорьевым. Также в мероприятии участвовали заместитель главы Казани Евгения Лодвигова и мэр Нижнекамска Радмир Беляев.

Метшин подчеркнул, что Казань и Якутск, несмотря на географическое расстояние, связывают давние дружеские отношения и большой потенциал для взаимодействия в различных сферах.

В течение 19 лет Якутск входит в международную ассоциацию «Объединенные города и местные власти Евразии». С 2006 года Метшин является президентом Евразийского отделения организации, в этом же году вице-президентом ОГМВ от Евразии избрали Николаева.

В ходе беседы мэры обсудили вопросы обмена опытом в области городского планирования и развития, жилищно-коммунального хозяйства, а также возможности для расширения культурного и образовательного обмена. Особое внимание было уделено проектам, направленным на создание комфортной городской среды и повышение качества жизни горожан.

Елизавета Пуншева