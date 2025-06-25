В Татарстане за 17 лет капремонта отремонтировано более 12 тысяч многоквартирных домов

Фото: Максим Платонов

За 17 лет действия региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов в Татарстане отремонтировано 12 024 объекта общей площадью 53,5 миллиона квадратных метров. Об этом сообщил министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Марат Айзатуллин.

В региональную программу капитального ремонта, рассчитанную на период с 2014 по 2043 год, включено 17 635 многоквартирных домов.

— Собственники помещений многоквартирных домов могут выбрать способ формирования фонда капремонта — на специальном счете либо на счете регионального оператора. Из 17 635 домов 16 527 многоквартирных домов — на общем счете регионального оператора и 1 108 домов — на специальном счете, — отметил Айзатуллин.

По данным министра, в отремонтированных по программе домах проживают более 2 млн человек. Общий объем привлеченных финансовых ресурсов составил около 97 млрд рублей.

Программа капитального ремонта соответствует целям национального проекта «Инфраструктура для жизни». Напомним, что комиссию Госсовета по данному направлению возглавляет раис Татарстана Рустам Минниханов.

Рената Валеева