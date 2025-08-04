Россияне все чаще выбирают отдых внутри страны

С начала года россияне совершили более 32 миллионов туристических поездок по стране, что на 6,5% больше, чем в прошлом году

Фото: Артем Дергунов

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко и министр экономического развития Максим Решетников рассказали о достижениях национального туристического портала «Путешествуем.рф» за первые шесть месяцев 2025 года. Портал стал важным инструментом для продвижения внутреннего туризма в России, сообщили в пресс-службе правительства.

— В прошлом году число посещений составило 7 млн, что на 15% больше, чем в 2024 году. За первые полгода 2025 года мы уже преодолели отметку в 4 миллиона посещений. Это подтверждает рост внутреннего турпотока, — уточнил Чернышенко.

С начала года россияне совершили более 32 млн туристических поездок по стране, что на 6,5% больше, чем в прошлом году. Иностранные туристы также активизировались: с января по май они совершили свыше 1,6 млн поездок, что на 14% больше, чем за аналогичный период 2024 года.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Среди стран, откуда приезжают туристы, лидируют Китай, Саудовская Аравия, Индия и Объединенные Арабские Эмираты. Быстро растут направления из Омана (+140%), Индонезии (+126%) и Малайзии (+107%).

На портале «Путешествуем.рф» появились новые разделы, включая автомобильные маршруты. Теперь доступно 96 маршрутов по 59 регионам страны.

— Все маршруты прошли верификацию, и региональные власти подтвердили, что объекты принимают гостей, — добавил Решетников.

Напомним, что власти Татарстана рассматривают возможность открытия прямого авиарейса между Казанью и Чунцином, крупным промышленным центром на юго-западе Китая.



Анастасия Фартыгина