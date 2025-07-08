Транспортная прокуратура добилась компенсации для матери погибших подростков

ДТП произошло в феврале 2025 года в Казани рядом со станцией Дербышки

Фото: Артем Дергунов

ДТП произошло в феврале 2025 года в Казани рядом со станцией Дербышки. Двое несовершеннолетних находились слишком близко к железнодорожным путям перед приближающимся составом. Несмотря на экстренное торможение машиниста, избежать трагедии не удалось — подростки погибли на месте. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

После обращения матери погибших прокуратура инициировала проверку. По результатам расследования надзорное ведомство направило иск в суд о взыскании компенсации морального вреда.

Советский районный суд города Казани удовлетворил требования прокуратуры. В пользу матери погибших подростков назначена компенсация морального вреда в размере более 1 миллиона рублей.

Ранее «Реальное время» сообщало, что в казанском поселке Дербышки рухнул гражданский БПЛА.

Дмитрий Зайцев