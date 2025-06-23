Момент ДТП в Татарстане со школьником-питбайкером попал на видео

Подросток ехал на байке прямо по пешеходному переходу

Фото: скриншот видео Госавтоинспекции РТ

В Пестречинском районе, на федеральной трассе М-7 «Волга», водитель автомобиля Volkswagen совершил наезд на 13-летнего подростка, управлявшего питбайком. Об этом сообщает официальный телеграм-канал Госавтоинспекции МВД по Республике Татарстан.

По данным ведомства, инцидент произошел на нерегулируемом пешеходном переходе, где несовершеннолетний водитель не спешился перед пересечением проезжей части, чем грубо нарушил правила дорожного движения.

Пострадавший подросток был доставлен в медицинское учреждение. Врачи констатировали травмы, не представляющие угрозы для жизни.

Ранее «Реальное время» сообщало, что, по данным ГИБДД Татарстана, количество мотоциклистов на дорогах значительно увеличилось, что привело к росту аварийности.

Дмитрий Зайцев