В аэропорту Нижнекамска сняли ограничения на полеты
В аэропорту Нижнекамска через 10 минут сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ранее их ввели в 11.30 мск.
— Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС, — сообщили в Росавиации.
Над территорией Татарстана за ночь сбиты четыре украинских беспилотника, сообщило Минобороны. По словам мэра Нижнекамска Радмира Беляева и главы Елабужского района Рустема Нуриева, БПЛА сбиты над Нижнекамском и Елабугой. Разрушений и пострадавших нет.
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