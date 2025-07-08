Транспортная прокуратура добилась компенсации для матери погибших подростков
ДТП произошло в феврале 2025 года в Казани рядом со станцией Дербышки
ДТП произошло в феврале 2025 года в Казани рядом со станцией Дербышки. Двое несовершеннолетних находились слишком близко к железнодорожным путям перед приближающимся составом. Несмотря на экстренное торможение машиниста, избежать трагедии не удалось — подростки погибли на месте. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
После обращения матери погибших прокуратура инициировала проверку. По результатам расследования надзорное ведомство направило иск в суд о взыскании компенсации морального вреда.
Советский районный суд города Казани удовлетворил требования прокуратуры. В пользу матери погибших подростков назначена компенсация морального вреда в размере более 1 миллиона рублей.
Ранее «Реальное время» сообщало, что в казанском поселке Дербышки рухнул гражданский БПЛА.
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