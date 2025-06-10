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В аэропорту Нижнекамска сняли ограничения на полеты

11:41, 10.06.2025
В аэропорту Нижнекамска сняли ограничения на полеты
Фото: Максим Платонов

В аэропорту Нижнекамска через 10 минут сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ранее их ввели в 11.30 мск.

— Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС, — сообщили в Росавиации.

Над территорией Татарстана за ночь сбиты четыре украинских беспилотника, сообщило Минобороны. По словам мэра Нижнекамска Радмира Беляева и главы Елабужского района Рустема Нуриева, БПЛА сбиты над Нижнекамском и Елабугой. Разрушений и пострадавших нет.

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